「車VS電車」調査アンケート

締め切り:2017年1月5日 (木)

Q1. 日常生活(通勤など)の移動でよく使用するのはどちらですか? その理由も教え下さい。



車 電車

理由:

Q2. 車派、電車派、両方にお聞きします。通勤時間(家から会社まで)はどのくらいですか?

Q3. 旅行に行く際、使用することが多いのはどちらですか? その理由も教えてください。



車 新幹線

理由:

Q4. 車派、電車派、両方にお聞きします。移動中、どのように時間を過ごしますか。(複数回答)

読書(マンガを含む)

仕事や勉強する

音楽鑑賞

ラジオを聞く

動画などの視聴

携帯型ゲーム機をプレイ

ウェブの閲覧

SNSのチェック

特に何もしない(車の場合、運転に集中)

同乗者と会話

電話で通話

その他

Q5. 次に購入をするならどのような種類の車を選びますか? その理由も教えてください。



軽自動車

コンパクトカー

ミニバン

セダン

スポーツカー

ハイブリッド

SUV

電気自動車

その他



理由:

Q6. 電車派にお聞きします。乗っていて楽しい、落ち着くなどお気に入りの電車はどれですか? その理由も教えてください。



新幹線

普通列車

地下鉄

旅客列車(グリーン車、グランクラスなど)

路面電車

寝台列車

モノレール

リニアモーターカー

蒸気機関車(SL)

その他



理由:

Q7. 車派にお聞きします。運転中に一番ストレスを感じることはどれですか? 次の選択肢から3つ選んでください。(3つ回答)

渋滞

信号待ち

割り込み

後方車からの煽り

前方車、対向車の低速走行

前方者の不意のブレーキ

ウインカーが遅い対向車

対向車のハイビーム

クラクション音

車庫入れ

縦列駐車

道路工事

危険運転をする自転車

危険な横断をする歩行者

運転自体がストレス

その他

Q8. 電車派にお聞きします。乗車中に一番ストレスを感じることは次のうちどれですか? 次の選択肢から3つ選んでください。(3つ回答)

満員電車(人の多さ、パーソナルスペースの狭さ)

満員電車で寄りかかってくる乗客

車内の異臭

リュックサックなど、他人の邪魔な荷物

車内でいちゃつくカップル

遅延

席を詰めない乗客

音楽の音漏れ

化粧

広げて読んでいる新聞

ドア前に立ち、昇降を妨げる乗客

雨の日の濡れた傘

車内で飲食する乗客

その他

Q9. 車派にお聞きします。あなたが特にメリットに感じることはなんですか?



時間を有効活用できる(待ち時間がない)

景色の良さ

移動のしやすさ

行動範囲の広さ

広いスペース

複数人で移動するとコストが低い

家族、友人とまとまって移動できる

荷物を多く運べる(買い物が楽など)

その他



Q10. 電車派にお聞きします。あなたが特にメリットに感じることはなんですか?



移動速度が早い(新幹線など)

景色の良さ

移動のしやすさ

カラダが疲れない

飲酒ができる

渋滞しない

予定を立てやすい

その他



Q11. 今号(709号)『「食べる」トレーニング』で、面白かった記事(キーワード)を以下から3つ挙げてください。その理由も教えてください。

選択してください 【特集】P010 日々の食事の中で、こんな食べ方していませんか? 【特集】P014 食べトレの基本1 落とす/腹の内外についた体脂肪の原因は? その傾向と対策。 【特集】P016 食べトレの基本2 付ける/筋トレ愛好家が知らずに陥る、思い込みに要注意。 【特集】P018 食べトレの基本3 タフになる/タフなカラダとスタミナをつける、食べトレ上級編。 【特集】P020 痩せられない4タイプ別「落とす」食べトレ講座。 【特集】P030 筋肉を効率よく付けるには、アミノ酸スコアを意識せよ! 【特集】P040 最新ツールは食べトレに効く? 編集スタッフが徹底調査! 【特集】P047 旬のパワー食材で目指すカラダになる! 食べトレレシピ21 【特集】P063 カラダを気遣う人へ贈りたい ヘルシー手みやげ&お取り寄せ 全125品 【特集】P087 アスリート集団がチームで実践する、 食事テクを潜入取材! 【特集】P090 一流アスリートの「タフめし」9連発! 【Special】P100 2016UTMF報告 そう甘くはないぞ、富士山。 【定例】P005 Tarzan Trend Tracker Nが着脱できるニューバランス登場!……etc. 【定例】P071 STYLE TARZAN 冬のインドアで何を着る? 【定例】P076 これが世界の一流品 救命器具/AED 【定例】P078 What's In HAGLOFS SPITS JACKET 【定例】P079 JUNGLE GYM 『第一回ミス美しい20代コンテスト』グランプリは、空手ガール!?……etc. 【定例】P084 超解体新書 エビ 【定例】P086 BAKA TRAINING COLLEGE トウ・タイイング 【定例】P105 長友佑都「食事革命」 間食の工夫で摂りにくい栄養素を。 【定例】P108 NMB48 山本 彩の さや筋トレ48 上腕二頭筋 【定例】P110 Here Comes Tarzan! 楢﨑智亜(プロフリークライマー) 【定例】P114 クルマな週末 SUBARU IMPREZA SPORT 2.0 i-L Eye-Sight 【定例】P117 It's time to Listen! 山崎まさよしインタビュー 【定例】P118 It's time to Read! 猿人図書館”食う” 【定例】P119 It's time to Watch! 『ヒトラーの忘れもの』 【定例】P124 APE CALL! 2016年振り返り……etc. 【定例】P126 松尾憲二郎[Climb & Down] 【定例】P130 スノーバイク専門店〈4ALL〉

理由1

選択してください 【特集】P010 日々の食事の中で、こんな食べ方していませんか? 【特集】P014 食べトレの基本1 落とす/腹の内外についた体脂肪の原因は? その傾向と対策。 【特集】P016 食べトレの基本2 付ける/筋トレ愛好家が知らずに陥る、思い込みに要注意。 【特集】P018 食べトレの基本3 タフになる/タフなカラダとスタミナをつける、食べトレ上級編。 【特集】P020 痩せられない4タイプ別「落とす」食べトレ講座。 【特集】P030 筋肉を効率よく付けるには、アミノ酸スコアを意識せよ! 【特集】P040 最新ツールは食べトレに効く? 編集スタッフが徹底調査! 【特集】P047 旬のパワー食材で目指すカラダになる! 食べトレレシピ21 【特集】P063 カラダを気遣う人へ贈りたい ヘルシー手みやげ&お取り寄せ 全125品 【特集】P087 アスリート集団がチームで実践する、 食事テクを潜入取材! 【特集】P090 一流アスリートの「タフめし」9連発! 【Special】P100 2016UTMF報告 そう甘くはないぞ、富士山。 【定例】P005 Tarzan Trend Tracker Nが着脱できるニューバランス登場!……etc. 【定例】P071 STYLE TARZAN 冬のインドアで何を着る? 【定例】P076 これが世界の一流品 救命器具/AED 【定例】P078 What's In HAGLOFS SPITS JACKET 【定例】P079 JUNGLE GYM 『第一回ミス美しい20代コンテスト』グランプリは、空手ガール!?……etc. 【定例】P084 超解体新書 エビ 【定例】P086 BAKA TRAINING COLLEGE トウ・タイイング 【定例】P105 長友佑都「食事革命」 間食の工夫で摂りにくい栄養素を。 【定例】P108 NMB48 山本 彩の さや筋トレ48 上腕二頭筋 【定例】P110 Here Comes Tarzan! 楢﨑智亜(プロフリークライマー) 【定例】P114 クルマな週末 SUBARU IMPREZA SPORT 2.0 i-L Eye-Sight 【定例】P117 It's time to Listen! 山崎まさよしインタビュー 【定例】P118 It's time to Read! 猿人図書館”食う” 【定例】P119 It's time to Watch! 『ヒトラーの忘れもの』 【定例】P124 APE CALL! 2016年振り返り……etc. 【定例】P126 松尾憲二郎[Climb & Down] 【定例】P130 スノーバイク専門店〈4ALL〉

理由2

選択してください 【特集】P010 日々の食事の中で、こんな食べ方していませんか? 【特集】P014 食べトレの基本1 落とす/腹の内外についた体脂肪の原因は? その傾向と対策。 【特集】P016 食べトレの基本2 付ける/筋トレ愛好家が知らずに陥る、思い込みに要注意。 【特集】P018 食べトレの基本3 タフになる/タフなカラダとスタミナをつける、食べトレ上級編。 【特集】P020 痩せられない4タイプ別「落とす」食べトレ講座。 【特集】P030 筋肉を効率よく付けるには、アミノ酸スコアを意識せよ! 【特集】P040 最新ツールは食べトレに効く? 編集スタッフが徹底調査! 【特集】P047 旬のパワー食材で目指すカラダになる! 食べトレレシピ21 【特集】P063 カラダを気遣う人へ贈りたい ヘルシー手みやげ&お取り寄せ 全125品 【特集】P087 アスリート集団がチームで実践する、 食事テクを潜入取材! 【特集】P090 一流アスリートの「タフめし」9連発! 【Special】P100 2016UTMF報告 そう甘くはないぞ、富士山。 【定例】P005 Tarzan Trend Tracker Nが着脱できるニューバランス登場!……etc. 【定例】P071 STYLE TARZAN 冬のインドアで何を着る? 【定例】P076 これが世界の一流品 救命器具/AED 【定例】P078 What's In HAGLOFS SPITS JACKET 【定例】P079 JUNGLE GYM 『第一回ミス美しい20代コンテスト』グランプリは、空手ガール!?……etc. 【定例】P084 超解体新書 エビ 【定例】P086 BAKA TRAINING COLLEGE トウ・タイイング 【定例】P105 長友佑都「食事革命」 間食の工夫で摂りにくい栄養素を。 【定例】P108 NMB48 山本 彩の さや筋トレ48 上腕二頭筋 【定例】P110 Here Comes Tarzan! 楢﨑智亜(プロフリークライマー) 【定例】P114 クルマな週末 SUBARU IMPREZA SPORT 2.0 i-L Eye-Sight 【定例】P117 It's time to Listen! 山崎まさよしインタビュー 【定例】P118 It's time to Read! 猿人図書館”食う” 【定例】P119 It's time to Watch! 『ヒトラーの忘れもの』 【定例】P124 APE CALL! 2016年振り返り……etc. 【定例】P126 松尾憲二郎[Climb & Down] 【定例】P130 スノーバイク専門店〈4ALL〉

理由3

Q12. 今後ターザンで取り上げて欲しいテーマは何ですか?

Q13. あなたの身の回りで起こった、カラダや健康、スポーツ、トレーニングにまつわるいろいろなエピソードを募集します。編集部宛のお便りでも構いません! 一言ぜひ。