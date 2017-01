「好きな主食ランキング」調査アンケート

締め切り:2017年1月25日 (水)

Q1. あなたの好きな主食を教えてください。



ごはん類

パン類

麺類

主食は食べない

その他



Q2. ごはん類と答えた方にお聞きします。好きなご飯の種類を教えてください。



白米

雑穀米

玄米

麦飯

赤飯

炊き込みご飯

もち米

タイ米

ジャスミンライス

その他



Q3. パン類と答えた方にお聞きします。好きな主食となるパンの種類を教えてください。



食パン

フランスパン

カンパーニュ

菓子パン

米粉パン

ベーグル

プレッツェル

フォカッチャ

ナン

その他



Q4. 麺類と答えた方にお聞きします。好きな麺の種類を教えてください。



そば

うどん

素麺

パスタ

ラーメン

焼きそば

その他



Q5. その他と答えた方にお聞きします。好きな主食(ご飯類、パン類、麺類以外)を教えてください。

Q6. 普段の食事で主食を食べる量はどのくらいですか?

(お茶碗1杯150g、食パン6枚切り1枚60g、そば1人前100gとした場合。)



1g~49g

50g~99g

100g〜199g

200g〜299g

300g〜300g

301g以上

Q7. 普段の食事で主食を食べる頻度を教えてください。



毎食

3食に2食

3食に1食から二日に2食

二日に2食から五日に3食

五日に3食から一週間に3食

一週間に3食未満

Q8. これがあれば白米が何杯でもいける!といったお気に入りの主食の付け合わせを教えてください。

ご飯類に

パン類に

麺類に

Q9. 好きな主食を作る際、どんなこだわりがありますか?



水

品種

作り方

道具

材料

作る時間や日にち、季節

その他



Q10. そのこだわりは具体的には、どんなことですか。

例:ご飯を炊くときはキヌアと一緒に炊く。

Q11. 好きな主食のこだわりの食べ方を教えてください。

例:フランスパンは必ずスープに浸して食べる。

Q12. あなたの選んだ主食への愛を教えてください。

Q13. 今号(710号)『BIG3 たった3つの筋トレが、 全身に効く!』で、面白かった記事(キーワード)を以下から3つ挙げてください。その理由も教えてください。

選択してください 【特集】P010 最強の時短トレ、それがBIG3だ。 【特集】P016 自宅でできる自体重BIG3。スタッキング注意すべきはキツいポイント! 【特集】P022 自体重トレの進化系がコレ。クリアして次のダンベルトレへ。 【特集】P024 自宅トレーニーよ!可変式ダンベルで、BIG3を極めるのだ。 【特集】P032 BIG3のケア術[1]フォームローラーでグリグリ。次のトレーニングでも負けない。 【特集】P034 安全&効果大のマシンで鍛えるBIG3トレ。 【特集】P040 BIG3のケア術[2]大きい左右差は命取り!カラダのアライメント調整術。 【特集】 P042 あなたのBIG3を強力サポート、プロテインの真実、10連発! 【特集】P051 ジムにいるいるこんな人。実は効いてないトレーニーに喝! 【特集】P054 腰に不安ある人にデッドリフトは是か非か考えた。 【特集】P056 黙々とバーベルを挙げる、そんな青春がここにあった! 【特集】P091 これぞ本家BIG3!今日からはじめる、フリーウエイト入門。 【特集】P106 おとな学入門 第3回 老眼ある日突然訪れるピンボケ。うまく付き合えば視界良好に。 【特集】P067 BIG3トレ後のカラダが喜ぶマッスル鍋15 【定例】P007 Tarzan Trend Tracker ……etc. 【定例】P075 STYLE TARZAN 新年だから"いいモノ"が欲しい。 【定例】P080 これが世界の一流品 【定例】P082 What's In SALOMON S-LAB XA ALPINE 【定例】P083 JUNGLE GYM ……etc. 【定例】P088 超解体新書 フグ 【定例】P090 BAKA TRAINING COLLEGE ダンシング・バタフライ 【定例】P113 長友佑都「食事革命」 【定例】P114 NMB48 山本 彩の さや筋トレ48 咀嚼筋 【定例】P116 Here Comes Tarzan! 高橋幸佑(フリースタイル・フットボーラー) 【定例】P120 クルマな週末 TESLA MODEL X 【定例】P123 It's time to Watch! 『MERU/メルー』 【定例】P124 It's time to Listen! MONKEY MAJIKインタビュー 【定例】P125 It's time to Read! 『最も危険なアメリカ映画』『はかせのはなし』など 【定例】P126 Tarzan Trails 【定例】P128 BEST CHOICE L.A. ニュートリション〈エリクサー〉 【定例】P129 BEST CHOICE SIDAS〈PARC〉 【定例】P130 APE CALL! 2017年のカラダ作りの目標を調査……etc. 【定例】P132 PHOTOGRAPHER [蹄音] 【定例】P136 スポ具 かるた専門店〈奥野かるた店〉

理由1

選択してください 【特集】P010 最強の時短トレ、それがBIG3だ。 【特集】P016 自宅でできる自体重BIG3。スタッキング注意すべきはキツいポイント! 【特集】P022 自体重トレの進化系がコレ。クリアして次のダンベルトレへ。 【特集】P024 自宅トレーニーよ!可変式ダンベルで、BIG3を極めるのだ。 【特集】P032 BIG3のケア術[1]フォームローラーでグリグリ。次のトレーニングでも負けない。 【特集】P034 安全&効果大のマシンで鍛えるBIG3トレ。 【特集】P040 BIG3のケア術[2]大きい左右差は命取り!カラダのアライメント調整術。 【特集】 P042 あなたのBIG3を強力サポート、プロテインの真実、10連発! 【特集】P051 ジムにいるいるこんな人。実は効いてないトレーニーに喝! 【特集】P054 腰に不安ある人にデッドリフトは是か非か考えた。 【特集】P056 黙々とバーベルを挙げる、そんな青春がここにあった! 【特集】P091 これぞ本家BIG3!今日からはじめる、フリーウエイト入門。 【特集】P106 おとな学入門 第3回 老眼ある日突然訪れるピンボケ。うまく付き合えば視界良好に。 【特集】P067 BIG3トレ後のカラダが喜ぶマッスル鍋15 【定例】P007 Tarzan Trend Tracker ……etc. 【定例】P075 STYLE TARZAN 新年だから"いいモノ"が欲しい。 【定例】P080 これが世界の一流品 【定例】P082 What's In SALOMON S-LAB XA ALPINE 【定例】P083 JUNGLE GYM ……etc. 【定例】P088 超解体新書 フグ 【定例】P090 BAKA TRAINING COLLEGE ダンシング・バタフライ 【定例】P113 長友佑都「食事革命」 【定例】P114 NMB48 山本 彩の さや筋トレ48 咀嚼筋 【定例】P116 Here Comes Tarzan! 高橋幸佑(フリースタイル・フットボーラー) 【定例】P120 クルマな週末 TESLA MODEL X 【定例】P123 It's time to Watch! 『MERU/メルー』 【定例】P124 It's time to Listen! MONKEY MAJIKインタビュー 【定例】P125 It's time to Read! 『最も危険なアメリカ映画』『はかせのはなし』など 【定例】P126 Tarzan Trails 【定例】P128 BEST CHOICE L.A. ニュートリション〈エリクサー〉 【定例】P129 BEST CHOICE SIDAS〈PARC〉 【定例】P130 APE CALL! 2017年のカラダ作りの目標を調査……etc. 【定例】P132 PHOTOGRAPHER [蹄音] 【定例】P136 スポ具 かるた専門店〈奥野かるた店〉

理由2

選択してください 【特集】P010 最強の時短トレ、それがBIG3だ。 【特集】P016 自宅でできる自体重BIG3。スタッキング注意すべきはキツいポイント! 【特集】P022 自体重トレの進化系がコレ。クリアして次のダンベルトレへ。 【特集】P024 自宅トレーニーよ!可変式ダンベルで、BIG3を極めるのだ。 【特集】P032 BIG3のケア術[1]フォームローラーでグリグリ。次のトレーニングでも負けない。 【特集】P034 安全&効果大のマシンで鍛えるBIG3トレ。 【特集】P040 BIG3のケア術[2]大きい左右差は命取り!カラダのアライメント調整術。 【特集】 P042 あなたのBIG3を強力サポート、プロテインの真実、10連発! 【特集】P051 ジムにいるいるこんな人。実は効いてないトレーニーに喝! 【特集】P054 腰に不安ある人にデッドリフトは是か非か考えた。 【特集】P056 黙々とバーベルを挙げる、そんな青春がここにあった! 【特集】P091 これぞ本家BIG3!今日からはじめる、フリーウエイト入門。 【特集】P106 おとな学入門 第3回 老眼ある日突然訪れるピンボケ。うまく付き合えば視界良好に。 【特集】P067 BIG3トレ後のカラダが喜ぶマッスル鍋15 【定例】P007 Tarzan Trend Tracker ……etc. 【定例】P075 STYLE TARZAN 新年だから"いいモノ"が欲しい。 【定例】P080 これが世界の一流品 【定例】P082 What's In SALOMON S-LAB XA ALPINE 【定例】P083 JUNGLE GYM ……etc. 【定例】P088 超解体新書 フグ 【定例】P090 BAKA TRAINING COLLEGE ダンシング・バタフライ 【定例】P113 長友佑都「食事革命」 【定例】P114 NMB48 山本 彩の さや筋トレ48 咀嚼筋 【定例】P116 Here Comes Tarzan! 高橋幸佑(フリースタイル・フットボーラー) 【定例】P120 クルマな週末 TESLA MODEL X 【定例】P123 It's time to Watch! 『MERU/メルー』 【定例】P124 It's time to Listen! MONKEY MAJIKインタビュー 【定例】P125 It's time to Read! 『最も危険なアメリカ映画』『はかせのはなし』など 【定例】P126 Tarzan Trails 【定例】P128 BEST CHOICE L.A. ニュートリション〈エリクサー〉 【定例】P129 BEST CHOICE SIDAS〈PARC〉 【定例】P130 APE CALL! 2017年のカラダ作りの目標を調査……etc. 【定例】P132 PHOTOGRAPHER [蹄音] 【定例】P136 スポ具 かるた専門店〈奥野かるた店〉

理由3

Q14. 今後ターザンで取り上げて欲しいテーマは何ですか?

Q15. あなたの身の回りで起こった、カラダや健康、スポーツ、トレーニングにまつわるいろいろなエピソードを募集します。編集部宛のお便りでも構いません! 一言ぜひ。