「朝型vs夜型」調査アンケート Tarzan No.711

締め切り:2017年2月8日 (水)

Q1. 生活リズムは、朝型(朝早く起きる)ですか?それとも夜型(夜遅く寝る)ですか? また、就寝時間と起床時間も教えてください。



起床時間(24時間表記)

就寝時間(24時間表記)

Q2. 朝型派、夜型派、両方にお聞きします。朝型、夜型を選ぶ理由はなんですか?(複数回答)

Q3. 朝型派、夜型派、両方にお聞きします。睡眠時間はどれぐらいですか?



Q4. 朝型派、夜型派、両方にお聞きします。朝食は食べますか?



Q5. 朝型派、夜型派、両方にお聞きします。いつ入浴(シャワー)をしますか?



Q6. 朝型派にお聞きします。朝型のメリットは何ですか?(複数回答)

Q7. 夜型派にお聞きします。夜型のメリットは何ですか?(複数回答)

Q8. 朝型派、夜型派、両方にお聞きします。どんなことをして過ごしていますか?(複数回答)

Q9. 朝型派、夜型派、両方にお聞きします。朝型、夜型でよかったこと、得をしたことがあれば教えてください。

Q10. 朝型派の方、夜型派、両方にお聞きします。朝型、夜型を変えたいと思いますか? その理由も教えてください。



Q11. これまで活用したことのある朝割、夜割などのサービスを教えてください。

Q12. 今号(711号)『首&肩甲骨&骨盤』で、面白かった記事(キーワード)を以下から3つ挙げてください。その理由も教えてください。

選択してください 【特集】P010 まずはセルフチェック! あなたの首・肩甲骨・骨盤。 【特集】P014 凝りや痛みとサヨウナラ。いまこそカラダ解放宣言! 【特集】P016 首に自由を。〜前後左右、回線も自由自在。よく動く首で、凝り知らず。 【特集】P024 肩甲骨に動きを。〜固まった肩甲骨をはがし、本来の動きを呼び起こす。 【特集】P034 骨盤を解放せよ。〜大きさ、形、機能、緩み方、男女の骨盤は大きく違う。 【特集】P042 ツラい凝りや痛みを治したい! 温めるべき? 冷やすべき? 【特集】P051 しつこい肩こり・腰痛は「見える化」して分析せよ! 【特集】P056 首、肩甲骨、骨盤にやさしい“寝る姿勢”の改善メソッド。 【特集】P075 「凝る」の科学 【特集】P080 腰痛の達人に聞きました! 腰の痛み&悩みは一生もの。ほぐす、鍛える、なだめるがコツ。 【Special】P88 ブリスベン to ゴールドコースト サイクル チャレンジ 風は追い風、目指すはゴールドコースト! 【定例】P005 Tarzan Trend Tracker オンリーワンのヘッドフォンで好きな音楽を!……etc. 【定例】P059 STYLE TARZAN 春のきちんとカジュアル。 【定例】P064 これが世界の一流品 食品容器/Tetra Pak 【定例】P066 What's In DESCENTE MOBILE THERMO INSULATED 2 IN 1 COAT 【定例】P067 JUNGLE GYM リオ・パラ金銀メダリストが伝授するランニングクリニック。……etc. 【定例】P072 超解体新書 コウモリ 【定例】P074 BAKA TRAINING COLLEGE バレリーナ・コンパス 【定例】P097 長友佑都「食事革命」 油と食材選びでケガに対処。 【定例】P098 NMB48 山本 彩の さや筋トレ48 腓腹筋 【定例】P100 Here Comes Tarzan! 萱 和磨(体操選手) 【定例】P104 クルマな週末 NISSAN SERENA 【定例】P107 It's time to Watch! 『ドクター・ストレンジ』 【定例】P108 It's time to Listen! ねごとインタビュー 【定例】P109 It's time to Read! 猿人図書館“凝る” 【定例】P111 丸の内OLのカラダ改善メソッド 食べ物がカラダを作る、と実感しています。 【定例】P112 山を知るには頭も使おうね、ってことで「ミュージアム」。 【定例】P116 APE CALL! 持ち家 vs 賃貸……etc. 【定例】P118 PHOTOGRAPHER 柳田由人[CAUTION!] 【定例】P122 スポ具 フリーダイビング専門店〈True North〉

Q13. 今後ターザンで取り上げて欲しいテーマは何ですか?

Q14. あなたの身の回りで起こった、カラダや健康、スポーツ、トレーニングにまつわるいろいろなエピソードを募集します。編集部宛のお便りでも構いません! 一言ぜひ。