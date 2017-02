「春の買い替え」調査アンケート Tarzan No.712

締め切り:2017年2月22日 (水)

Q1. あなたが新生活で買い替えたいものはなんですか?(複数回答)

家電(ドライヤー・洗濯機・炊飯器etc)

家具(ソファ・本棚etc)

寝具

カーテンやブラインド

照明

生活用品(タオル・歯ブラシ・入浴剤etc)

キッチン用品(お鍋・食器etc)

衣服(スーツ・洋服・下着)

自転車・バイク・車

家

スポーツ用品

携帯電話

その他

Q2. その理由を教えてください。

気分転換のため

新商品が発売されたから

今使っているものが故障した

転居のため

その他

Q3. その他を選んだ方にお聞きします。その理由は何ですか?(自由回答)

Q4. 新生活で買い替える際のポイントは何ですか?(複数回答)

値段

機能

サイズ

デザイン

ブランド

その他

Q5. 買い換えるときに参考にするものはなんですか。

専門雑誌

ネットショップ

価格比較サイト

口コミ

その他



Q6. その他を選んだ方にお聞きします。その理由は何ですか?(自由回答)

Q7. 買い替えるのにどれぐらいお金をかけますか?

Q8. 買い替えて失敗したものと、そのエピソードを教えてください。

買い換えたもの:

失敗したエピソード:

Q9. 買い換えてよかったものとそのエピソードを教えてください。

買い換えたもの:

よかったエピソード:

Q10. 今号(712号)『やせRUN & ガチRUN』で、面白かった記事(キーワード)を以下から3つ挙げてください。その理由も教えてください。

選択してください 【特集】P014「やせ」と「ガチ」のGood&Bad。 【特集】P018 やせる走り方には、ワケがある。9つのエビデンス! 【特集】P024 ラン具 最適シューズ&アイテム【やせRUN編】サポート性と快適性が、脂肪燃焼への道標なり! 【特集】P026 トレッドミル技を取り入れて、あなたの「やせRUN」 を加速。 【特集】P028 蓮舫Special Interview 私の「ガチRUN」スタイル。 【特集】P032 [ガチRUN/スピードUP]走り込むだけじゃ進歩なし。速く走るなら動きを変えろ! 【特集】P038 ラン具 最適シューズ&アイテム【ガチRUN スピードUP編】速さを支える機能が、スムーズな足運びの助けに。 【特集】P040 走る前のTo Do 【特集】P051 Feature 02 東京マラソンなんて大嫌い! 【特集】P099 [ガチRUN/キョリUP]ストレングスとスキルを鍛え、長距離でもヘタらない脚を! 【特集】P104 ラン具 最適シューズ&アイテム【ガチRUN キョリUP編】身につけるべきギアの数は距離の長さに比例する!? 【特集】P106 [ガチRUN/上り力UP]街でもできる練習で、トレランにも強くなる。 【特集】P109 ラン具 最適シューズ&アイテム【ガチRUN 上り力UP編】ハードな上りランには、入念なケアも欠かせない! 【特集】P110 走った後のTo Do 【特集】P114 おとな学入門 第4回 更年期 うつ病との勘違いに要注意!慌てない乗り切り方を学ぼう。 【Special】P078 Special Report 山読森走 OMM(Original Mountain Marathon) UK 【定例】P007 Tarzan Trend Tracker 球体に収められた〈BVLGARI〉の香り……etc. 【定例】P083 STYLE TARZAN 春の兆しが見えたらスプリングコート。 【定例】P088 これが世界の一流品 精密機器/マブチモーター 【定例】P090 What's In ARC'TERYX VOLTAIR 30 【定例】P091 JUNGLE GYM 「階段垂直マラソン」の世界大会が日本上陸!……etc. 【定例】P096 超解体新書 クマ 【定例】P098 BAKA TRAINING COLLEGE ジャンピング・カップ・シュート 【定例】P121 長友佑都「食事革命」 主食を玄米に替える。 【定例】P122 NMB48 山本 彩の さや筋トレ48 肩甲下筋 【定例】P124 Here Comes Tarzan! 羽根田卓也(カヌー選手) 【定例】P128 クルマな週末 MINI COOPER SD 3 Door 【定例】P131 It's time to Watch! 『マリアンヌ』 【定例】P132 It's time to Listen! 土岐麻子 インタビュー 【定例】P133 It's time to Read! 『SMAPと平成ニッポン』『デヴィッド・ボウイ』など 【定例】P134 Tarzan Trails 山の走力は年齢と関係ないと言われていますが本当ですか? 【定例】P140 APE CALL! チョコレートアンケート……etc. 【定例】P142 PHOTOGRAPHER 伊藤真吾[NO EXCUSE] 【定例】P146 スポ具 格闘技専門店〈龍虎MMA〉

理由1

選択してください 【特集】P014「やせ」と「ガチ」のGood&Bad。 【特集】P018 やせる走り方には、ワケがある。9つのエビデンス! 【特集】P024 ラン具 最適シューズ&アイテム【やせRUN編】サポート性と快適性が、脂肪燃焼への道標なり! 【特集】P026 トレッドミル技を取り入れて、あなたの「やせRUN」 を加速。 【特集】P028 蓮舫Special Interview 私の「ガチRUN」スタイル。 【特集】P032 [ガチRUN/スピードUP]走り込むだけじゃ進歩なし。速く走るなら動きを変えろ! 【特集】P038 ラン具 最適シューズ&アイテム【ガチRUN スピードUP編】速さを支える機能が、スムーズな足運びの助けに。 【特集】P040 走る前のTo Do 【特集】P051 Feature 02 東京マラソンなんて大嫌い! 【特集】P099 [ガチRUN/キョリUP]ストレングスとスキルを鍛え、長距離でもヘタらない脚を! 【特集】P104 ラン具 最適シューズ&アイテム【ガチRUN キョリUP編】身につけるべきギアの数は距離の長さに比例する!? 【特集】P106 [ガチRUN/上り力UP]街でもできる練習で、トレランにも強くなる。 【特集】P109 ラン具 最適シューズ&アイテム【ガチRUN 上り力UP編】ハードな上りランには、入念なケアも欠かせない! 【特集】P110 走った後のTo Do 【特集】P114 おとな学入門 第4回 更年期 うつ病との勘違いに要注意!慌てない乗り切り方を学ぼう。 【Special】P078 Special Report 山読森走 OMM(Original Mountain Marathon) UK 【定例】P007 Tarzan Trend Tracker 球体に収められた〈BVLGARI〉の香り……etc. 【定例】P083 STYLE TARZAN 春の兆しが見えたらスプリングコート。 【定例】P088 これが世界の一流品 精密機器/マブチモーター 【定例】P090 What's In ARC'TERYX VOLTAIR 30 【定例】P091 JUNGLE GYM 「階段垂直マラソン」の世界大会が日本上陸!……etc. 【定例】P096 超解体新書 クマ 【定例】P098 BAKA TRAINING COLLEGE ジャンピング・カップ・シュート 【定例】P121 長友佑都「食事革命」 主食を玄米に替える。 【定例】P122 NMB48 山本 彩の さや筋トレ48 肩甲下筋 【定例】P124 Here Comes Tarzan! 羽根田卓也(カヌー選手) 【定例】P128 クルマな週末 MINI COOPER SD 3 Door 【定例】P131 It's time to Watch! 『マリアンヌ』 【定例】P132 It's time to Listen! 土岐麻子 インタビュー 【定例】P133 It's time to Read! 『SMAPと平成ニッポン』『デヴィッド・ボウイ』など 【定例】P134 Tarzan Trails 山の走力は年齢と関係ないと言われていますが本当ですか? 【定例】P140 APE CALL! チョコレートアンケート……etc. 【定例】P142 PHOTOGRAPHER 伊藤真吾[NO EXCUSE] 【定例】P146 スポ具 格闘技専門店〈龍虎MMA〉

理由2

選択してください 【特集】P014「やせ」と「ガチ」のGood&Bad。 【特集】P018 やせる走り方には、ワケがある。9つのエビデンス! 【特集】P024 ラン具 最適シューズ&アイテム【やせRUN編】サポート性と快適性が、脂肪燃焼への道標なり! 【特集】P026 トレッドミル技を取り入れて、あなたの「やせRUN」 を加速。 【特集】P028 蓮舫Special Interview 私の「ガチRUN」スタイル。 【特集】P032 [ガチRUN/スピードUP]走り込むだけじゃ進歩なし。速く走るなら動きを変えろ! 【特集】P038 ラン具 最適シューズ&アイテム【ガチRUN スピードUP編】速さを支える機能が、スムーズな足運びの助けに。 【特集】P040 走る前のTo Do 【特集】P051 Feature 02 東京マラソンなんて大嫌い! 【特集】P099 [ガチRUN/キョリUP]ストレングスとスキルを鍛え、長距離でもヘタらない脚を! 【特集】P104 ラン具 最適シューズ&アイテム【ガチRUN キョリUP編】身につけるべきギアの数は距離の長さに比例する!? 【特集】P106 [ガチRUN/上り力UP]街でもできる練習で、トレランにも強くなる。 【特集】P109 ラン具 最適シューズ&アイテム【ガチRUN 上り力UP編】ハードな上りランには、入念なケアも欠かせない! 【特集】P110 走った後のTo Do 【特集】P114 おとな学入門 第4回 更年期 うつ病との勘違いに要注意!慌てない乗り切り方を学ぼう。 【Special】P078 Special Report 山読森走 OMM(Original Mountain Marathon) UK 【定例】P007 Tarzan Trend Tracker 球体に収められた〈BVLGARI〉の香り……etc. 【定例】P083 STYLE TARZAN 春の兆しが見えたらスプリングコート。 【定例】P088 これが世界の一流品 精密機器/マブチモーター 【定例】P090 What's In ARC'TERYX VOLTAIR 30 【定例】P091 JUNGLE GYM 「階段垂直マラソン」の世界大会が日本上陸!……etc. 【定例】P096 超解体新書 クマ 【定例】P098 BAKA TRAINING COLLEGE ジャンピング・カップ・シュート 【定例】P121 長友佑都「食事革命」 主食を玄米に替える。 【定例】P122 NMB48 山本 彩の さや筋トレ48 肩甲下筋 【定例】P124 Here Comes Tarzan! 羽根田卓也(カヌー選手) 【定例】P128 クルマな週末 MINI COOPER SD 3 Door 【定例】P131 It's time to Watch! 『マリアンヌ』 【定例】P132 It's time to Listen! 土岐麻子 インタビュー 【定例】P133 It's time to Read! 『SMAPと平成ニッポン』『デヴィッド・ボウイ』など 【定例】P134 Tarzan Trails 山の走力は年齢と関係ないと言われていますが本当ですか? 【定例】P140 APE CALL! チョコレートアンケート……etc. 【定例】P142 PHOTOGRAPHER 伊藤真吾[NO EXCUSE] 【定例】P146 スポ具 格闘技専門店〈龍虎MMA〉

理由3

Q13. 今後ターザンで取り上げて欲しいテーマは何ですか?

Q14. あなたの身の回りで起こった、カラダや健康、スポーツ、トレーニングにまつわるいろいろなエピソードを募集します。編集部宛のお便りでも構いません! 一言ぜひ。