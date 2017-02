「ストレス」調査アンケート Tarzan No.713

締め切り:2017年3月8日 (水)

Q1. 最近、ストレスは溜まっていますか?

はい いいえ

Q2. 溜まっている方、溜まっていない方、両方にお聞きします。ストレスの原因はなんですか?(複数回答)

仕事の量

仕事の内容

仕事の人間関係

勤務時間

給料への不満

就職・転職活動

家庭の問題

友人やご近所などの人間関係

家事・育児

SNS

病気・怪我

たばこ・お酒

花粉

過食

運動不足

睡眠不足

不規則な生活

その他

Q3. 溜まっている方、溜まっていない方、両方にお聞きします。仕事で一番ストレスを感じるのは誰ですか?

上司

同僚

同期

部下

契約社員

パート・アルバイト

取引先

その他



Q4. 溜まっている方、溜まっていない方、両方にお聞きします。プライベートで一番ストレスを感じるのは誰ですか?

父

母

義父

義母

夫

妻

兄弟

姉妹

子ども

友人

その他



Q5. 溜まっている方、溜まっていない方、両方にお聞きします。ストレスの解消方法は何ですか?(複数回答)

運動

筋トレ

睡眠

音楽

映画

ラジオ

テレビ

ゲーム

料理

読書

深呼吸

整体・マッサージに行く

ドライブ

旅行

家族、友人などと話す

掃除

入浴

SEXなど

お酒

その他

Q6. 溜まっている方、溜まっていない方、両方にお聞きします。趣味はありますか、またその趣味は何ですか?

ある ない

趣味:

Q7. 溜まっている方、溜まっていない方、両方にお聞きします。睡眠時間はどれぐらいですか?

0~3時間

3~6時間

6~8時間

9~12時間

12時間以上

Q8. 溜まっている方、溜まっていない方、両方にお聞きします。友人は多い方だと思いますか?

多い

どちらかといえば多い

どちらかといえば少ない

少ない

Q9. 溜まっている方、溜まっていない方、両方にお聞きします。ストレスを感じる周囲の人、モノ、コトのエピソードを教えてください。

例)友人がネガティブな発言しかしないので一緒にいるのがキツい。毎朝の上司のオヤジギャグへ反応するのが地味に苦痛。など。

Q10. 溜まっている方、溜まっていない方、両方にお聞きします。身近にいる、ストレスを感じていなさそうな人のエピソードを教えてください。

例)上司から怒られていても、申し訳なさそうにもせず、ケロっとしている同僚。自分の夫は仕事が忙しい時期でも、のほほんとしている。など

Q11. 今号(713号)『内臓脂肪&皮下脂肪』特集で、面白かった記事(キーワード)を以下から3つ挙げてください。その理由も教えてください。

選択してください 【特集】P012 ヒトは太るのが宿命。放っておくと蓄積する、体脂肪に立ち向かえ! 【特集】P016 勘違いや思いこみで肥満体型に! 体脂肪Q&A。 【特集】P020 サクッと3週間で落とす! 内臓脂肪。 【特集】P021 3週間の初動対応で、ウエスト1cm減を実現させる。 【特集】P028 内臓脂肪の敵、“ダブル炭水化物”を3週間、我慢せよ! 【特集】P030 じっくり3か月で落とす! 皮下脂肪。 【特集】P031 まず初めにやめるべき、減量を失敗させる19の習慣。 【特集】P034 痩せられない5大原因を攻略! 皮下脂肪が落ちる食べ方ガイド。 【特集】P040 脂肪燃焼の鍵は「継続」にあり、絶対に挫折しない運動学。 【特集】P044 運動嫌いの最終兵器、活動量計のフル活用で消費カロリーをアップ! 【特集】P053 見過ごしていたら危険! 異所性脂肪は今すぐ排除せよ。 【特集】P058 自分の目標値を知ったうえで、コレステロールと向き合おう。 【特集】P077 3つのアイディアでカロリーダウン 体脂肪OFFレシピ27 【特集】P084 活性化させれば太らない!? 「褐色脂肪細胞」の研究。 【特集】P090 運動習慣が無料メールで身に付く! 「今日トレ」で体脂肪を燃焼。 【定例】P007 Tarzan Trend Tracker 座ったとき心地よく揺れる、新作アウトドアチェア……etc. 【定例】P061 STYLE TARZAN 「ボリューム感」のこなし方。 【定例】P066 これが世界の一流品 パズル/数独 【定例】P068 What's In Jabra Elite Sport 【定例】P069 JUNGLE GYM 新連載「防災筋肉」、始まります!……etc. 【定例】P074 超解体新書 ベニクラゲ 【定例】P078 BAKA TRAINING COLLEGE カールアップ・ペーパー 【定例】P099 長友佑都「食事革命」 【定例】P100 NMB48山本 彩の さや筋トレ48 回外筋 【定例】P102 Here Comes Tarzan! 植草 歩(空手選手) 【定例】P106 クルマな週末 TOYOTA C-HR 【定例】P109 It's time to Watch! 『ラ・ラ・ランド』 【定例】P110 It's time to Listen! 大橋トリオ インタビュー 【定例】P111 It's time to Read! 猿人図書館“脱る” 【定例】P114 Tarzan Trails 冬はXCスキーが効く、って聞きました、ほんとですか? 【定例】P120 APE CALL! 電車vs車アンケート……etc. 【定例】P122 PHOTOGRAPHER 木下健二 【定例】P126 スポ具 一輪車専門店〈MYS SHOP〉

理由1

理由2

理由3

Q12. 今後ターザンで取り上げて欲しいテーマは何ですか?

Q13. あなたの身の回りで起こった、カラダや健康、スポーツ、トレーニングにまつわるいろいろなエピソードを募集します。編集部宛のお便りでも構いません! 一言ぜひ。