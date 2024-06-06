「anan No.2458 (愛とSEX・表紙：深澤辰哉) 」の返品対応について

お詫びとお知らせ

平素より弊社刊行物をご愛読いただき、誠にありがとうございます。

このたび、弊社より刊行いたしました「anan No.2458（愛とSEX・表紙：深澤辰哉）」におきまして、

一部の商品に、表紙モデル（深澤辰哉さん）の頭部付近に光沢のムラ（反射によって下層の印刷が浮き出て見える現象）が生じているものが混在していることが判明いたしました。

ご購入いただいたお客様のなかで、

該当の商品をお持ちのお客様には、良品との交換対応をさせていただきます。

お手数をおかけいたしますが、以下フリーダイヤルまでご連絡くださいますようお願い申し上げます。

株式会社マガジンハウス 商品交換対応窓口

フリーダイヤル：0120-922-851 （受付時間：10:00～17:00／土日・祝日も対応）

オペレーターにて確認のうえ、良品をお送りいたします。

この度は、ご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます。

今後は再発防止に向け、制作および品質管理体制の一層の強化に努めてまいります。

引き続き、弊社刊行物をご愛顧賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

株式会社マガジンハウス