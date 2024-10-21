【業務】

雑誌・書籍・電子出版をはじめマガジンハウスのコンテンツの増売を

図るためのマーケティング、取次・書店営業、流通・在庫管理業務、

海外ディストリビューターの開拓、交渉、商品の現地仕様化に関する業務など

【応募資格】

マーケティング・販売・経理等の経験があり、出版営業を希望する方

海外営業経験のある方、ビジネスレベルの語学力のある方歓迎





【雇用形態】

正社員・職種限定正社員（無期雇用）、契約社員

実績・経験・希望を考慮の上、決定させていただきます。

※契約社員については契約の更新あり（勤務成績、業務内容により判断）。通算契約期間は5年上限。

※契約社員の正社員転換制度あり。

【試用期間】あり（正社員・職種限定正社員6カ月、契約社員3ヵ月）

【業務内容】（雇入れ直後）出版営業 （変更の範囲）当社業務全般

【就業場所】本社

【募集人数】 若干名

【給与・待遇など】

〈給与〉当社規定による。

〈諸手当〉通勤手当等

〈休暇・休日〉週休二日制、年次有給休暇、年末年始休暇

〈福利厚生〉各種社会保険（健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険）、社員食堂等

※詳細は面談時にお答えします。

【応募方法】

１．履歴書（直近3カ月以内に撮影した顔写真を添付。メールアドレスを忘れずに記入してください）

２．職務経歴書

３．作文

４．個人情報の取得・利用に関する同意書

１～４を下記からダウンロードし、送付先に郵送してください（メールや持ち込みでの応募は受け付けておりません）。

→ 「出版営業」応募書類

【応募締切】2024年12月11日（水）必着

【送付先】〒104-8003 東京都中央区銀座3-13-10

株式会社マガジンハウス 人事部「出版営業 経験者採用」係

【問い合わせ先】 ☎03-3545-7111（人事部）

【選考日程】

一次選考

12月中旬頃を予定しています。

※書類選考の上、面接にお進みいただく方にのみご連絡いたします。

※選考基準・選考結果に関するお問い合わせにはお答えできません。

※応募書類は返却いたしませんのでご了承ください。