マガジンワールド

【出版営業】経験者採用

【業務】
雑誌・書籍・電子出版をはじめマガジンハウスのコンテンツの増売を
図るためのマーケティング、取次・書店営業、流通・在庫管理業務、
海外ディストリビューターの開拓、交渉、商品の現地仕様化に関する業務など

【応募資格】
マーケティング・販売・経理等の経験があり、出版営業を希望する方
海外営業経験のある方、ビジネスレベルの語学力のある方歓迎


【雇用形態】
正社員・職種限定正社員（無期雇用）、契約社員
実績・経験・希望を考慮の上、決定させていただきます。
※契約社員については契約の更新あり（勤務成績、業務内容により判断）。通算契約期間は5年上限。
※契約社員の正社員転換制度あり。

【試用期間】あり（正社員・職種限定正社員6カ月、契約社員3ヵ月）

【業務内容】（雇入れ直後）出版営業　　（変更の範囲）当社業務全般

【就業場所】本社

【募集人数】　若干名

【給与・待遇など】　
〈給与〉当社規定による。
〈諸手当〉通勤手当等
〈休暇・休日〉週休二日制、年次有給休暇、年末年始休暇
〈福利厚生〉各種社会保険（健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険）、社員食堂等
※詳細は面談時にお答えします。

【応募方法】
１．履歴書（直近3カ月以内に撮影した顔写真を添付。メールアドレスを忘れずに記入してください）
２．職務経歴書
３．作文
４．個人情報の取得・利用に関する同意書
１～４を下記からダウンロードし、送付先に郵送してください（メールや持ち込みでの応募は受け付けておりません）。

「出版営業」応募書類

【応募締切】2024年12月11日（水）必着

【送付先】〒104-8003　東京都中央区銀座3-13-10　
株式会社マガジンハウス　人事部「出版営業 経験者採用」係

【問い合わせ先】　☎03-3545-7111（人事部）

【選考日程】
一次選考
12月中旬頃を予定しています。

※書類選考の上、面接にお進みいただく方にのみご連絡いたします。
※選考基準・選考結果に関するお問い合わせにはお答えできません。
※応募書類は返却いたしませんのでご了承ください。