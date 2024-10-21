【出版営業】経験者採用
【業務】
雑誌・書籍・電子出版をはじめマガジンハウスのコンテンツの増売を
図るためのマーケティング、取次・書店営業、流通・在庫管理業務、
海外ディストリビューターの開拓、交渉、商品の現地仕様化に関する業務など
【応募資格】
マーケティング・販売・経理等の経験があり、出版営業を希望する方
海外営業経験のある方、ビジネスレベルの語学力のある方歓迎
【雇用形態】
正社員・職種限定正社員（無期雇用）、契約社員
実績・経験・希望を考慮の上、決定させていただきます。
※契約社員については契約の更新あり（勤務成績、業務内容により判断）。通算契約期間は5年上限。
※契約社員の正社員転換制度あり。
【試用期間】あり（正社員・職種限定正社員6カ月、契約社員3ヵ月）
【業務内容】（雇入れ直後）出版営業 （変更の範囲）当社業務全般
【就業場所】本社
【募集人数】 若干名
【給与・待遇など】
〈給与〉当社規定による。
〈諸手当〉通勤手当等
〈休暇・休日〉週休二日制、年次有給休暇、年末年始休暇
〈福利厚生〉各種社会保険（健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険）、社員食堂等
※詳細は面談時にお答えします。
【応募方法】
１．履歴書（直近3カ月以内に撮影した顔写真を添付。メールアドレスを忘れずに記入してください）
２．職務経歴書
３．作文
４．個人情報の取得・利用に関する同意書
１～４を下記からダウンロードし、送付先に郵送してください（メールや持ち込みでの応募は受け付けておりません）。
【応募締切】2024年12月11日（水）必着
【送付先】〒104-8003 東京都中央区銀座3-13-10
株式会社マガジンハウス 人事部「出版営業 経験者採用」係
【問い合わせ先】 ☎03-3545-7111（人事部）
【選考日程】
一次選考
12月中旬頃を予定しています。
※選考基準・選考結果に関するお問い合わせにはお答えできません。
※応募書類は返却いたしませんのでご了承ください。