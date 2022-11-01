『anan特別編集 ミュージカル エリザベート Anniversary Book 2000-2022』

ミ ュージカル界に新風を起こした

『エリザベート』四半世紀の変遷。



演出家・小池修一郎（宝塚歌劇団）

ロングインタビュー。

ミュージカル界の鬼才が描く耽美かつ魅惑の世界。



物語の世界を生き、紡ぎ、翻弄する。

2022年版キャストインタビュー。

花總まり／愛希れいか／山崎育三郎／古川雄大／井上芳雄

田代万里生／佐藤隆紀／甲斐翔真／立石俊樹

黒羽麻璃央／上山竜治



History of Elisabeth

2000年～2019年 舞台写真で辿る

ミュージカル『エリザベート』の軌跡。



歴代キャストが総登場!

ルドルフの体現者たちが語る

役との出会いとその魅力。

井上芳雄／浦井健治／パク・トンハ／伊礼彼方

田代万里生／大野拓朗／平方元基／古川雄大

京本大我（SixTONES）／三浦涼介／木村達成



ミュージカル俳優の登竜門“ルドルフ”を通じて語る、

演出家・小池修一郎の

舞台に馳せる並々ならぬ矜持。



『エリザベート』私の一曲。