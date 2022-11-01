anan特別編集 ミュージカル エリザベート Anniversary Book 2000-2022
anan特別編集 ミュージカル エリザベート Anniversary Book 2000-2022MOOK電子版あり
- ページ数：140頁
- ISBN：9784838755738
- 定価：2,800円 (税込)
- 発売：2022.11.01
- ジャンル：芸能
ミ ュージカル界に新風を起こした
『エリザベート』四半世紀の変遷。
演出家・小池修一郎（宝塚歌劇団）
ロングインタビュー。
ミュージカル界の鬼才が描く耽美かつ魅惑の世界。
物語の世界を生き、紡ぎ、翻弄する。
2022年版キャストインタビュー。
花總まり／愛希れいか／山崎育三郎／古川雄大／井上芳雄
田代万里生／佐藤隆紀／甲斐翔真／立石俊樹
黒羽麻璃央／上山竜治
History of Elisabeth
2000年～2019年 舞台写真で辿る
ミュージカル『エリザベート』の軌跡。
歴代キャストが総登場!
ルドルフの体現者たちが語る
役との出会いとその魅力。
井上芳雄／浦井健治／パク・トンハ／伊礼彼方
田代万里生／大野拓朗／平方元基／古川雄大
京本大我（SixTONES）／三浦涼介／木村達成
ミュージカル俳優の登竜門“ルドルフ”を通じて語る、
演出家・小池修一郎の
舞台に馳せる並々ならぬ矜持。
『エリザベート』私の一曲。