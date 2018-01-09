マガジンワールド

Casa BRUTUS No.225 試し読みと目次

日本人建築家が作る唯一無二の空間に世界がラブコール！　田根剛、石上純也、平田晃久、藤本壮介など、巨匠に続く次世代も、自由な発想とフットワークの軽さで、新鮮な驚きをもたらす建築を続々誕生させています。
建築ブームから20年、再び建築を求めて旅をする人も増殖中。ほら、嵐の櫻井翔さんも、写真家の奥山由之さんも……。今注目すべき建築家と体験するべき美しい建築を一挙にご紹介します！

CONTENTS

Features
創刊20周年記念 第３弾！
20th
ANNIVERSARY ISSUE
036 建築（ケンチク）を巡る旅。
038 Shooting Trip
撮り下ろし！
奥山由之の建築体験。
050 Tour Map
日本全国・建築マップ
052 Tsuyoshi Tane
建築界のライジングスター、
田根剛を知りたい！
・初台と乃木坂で展覧会が同時開催中
・３作品から読み解く田根建築の秘密
・あれもこれも！ 田根さんを質問攻め
・田根剛が好きな巨匠たちの名作
068 Star Architect
現代建築を率いるスター建築家たち。
・石上純也
櫻井翔のケンチクを学ぶ旅。 特別版〈水庭〉
・平田晃久
・藤本壮介
086 Special Dialogue
対談・伊東豊雄×藤森照信
日本の建築の“日本らしさ”って何ですか？
090 Family Tree
５分でわかる、日本の建築家相関図。
092 Destination Architecture
旅の目的地にしたい最新建築16選！
104 Jo’s Interior
世界のブランドはなぜ長坂常を選ぶのか？
・HAY ・BLUE BOTTLE COFFEE
108 Aēsop’s Design
イソップの店を見れば旬の建築家がわかる！
112 Who’s Next!?
五十嵐太郎さん、注目の若手建築家を教えて！
116 Japanese Architect Abroad
海外を拠点に世界で活躍する日本の建築家
122 Their Destination
あの人はどんな「ケンチクを巡る旅」をしているのか？
Regulars
014 ホンマタカシ
TOKYO NEW SCAPES
NEW SCAPE_48
等々力渓谷の家
019 Window on the World
山形：坂 茂が手がけた初のホテルがオープン。
ロンドン：デパート《セルフリッジズ》が増築。
029 News! on Your Fridge
「FENDI/FILA｣のロゴ付きバックパック
《FLOS》マイケル・アナスタシアデスの
新作ライト
126 祐真朋樹 Miracle Closet
No.155　イイナパーク川口　埼玉
130 古今東西 かしゆか商店
Buying No.09　青紙鋼・梨地洋庖丁
145 長山智美　デザイン狩人
No.124　Kartell × La DOUBLE J.
147 レストラン予報
#061　吉祥寺 築地スパイス食堂 かぶと
153 A Wall Newspaper
● 深澤直人も驚いた。｢すごいぞ、民藝！」
● あのコーヒーチェーンがついにイタリア初上陸！
159 ほしよりこ　カーサの猫村さん
第106回　どんどんカラフルになる街
東京ってじっとしてられないのよ。
162 MY MASTERPIECES
ソニア パークの守りたいもの、伝えたいもの。
file:82　矢沢光広の漆器
164 Chill CARS
vol.018　フィアット パンダ
167 Next Issue
さて1月号の特集は…？
168 Life@Pet
VOL.194　いつも一緒の仲良し黒白コンビ、
おはぎとおもち
CASA BRUTUS No. 225

建築(ケンチク)を巡る旅。

980円 — 2018.11.09電子版あり
試し読み購入定期購読 (13%OFF)
CASA BRUTUS No. 225 —『建築(ケンチク)を巡る旅。』
紙版
定期購読／バックナンバー
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