Casa BRUTUS No.225 試し読みと目次
日本人建築家が作る唯一無二の空間に世界がラブコール！ 田根剛、石上純也、平田晃久、藤本壮介など、巨匠に続く次世代も、自由な発想とフットワークの軽さで、新鮮な驚きをもたらす建築を続々誕生させています。
建築ブームから20年、再び建築を求めて旅をする人も増殖中。ほら、嵐の櫻井翔さんも、写真家の奥山由之さんも……。今注目すべき建築家と体験するべき美しい建築を一挙にご紹介します！
CONTENTS
Features
|
創刊20周年記念 第３弾！
20th
ANNIVERSARY ISSUE
|036
|建築（ケンチク）を巡る旅。
|038
|
Shooting Trip
撮り下ろし！
奥山由之の建築体験。
|050
|
Tour Map
日本全国・建築マップ
|052
|
Tsuyoshi Tane
建築界のライジングスター、
田根剛を知りたい！
・初台と乃木坂で展覧会が同時開催中
・３作品から読み解く田根建築の秘密
・あれもこれも！ 田根さんを質問攻め
・田根剛が好きな巨匠たちの名作
|068
|
Star Architect
現代建築を率いるスター建築家たち。
・石上純也
櫻井翔のケンチクを学ぶ旅。 特別版〈水庭〉
・平田晃久
・藤本壮介
|086
|
Special Dialogue
対談・伊東豊雄×藤森照信
日本の建築の“日本らしさ”って何ですか？
|090
|
Family Tree
５分でわかる、日本の建築家相関図。
|092
|
Destination Architecture
旅の目的地にしたい最新建築16選！
|104
|
Jo’s Interior
世界のブランドはなぜ長坂常を選ぶのか？
・HAY ・BLUE BOTTLE COFFEE
|108
|
Aēsop’s Design
イソップの店を見れば旬の建築家がわかる！
|112
|
Who’s Next!?
五十嵐太郎さん、注目の若手建築家を教えて！
|116
|
Japanese Architect Abroad
海外を拠点に世界で活躍する日本の建築家
|122
|
Their Destination
あの人はどんな「ケンチクを巡る旅」をしているのか？
Regulars
|014
|
ホンマタカシ
TOKYO NEW SCAPES
NEW SCAPE_48
等々力渓谷の家
|019
|
Window on the World
山形：坂 茂が手がけた初のホテルがオープン。
ロンドン：デパート《セルフリッジズ》が増築。
|029
|
News! on Your Fridge
「FENDI/FILA｣のロゴ付きバックパック
《FLOS》マイケル・アナスタシアデスの
新作ライト
|126
|
祐真朋樹 Miracle Closet
No.155 イイナパーク川口 埼玉
|130
|
古今東西 かしゆか商店
Buying No.09 青紙鋼・梨地洋庖丁
|145
|
長山智美 デザイン狩人
No.124 Kartell × La DOUBLE J.
|147
|
レストラン予報
#061 吉祥寺 築地スパイス食堂 かぶと
|153
|
A Wall Newspaper
● 深澤直人も驚いた。｢すごいぞ、民藝！」
● あのコーヒーチェーンがついにイタリア初上陸！
|159
|
ほしよりこ カーサの猫村さん
第106回 どんどんカラフルになる街
東京ってじっとしてられないのよ。
|162
|
MY MASTERPIECES
ソニア パークの守りたいもの、伝えたいもの。
file:82 矢沢光広の漆器
|164
|
Chill CARS
vol.018 フィアット パンダ
|167
|
Next Issue
さて1月号の特集は…？
|168
|
Life@Pet
VOL.194 いつも一緒の仲良し黒白コンビ、
おはぎとおもち