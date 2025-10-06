anan特別編集 魅惑の「香港映画」の世界
CHAPTER_1
『トワイライト・ウォリアーズ
決戦！九龍城砦』の魅力大解剖
観れば語らずにいられない!
『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』を彩る9つの見どころ。
CHARACTER
魅力あふれるキャラクター&キャストを総ざらい
SPECIAL GRAVURE
ルイス・クー／レイモンド・ラム／トニー・ウー／ジャーマン・チョン／ソイ・チェン
城砦の追憶。
CREATOR INTERVIEW 1
アクション監督・谷垣健治 圧倒的熱量で作り上げる、撮影の現場。
CREATOR INTERVIEW 2
原作者・余兒 登場人物たちの背景をさらに深く濃く味わう。物語の原点。
「いつまでも映画館で上映してほしい! 」
ぼる塾・田辺さん&酒寄さんが作品への愛を語り尽くす。
CHAPTER_2
絆、アクション、ユーモア、郷愁…
珠玉の香港映画を味わう
思わず恋してしまう、魅力の宝庫!
西森路代さん×酒寄希望さんの香港映画愛対談。
香港アクション映画の裏側の熱い想いと葛藤を描く!
『スタントマン 武替道』テレンス・ラウ&フィリップ・ン
もっと観たい! もっと知りたい!
お気に入りがきっと見つかる、名作案内。
演技派の若手から、圧倒的存在のベテランまで、
注目俳優をラインナップ。
SPECIAL CLOSE UP in Hong Kong
フィリップ・ン チャーミングなファイター。
大内貴仁アクション監督が語る!
ドニー・イェン主演・監督の話題作『プロセキューター』
この熱は終わらない! 新作香港映画ガイド。
CHAPTER_3
香港文化をもっと深く知るために!
香港&日本の必訪スポット案内
名作が生まれた香港へ、聖地探訪&文化を学びに!
ぼる塾・田辺さんと酒寄さんの、香港“推し旅”ツアー。
東京と横浜で、フードとカルチャーを満喫。
海を渡らず、楽しむ香港。
背景にある街並み、歴史、文化…。
香港を知るためのブックガイド。
香港“推し旅”の心強い味方!
FLIGHT&HOTEL
特別綴じ込み付録
『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』Special Photo Card