定期購読のご案内とお申し込み
マガジンハウスの雑誌は、お得な定期購読がおすすめです。
現在定期購読を受付けている雑誌は以下のとおりです。
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『anan』を定期購読する
１冊400円 毎週水曜日発売、１年分49冊 19,600円（税込み、送料サービス）
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『GINZA』を定期購読する
通常定価650円×12冊（１年間）7,800円が、11冊分7,150円（税込み、送料サービス）
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『POPEYE』を定期購読する
通常定価760×12冊（１年間）9,120円が、11冊分の8,360円（税込み、送料サービス）
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『BRUTUS』を定期購読する
通常定価550円×23冊（１年間）12,650円が、22冊分12,100円（税込み、送料サービス）
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『Casa BRUTUS』を定期購読する
通常定価880円×12冊（１年間）10,560円が、11冊分の9,680円
通常定価880円×24冊（２年間）21,120円が、21冊分の18,480円（税込み、送料サービス）
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『Tarzan』を定期購読する
通常定価500円×23冊（１年間）11,550円が、22冊分の11,000円（税込み、送料サービス）
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『Hanako』（首都圏版）を定期購読する
通常定価550円×23冊（１年間）12,650円が、22冊分の12,100円（税込み、送料サービス）
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『ku:nel』を定期購読する
通常定価700円×6冊で4,200円（税込み、送料サービス）
Present オリジナルグッズ
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『クロワッサン』を定期購読する
通常定価400円×24冊（１年間）9,600円が、23冊分の9,200円
（税込み、送料サービス＆申込み特典付き）
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『＆Premium』を定期購読する
通常定価680円×12冊（1年間）8,160円が、11冊分の7,480円
通常定価680円×24冊（2年間）16,320円が、21冊分14,280円（税込み、送料サービス）
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- 販売責任者氏名：石崎 孟
- 会社所在地：住所 〒104-8003 東京都銀座3-13-10
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