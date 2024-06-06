『オカダのジショ』乱丁本に関するお詫びとお知らせ

平素より弊社刊行物をご愛読いただき、誠にありがとうございます。

このたび、弊社より刊行いたしました書籍『オカダのジショ』（2025年12月15日発売）におきまして、一部の書籍に前見返しの糊付け部分にシワが生じている商品が混在していることが判明いたしました。

ご購入いただきました皆様には、ご迷惑ならびにご不快な思いをおかけいたしましたのこと、心よりお詫び申し上げます。

つきましては、該当の書籍をお持ちのお客様には、良品との交換対応をさせていただきます。お手数をおかけいたしますが、ご購入書店を明記のうえ、下記の宛先まで着払いにてご送付ください。

確認後、速やかに良品をお送りいたします。

※古書店等で購入された場合には、交換対応の対象外とさせていただきます。何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

該当の書籍をお持ちのお客様で、交換をご希望の場合は、良品と交換対応をさせていただきます。

大変お手数ではございますが、下記お問い合わせ先までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

【送付先】

株式会社マガジンハウス

〒104-8003

東京都中央区銀座3-13-10 製作管理部 宛

TEL：03-3545-7144

重ねてお詫び申し上げるとともに、今後は再発防止に向けて制作および品質管理体制の一層の強化に努めてまいります。

今後とも弊社書籍をご愛顧賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

株式会社マガジンハウス