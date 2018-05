Tarzan Locker-Room No. 741

No. 741

もはや勝ち負けとか

どうでもよくなる。

友達と行くキャンプや小旅行で、暇なときに携帯電話のゲームをやってはムードに欠ける。やるなら断然トランプだ。〈TOKYO CULTUART by BEAMS〉がHIM MAこと平山昌尚さんにオーダーしたオール描き下ろしのトランプは、ユル過ぎるタッチが愛らしくて、ババ抜きでジョーカーが回ってきても手放したくなくなる。1,600円、問 TOKYO C ULTUART by BEAMS ☎03・3470・3251。

アウトドアチェアに求めるものとは?

天気がいい日は、公園でアイスコーヒー片手にサンドイッチでも食べたい。そんなときはやはりアウトドアチェアが必須。理想は、折り畳みが超簡単でかなりコンパクトになること。加えて、携帯電話とかを収納できるポケットがあるとなお良し。色はコヨーテブラウンだと文句なし。そんなワガママをすべて満たすのが〈ヘリノックス〉の《タクティカルチェア》だ。12,800円、問 エイアンドエフ ☎03・3209・7575。

軽くて折り畳めて最強の通気性。

バスケの練習とかで着ていた〝ビブス〟以来、メッシュ素材を身につける機会はなかったのでは? 〈BAGS USA〉の新作で、その魅力に目覚めよう。通気性が半端ないし、軽いし、濡れたタオルやウェアも気にせず放り込める。これぞ無敵のジムバッグだ。濃いブラウンもいいし、MADE IN USAのバッグブランドってのが一瞬でわかるダサかっこいいタグもいい。12,800円、問 メイデン・カンパニー ☎03・5410・9777。