Casa BRUTUS No.315 試し読みと目次
住まいの間取りは長らくLDKという形式を前提に組み立てられてきました。戦後の大衆化を背景にした合理的な間取りは日本の住空間に広く定着しましたが、暮らし方や価値観が多様化した今、そのプランが最適とは限りません。仕切りを取り払い、ワンルームとして間取りを再構築したリノベーションの実例から、住宅の名手が長年の経験から導き出した滑らかな動線やシークエンスのつくり方、光や風景を室内へ導く開口部の設計、心地良さを生む家具と空間の寸法の最適解まで……。理想の家を求めて細部のサイズまで考え抜いた間取りの改修サンプルを集めました。
CONTENTS
Features
|038
|間取りの教科書
|040
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ONE ROOM
マンションのLDKをワンルーム化した、建築家の間取り改修を徹底図解。
秋吉浩気（VUILD／建築家）
【キッチンの寸法】【開口部のデザイン】【収納の設計】【ニッチスペース】【水回りの計画】【ディテール】
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BASICS
間取りの基礎知識
|062
|構造材・開口部編
|064
|下地・仕上げ編
|066
|間取りの歴史編
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LESSON
寸法の基本からスムーズな動線まで。
住宅の名手に学ぶ、間取りの授業。
|068
|寸法の教科書。ikken
|074
|LDKの教科書。芦沢啓治
|080
|動線の教科書。堀部安嗣
|086
|窓の教科書。ひとともり
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CASE STUDY
空間のポテンシャルを活かした、
間取り改修のケーススタディ集。
|092
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CASE_01 ヴィンテージマンション
一枚の有機的な曲面壁で、公私を分けつつ優しく繋ぐ。
沼田祐子(建築家)
|100
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CASE_02 工業化住宅
吹き抜けやニッチで広がる、立体的に連続する間取り。
山野英之（グラフィックデザイナー）
|106
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CASE_03 京町家
日本建築の間取りを活かし、床座中心の空間を作る。
奥田慎一郎（WAKA WAKA）
|112
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CASE_04 戸建て
床と天井を大胆に抜き、開放感あふれる住まいへ。
鈴木良・小山あゆみ（AtMa／デザイナー）
|118
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CASE_05 木造平屋
開放的な居間を取り囲む、構造を兼ねた四隅の居室。
海老塚啓太・桝永絵理子（AATISMO）
|154
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MILAN DESIGN WEEK 2026 SPECIAL REPORT
ミラノ・デザインウィーク2026 スペシャルリポート！
Regulars
|022
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ホンマタカシ
TOKYO NEW SCAPES
NEW SCAPE _110
江戸東京博物館
|025
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Window on the World
大阪：大阪の元銀行を改修した、最大規模のGraphpaper。
ストックホルム：Halleroed初のレストランがストックホルム中心部に登場。
|142
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櫻井翔のケンチクを学ぶ旅。
vol.171 奈良国立博物館
|146
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彬子女王のモダン建築めぐり
vol.011 宇治山田郵便局舎
|150
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祐真朋樹 Miracle Closet
No.229 世田谷美術館
|187
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News! on Your Fridge
〈A-POC ABLE ISSEY MIYAKE〉の一枚の布から生まれる一輪の花のような照明。
最先端の知性を宿したAIグラス《レイバン メタ》が登場。
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長山智美 デザイン狩人
No.214 ミケーレ・デ・ルッキのホームコレクション。
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レストラン予報
#151 Smith ＆ Wollensky GINZA
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A Wall Newspaper
●NIGO®さんがロンドンのデザインミュージアムに!?
●奈良：佐藤卓が美しき監獄で問う、「自由とは何か?」。
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ほしよりこ カーサの猫村さん
第196回 「何ですの？ ワークアウトって」…。
猫村さんは今月もがんばっています。
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Chill CARS
vol.108 Mercedes-Benz 190 Class（W201）
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Next Issue
さて８月号の特集は…
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Life@Pet
VOL.284 食事を忘れちゃうほど人が好き。
プティ