Casa BRUTUS No.315 試し読みと目次

ONE ROOM

マンションのLDKをワンルーム化した、建築家の間取り改修を徹底図解。

秋吉浩気（VUILD／建築家）

【キッチンの寸法】【開口部のデザイン】【収納の設計】【ニッチスペース】【水回りの計画】【ディテール】