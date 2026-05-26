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anan No. 2499 試し読みと目次

『anan No.2499』『anan No.2499増刊』『anan No.2499 Special Edition』は、表紙のみが異なり、内容はすべて同一です。
 
2 『崩壊：スターレイル』
の旅は、新たな領域へ。
めくるめく娯楽都市、二相楽園の旅。
14 渡辺翔太（Snow Man）
月夜に君をさらいに。
28 カラダが自然に整う、引き締まる。
呼吸体幹
32 寝転んで5秒×5回がお腹に効く!
インナー呼吸エクササイズでくびれ作り。
36 コアの筋肉を鍛えて美姿勢に!
部位別体幹トレサーキット。
41 効果は? 料金は? 雰囲気は?
気になる呼吸と体幹スポットへGO!
49 FIFAワールドカップ2026開幕直前スペシャル
上田綺世
中村敬斗
（サッカー日本代表）
世界の頂点へ。最高の景色を。
74 便利アイテム、気になる呼吸法、最新アプリ…
呼吸と体幹を支える、最前線トピックス。
80 CLOSE UP
神山智洋（WEST.）
確かな歩みが結んだもの。
88 與那城 奨池﨑理人（JI BLUE）
青き追い風。Wind at Our Backs
94 FIFA World Cup 2026™
世界最大のサッカーの祭典、開幕。
サッカーワールドカップ観戦ガイド。
102 映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』短期連載
しゃれ松化計画 #03
小島 健
四男パープルのコジれ。
9 Food topics／真野知子
『makimaki』のmaguro Box
11 Antenna
Summer Accessory／Must Buy and News／Coffee
65 Who’s Hot?／穂志もえか
68 社会のじかん／堀 潤×五月女ケイ子
推してる、より、愛してる。／最果タヒ
かしこくなるクイズ／QuizKnock
あんたがDIVA／ゆっきゅん×伊藤万理華
70 anan創作連載シリーズ／石田夏穂
【小説】ハッピー・プア・イヤー
72 江原啓之の真・スピリチュアル入門
73 Femcare File
デリケートゾーンのくすみ対策。
86 Beauty news
New Item／お試し隊・GENSEI
キミ色essence／武藤 潤（原因は自分にある。）
96 anan総研
お題「発酵食品」
97 anan Entertainment News
稲垣吾郎 シネマナビ！『エレノアってグレイト。』
Music 宮本浩次
Stage 舞台『鬼滅の刃』其ノ陸 柱稽古・無限城 突入
Comic いくえみ綾『今夜もひとりですが何か？』
Movie お杉とB子のMOVIE TALK
『ジェニー・ペンはご機嫌ななめ』
Art 杉本博司 絶滅写真
Book 朝倉かすみ『けんぐゎい』
Sports JリーグオールスターDAZNカップ
106 今週の運勢 6月10日〜6月16日
108 次号予告
109 益田ミリ「僕の姉ちゃん」
「予定」「モットー」
110 林 真理子「美女入門」
「マガハのアナ・ウィンター？」


アンアン No. 2499

呼吸と体幹/渡辺翔太

880円 — 2026.06.10
試し読み購入定期購読 (27%OFF)
アンアン No. 2499 —『呼吸と体幹/渡辺翔太』
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