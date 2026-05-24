Croissant No. 1167 試し読みと目次

12 生活を楽しむ家。

14 ここで過ごす時間が生きがい。

趣味を満喫、私の贅沢な空間。

18 いつでも人を呼べる家が

これからの人生には必要です。

22 ペットや植物が健やかに育つ。

互いにのびやかに共生するヒント。

28 料理がますます楽しくなる。

好きの詰まった居心地のいい台所。

32 薪割り、山菜摘み、月ひとしずく。

72歳ユーチューバーの森暮らし。

36 自宅でお店やサロン、教室を開業。

私の夢を叶える住まいの工夫。

43 掃除や片づけも楽しくなる、

配置と動線のアイデア。

50 家事も家計もスリムに整う。

機能的で暮らしやすい小さな家。

54 大切なものを収めながら愛でる。

暮らしの好きを集めた棚百景。

64 互いを見守り緩やかに支え合う。

“友だち近居”という選択肢。