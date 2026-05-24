マガジンワールド

Croissant No. 1167 試し読みと目次

CONTENTS

12 生活を楽しむ家。
14 ここで過ごす時間が生きがい。
趣味を満喫、私の贅沢な空間。
18 いつでも人を呼べる家が
これからの人生には必要です。
22 ペットや植物が健やかに育つ。
互いにのびやかに共生するヒント。
28 料理がますます楽しくなる。
好きの詰まった居心地のいい台所。
32 薪割り、山菜摘み、月ひとしずく。
72歳ユーチューバーの森暮らし。
36 自宅でお店やサロン、教室を開業。
私の夢を叶える住まいの工夫。
43 掃除や片づけも楽しくなる、
配置と動線のアイデア。
50 家事も家計もスリムに整う。
機能的で暮らしやすい小さな家。
54 大切なものを収めながら愛でる。
暮らしの好きを集めた棚百景。
64 互いを見守り緩やかに支え合う。
“友だち近居”という選択肢。
68 夫がずっと家にいる…
こじれる前に見定めたい、夫婦の心地いい距離感。
5 大沼こずえ　ずっとの、おしゃれ 87
7 BEAUTY JOURNAL 281
9 倉田真由美　キレイを育む私的名品 198
11 松田美智子　くらしの歳時記 177
41 新連載　酒徒のまんぷく中国まるかじり 3
58 たいっしー＆ふなっしーの、幸せを呼ぶ悩み相談室 125
61 Dr.高尾の快適に生きる！ カラダとココロの整え方。98
63 手みやげをひとつ 551　加藤匡毅さん
77 どっちのデジタル？ 20
80 お茶の時間 描くこと 書くこと①　オカヤイヅミさん×鶴谷香央理さん
84 BOOK
88 中野京子と名画を読み解く　美味しい食卓 21
90 クロワッサン カルチャー クラブ
92 今会いたい男 143　市川團子さん
94 着物の時間 673　七瀬なつみさん
96 クロワッサン定期購読のご案内
97 次号のお知らせ 1168号の特集　体のために買ってよかったもの。
バックナンバーのご紹介
98 吉田戦車　弁当を作る男 30
クロワッサン No. 1167

生活を楽しむ家。

730円 — 2026.06.10
試し読み購入定期購読 (33%OFF)
クロワッサン No. 1167 —『生活を楽しむ家。』
紙版
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