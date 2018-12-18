〈プラダ〉のカスタムシューズほか３点を紹介。
& selection
〈プラダ〉のカスタムシューズほか３点を紹介。
毎月、上質なもの、ストーリーのあるものを集めた「＆selection」。
今号のNEWアイテムからは、〈プラダ〉のカスタムシューズ、
〈ラルフ ローレン〉のバッグ、〈マリメッコ〉のカップ＆プレートをピックアップ。
PRADA
create your own shoes
新春は足元からワードローブを刷新したい。自分だけのカスタマイズができる〈プラダ〉のサービスが期間限定で全国を巡回。ベーシックなパンプス、スリングバック、バレエシューズなど20型のモデルに15種類の素材。リボンやイニシャル、アウトソールの色を選んでオーダー。3〜4か月後に受け取りが可能だ。
シューズ［ヒール5.5cm］￥120,000＊オーダー価格（プラダ クライアントサービス ☎︎0120−45−1913）
store.prada.com/ja/pradajp
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RALPH LAUREN
spring color bag
春の気分を先取りするなら、まずは軽やかなコットンキャンディカラーの小物を手に入れたい。〈ラルフ ローレン〉を象徴する“リッキーバッグ”もロマンティックなペールブルーに変身。上質なイタリア製ナパレザーを使い、ハンドステッチをあしらったバッグはクリーンな趣。ショルダーストラップも付属しているので2ウェイで楽しむことができる。
バッグ［W27×H20×D13cm］￥234,000（☎︎0120−3274−20）
www.ralphlauren.co.jp/ja
www.ralphlauren.co.jp/ja
MARIMEKKO
cup & plate for anniversary
2019年、〈マリメッコ〉の定番テーブルウェア“Oiva”のデザインが誕生してから10周年を迎える。ブランドのプレイフルなプリントに合うデザインでと考案されたアイテムは、毎日愛用できるベーシックさがありながら、アーティな表情も。記念デザインのカップやプレートはゴールドが華やかな印象。
カップ￥2,700、プレート￥4,800＊2月中旬発売予定（ともにルック ブティック事業部 ☎03−3794−9139）
www.marimekko.jp
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