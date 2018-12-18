〈プラダ〉のカスタムシューズほか３点を紹介。

毎月、上質なもの、ストーリーのあるものを集めた「＆selection」。

今号のNEWアイテムからは、〈プラダ〉のカスタムシューズ、

〈ラルフ ローレン〉のバッグ、〈マリメッコ〉のカップ＆プレートをピックアップ。

RALPH LAUREN

spring color bag

春の気分を先取りするなら、まずは軽やかなコットンキャンディカラーの小物を手に入れたい。〈ラルフ ローレン〉を象徴する“リッキーバッグ”もロマンティックなペールブルーに変身。上質なイタリア製ナパレザーを使い、ハンドステッチをあしらったバッグはクリーンな趣。ショルダーストラップも付属しているので2ウェイで楽しむことができる。