&Premium No. 147 試し読みと目次
no.147 March 2026
features
020
COZY ROOMS
部屋を心地よく、整える。
022
MY TINY CASTLE
狭くても、居心地よく整える。
坂野由美子 タカハシヨウコ 安達 功・安達亜桜衣 堀 勝律 松山真衣
柳澤智子 イニゴ グチエレス 小泉友紀子
040
OLD BUT TASTEFUL
古い家を、自分らしく楽しむ。
卯月えま クヴァジエ 彩 白石達史・白石実果 橋原大典・橋原羽奈
鈴木 良・鈴木真実 大水勇樹 藤原奈緒 甲斐洋子
ニック ヴァン デル ギーセン・安田奈央 田中育史・田中奈都紀
083
5 Interior Tips for a Better Feeling
心地よく過ごすための、５つの空間づくり。
谷尻 誠 足立 淳 鹿熊茉夕 奥村くみ 平井かずみ
regulars
007
&days
よい一日を、このアイテムと
014
&style
「Still Modern」
095
&TRIED IT
オモムロニ。さんが使ってわかった
これ、ここがいいよね。
〈ナッシング／テクニクス〉
097
&selection
THINGS for BETTER LIFE
〈サンローラン〉ほか
107
nanuk & premium
「失敗のこと」
108
&Paris
木戸美由紀のパリところどころ案内
「リシュリュー通り」ほか
114
&Taipei
片倉真理の台北漫遊指南
「天母・士林」ほか
120
&Kyoto
大和まこの京都さんぽ部
「東舞鶴」ほか
126
&COOKING
渡辺有子の料理教室ノート
「アツアツの鍋を囲む、冬の滋味深い食卓」
128
&NEKO
だって、ねこだもん。
「スターの宿命を背負った、ちろり」
129
&CAR LIFE
私とクルマ。
「重村 光×フィアット バルケッタ」
130
&Beauty
キレイの理屈
〈アテニア／p/d〉
132
&food
Ｐレミアム通信
「お待ちかね、今年の冬のお取り寄せ」
136
&BOOKS
18 MILES OF BOOKS
果てしのない本の話
「４人はアイドル」
137
&Lifelong Items
これから20年、使いたい日用品。
「万能に使える片手鍋」
138
&NAOKO
大草直子の好きな時間、好きなもの。
「〈Hair Theory Lab®〉でエイジングヘア」
次号予告
