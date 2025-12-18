マガジンワールド

&Premium No. 147 試し読みと目次

no.147 March 2026

features
020

COZY ROOMS
部屋を心地よく、整える。

 
022

MY TINY CASTLE
狭くても、居心地よく整える。
坂野由美子　タカハシヨウコ　安達 功・安達亜桜衣　堀 勝律　松山真衣
柳澤智子　イニゴ グチエレス　小泉友紀子

 
040

OLD BUT TASTEFUL
古い家を、自分らしく楽しむ。
卯月えま　クヴァジエ 彩　白石達史・白石実果　橋原大典・橋原羽奈
鈴木 良・鈴木真実　大水勇樹　藤原奈緒　甲斐洋子　
ニック ヴァン デル ギーセン・安田奈央　田中育史・田中奈都紀

 
083

5 Interior Tips for a Better Feeling
心地よく過ごすための、５つの空間づくり。
谷尻 誠　足立 淳　鹿熊茉夕　奥村くみ　平井かずみ

 
 
regulars
007
&days
よい一日を、このアイテムと
 
014
&style
「Still Modern」
 
095
&TRIED IT
オモムロニ。さんが使ってわかった
これ、ここがいいよね。
〈ナッシング／テクニクス〉
 
097
&selection
THINGS for BETTER LIFE
〈サンローラン〉ほか
 
107

nanuk & premium
「失敗のこと」

 
108
&Paris
木戸美由紀のパリところどころ案内
「リシュリュー通り」ほか
 
114
&Taipei
片倉真理の台北漫遊指南
「天母・士林」ほか
 
120
&Kyoto
大和まこの京都さんぽ部
「東舞鶴」ほか
 
126
&COOKING
渡辺有子の料理教室ノート
「アツアツの鍋を囲む、冬の滋味深い食卓」
 
128
&NEKO
だって、ねこだもん。
「スターの宿命を背負った、ちろり」
 
129
&CAR LIFE
私とクルマ。
「重村 光×フィアット バルケッタ」
 
130
&Beauty
キレイの理屈
〈アテニア／p/d〉
 
132
&food
Ｐレミアム通信
「お待ちかね、今年の冬のお取り寄せ」
 
136
&BOOKS
18 MILES OF BOOKS
果てしのない本の話
「４人はアイドル」
 
137
&Lifelong Items
これから20年、使いたい日用品。
「万能に使える片手鍋」
 
138
&NAOKO
大草直子の好きな時間、好きなもの。
「〈Hair Theory Lab®〉でエイジングヘア」
次号予告
 


アンド プレミアム No. 147

部屋を心地よく、整える。

980円 — 2026.01.20電子版あり
アンド プレミアム No. 147 —『部屋を心地よく、整える。』
