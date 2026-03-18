&Premium No. 150 試し読みと目次

no.150 June 2026

features

020

Life with Flowers & Greens

花と緑のある暮らし。

022

Lives Full of Flowers & Greens

花と緑と暮らす家。

mais 佐藤友子 竹原果帆 田中佑香 木村 博 さとうゆみこ

秋谷弘太郎 藤本美帆 後藤繁雄 細川亜衣

052

Botanical Imagination

マイヤ・イソラと

〈マリメッコ〉の花。

056

Flowers & Vases

フローリストに学ぶ、

花と器の組み合わせ。

064

Drawing with Love of Flowers #1

花を描いた人。熊田千佳慕の観察とファンタジー。

066

Botanical Books

植物と読書。

072

Time with Plants

山田愛子と植物の時間。

078

Drawing with Love of Flowers #2

花を描いた人。塔本シスコの暮らしとまなざし。

080

15 Tips for Better Life with Plants

花と緑の暮らしを整える、15のアイデア。

091

PROFESSIONAL’S GARDEN BAG

６人の園芸家がすすめる、いい道具。

清水葉蜂 川原伸晃 ニコライ・バーグマン 金子周代 小田康平 松田行弘

regulars

007

&days

よい一日を、このアイテムと

014

&style

「Bloomcore Diary」

090

&TRIED IT

オモムロニ。さんが使ってわかった

これ、ここがいいよね。

〈パナソニック／カール・ハンセン＆サン〉

101

&selection

THINGS for BETTER LIFE

〈クリスチャン ディオール〉ほか

115

nanuk & premium

「会話力のこと」

116

&Paris

木戸美由紀のパリところどころ案内

「南ピガール」ほか

122

&Taipei

片倉真理の台北漫遊指南

「小巨蛋周辺」ほか

128

&Kyoto

大和まこの京都さんぽ部

「五条〜六条」ほか

134

&COOKING

渡辺有子の料理教室ノート

「パンとスープとフルーツで、春めくブランチを」

136

&music

カフェと音楽

「肆-YON-」

137

&CAR LIFE

私とクルマ。

「瀬川実季×ルノー トゥインゴ パックスポール」

138

&Beauty

キレイの理屈

〈オージュア／ラ・カスタ〉

140

&food

Ｐレミアム通信

「焼肉行ってみませんか」

144

&BOOKS

18 MILES OF BOOKS

果てしのない本の話

「アメリカへようこそ」

145

&Lifelong Items

これから20年、使いたい日用品。

「佇まいのいいブリキのジョウロ」

146

&NAOKO

大草直子の好きな時間、好きなもの。

「〈upper hights〉の美人デニム」

次号予告



