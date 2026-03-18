&Premium No. 150 試し読みと目次
no.150 June 2026
features
020
Life with Flowers & Greens
花と緑のある暮らし。
022
Lives Full of Flowers & Greens
花と緑と暮らす家。
mais 佐藤友子 竹原果帆 田中佑香 木村 博 さとうゆみこ
秋谷弘太郎 藤本美帆 後藤繁雄 細川亜衣
052
Botanical Imagination
マイヤ・イソラと
〈マリメッコ〉の花。
056
Flowers & Vases
フローリストに学ぶ、
花と器の組み合わせ。
064
Drawing with Love of Flowers #1
花を描いた人。熊田千佳慕の観察とファンタジー。
066
Botanical Books
植物と読書。
072
Time with Plants
山田愛子と植物の時間。
078
Drawing with Love of Flowers #2
花を描いた人。塔本シスコの暮らしとまなざし。
080
15 Tips for Better Life with Plants
花と緑の暮らしを整える、15のアイデア。
091
PROFESSIONAL’S GARDEN BAG
６人の園芸家がすすめる、いい道具。
清水葉蜂 川原伸晃 ニコライ・バーグマン 金子周代 小田康平 松田行弘
regulars
007
&days
よい一日を、このアイテムと
よい一日を、このアイテムと
014
&style
「Bloomcore Diary」
「Bloomcore Diary」
090
&TRIED IT
オモムロニ。さんが使ってわかった
これ、ここがいいよね。
〈パナソニック／カール・ハンセン＆サン〉
オモムロニ。さんが使ってわかった
これ、ここがいいよね。
〈パナソニック／カール・ハンセン＆サン〉
101
&selection
THINGS for BETTER LIFE
〈クリスチャン ディオール〉ほか
THINGS for BETTER LIFE
〈クリスチャン ディオール〉ほか
115
nanuk & premium
「会話力のこと」
「会話力のこと」
116
&Paris
木戸美由紀のパリところどころ案内
「南ピガール」ほか
木戸美由紀のパリところどころ案内
「南ピガール」ほか
122
&Taipei
片倉真理の台北漫遊指南
「小巨蛋周辺」ほか
片倉真理の台北漫遊指南
「小巨蛋周辺」ほか
128
&Kyoto
大和まこの京都さんぽ部
「五条〜六条」ほか
大和まこの京都さんぽ部
「五条〜六条」ほか
134
&COOKING
渡辺有子の料理教室ノート
「パンとスープとフルーツで、春めくブランチを」
渡辺有子の料理教室ノート
「パンとスープとフルーツで、春めくブランチを」
136
&music
カフェと音楽
「肆-YON-」
カフェと音楽
「肆-YON-」
137
&CAR LIFE
私とクルマ。
「瀬川実季×ルノー トゥインゴ パックスポール」
私とクルマ。
「瀬川実季×ルノー トゥインゴ パックスポール」
138
&Beauty
キレイの理屈
〈オージュア／ラ・カスタ〉
キレイの理屈
〈オージュア／ラ・カスタ〉
140
&food
Ｐレミアム通信
「焼肉行ってみませんか」
Ｐレミアム通信
「焼肉行ってみませんか」
144
&BOOKS
18 MILES OF BOOKS
果てしのない本の話
「アメリカへようこそ」
18 MILES OF BOOKS
果てしのない本の話
「アメリカへようこそ」
145
&Lifelong Items
これから20年、使いたい日用品。
「佇まいのいいブリキのジョウロ」
これから20年、使いたい日用品。
「佇まいのいいブリキのジョウロ」
146
&NAOKO
大草直子の好きな時間、好きなもの。
「〈upper hights〉の美人デニム」
次号予告
大草直子の好きな時間、好きなもの。
「〈upper hights〉の美人デニム」
次号予告