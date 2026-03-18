マガジンワールド

&Premium No. 150 試し読みと目次

no.150 June 2026

features
020

Life with Flowers & Greens
花と緑のある暮らし。

 
022

Lives Full of Flowers & Greens
花と緑と暮らす家。
mais　佐藤友子　竹原果帆　田中佑香　木村 博　さとうゆみこ
秋谷弘太郎　藤本美帆　後藤繁雄　細川亜衣

 
052

Botanical Imagination
マイヤ・イソラと
〈マリメッコ〉の花。

 
056

Flowers & Vases
フローリストに学ぶ、
花と器の組み合わせ。

 
064

Drawing with Love of Flowers #1
花を描いた人。熊田千佳慕の観察とファンタジー。

 
066

Botanical Books
植物と読書。

 
072

Time with Plants
山田愛子と植物の時間。

 
078

Drawing with Love of Flowers #2
花を描いた人。塔本シスコの暮らしとまなざし。

 
080

15 Tips for Better Life with Plants
花と緑の暮らしを整える、15のアイデア。

 
091

PROFESSIONAL’S GARDEN BAG
６人の園芸家がすすめる、いい道具。
清水葉蜂　川原伸晃　ニコライ・バーグマン　金子周代　小田康平　松田行弘

 
 
regulars
007
&days
よい一日を、このアイテムと
 
014
&style
「Bloomcore Diary」
 
090
&TRIED IT
オモムロニ。さんが使ってわかった
これ、ここがいいよね。
〈パナソニック／カール・ハンセン＆サン〉
 
101
&selection
THINGS for BETTER LIFE
〈クリスチャン ディオール〉ほか
 
115
nanuk & premium
「会話力のこと」
 
116
&Paris
木戸美由紀のパリところどころ案内
「南ピガール」ほか
 
122
&Taipei
片倉真理の台北漫遊指南
「小巨蛋周辺」ほか
 
128
&Kyoto
大和まこの京都さんぽ部
「五条〜六条」ほか
 
134
&COOKING
渡辺有子の料理教室ノート
「パンとスープとフルーツで、春めくブランチを」
 
136
&music
カフェと音楽
「肆-YON-」
 
137
&CAR LIFE
私とクルマ。
「瀬川実季×ルノー トゥインゴ パックスポール」
 
138
&Beauty
キレイの理屈
〈オージュア／ラ・カスタ〉
 
140
&food
Ｐレミアム通信
「焼肉行ってみませんか」
 
144
&BOOKS
18 MILES OF BOOKS
果てしのない本の話
「アメリカへようこそ」
 
145
&Lifelong Items
これから20年、使いたい日用品。
「佇まいのいいブリキのジョウロ」
 
146
&NAOKO
大草直子の好きな時間、好きなもの。
「〈upper hights〉の美人デニム」
次号予告
 


アンド プレミアム No. 150

花と緑のある暮らし。

980円 — 2026.04.20
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アンド プレミアム No. 150 —『花と緑のある暮らし。』
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