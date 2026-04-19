&Premium No. 151 試し読みと目次
no.151 July 2026
features
020
Work & Life
仕事と生き方。
022
My Work Philosophy
いい仕事をするために大切にしていること、10人の答え。
言葉と仕事–永井玲衣 チームと仕事–今泉力哉 子育てと仕事–寿木けい
常識と仕事–鈴木俊貴 好きと仕事–甲斐みのり こだわりと仕事–鰤岡力也
伝統と仕事–桂 二葉 仕事場と仕事–吉田隆人 年齢と仕事–横尾光子
継承と仕事–𠮷田克幸
042
Way of Working
自分らしく働くための、3つのルール。
安藤由香 長田佳子 島塚絵里
060
Ayako Miyawaki
宮脇綾子、ひたすらに”続ける”仕事と生き方。
068
Spare the Time
よく働き、よく休むための、時間と余白のつくり方。
柳沢小実
072
Mentors’ Words
先輩に聞く、いい仕事を続ける秘訣。
上野千鶴子×小林エリカ 小池一子×橋本麻里 吉村 眸×大橋利枝子
087
Career-inspiring Movies
明日からの仕事を頑張りたくなる映画。
ふくだももこ 大島育宙
regulars
007
&days
よい一日を、このアイテムと
よい一日を、このアイテムと
014
&style
「Honest Hands」
「Honest Hands」
095
&TRIED IT
オモムロニ。さんが使ってわかった
これ、ここがいいよね。
〈バルミューダ／ボダム〉
オモムロニ。さんが使ってわかった
これ、ここがいいよね。
〈バルミューダ／ボダム〉
097
&selection
THINGS for BETTER LIFE
〈ボッテガ・ヴェネタ〉ほか
THINGS for BETTER LIFE
〈ボッテガ・ヴェネタ〉ほか
107
nanuk & premium
「教えること」
「教えること」
108
&Paris
木戸美由紀のパリところどころ案内
「本のある場所」ほか
木戸美由紀のパリところどころ案内
「本のある場所」ほか
114
&Taipei
片倉真理の台北漫遊指南
「陽明山」ほか
片倉真理の台北漫遊指南
「陽明山」ほか
120
&Kyoto
大和まこの京都さんぽ部
「書店」ほか
大和まこの京都さんぽ部
「書店」ほか
126
&COOKING
渡辺有子の料理教室ノート
「自分のためのお弁当」
渡辺有子の料理教室ノート
「自分のためのお弁当」
128
&music
カフェと音楽
「遠藤珈琲店」
カフェと音楽
「遠藤珈琲店」
129
&CAR LIFE
私とクルマ。
「松島真央×フィアット パンダ セレクタ」
私とクルマ。
「松島真央×フィアット パンダ セレクタ」
130
&Beauty
キレイの理屈
〈ルルルン／SHISEIDO〉
キレイの理屈
〈ルルルン／SHISEIDO〉
132
&food
Ｐレミアム通信
「パスタ、パスタ、パスタ。
パスタ天国」
Ｐレミアム通信
「パスタ、パスタ、パスタ。
パスタ天国」
136
&BOOKS
18 MILES OF BOOKS
果てしのない本の話
「アリランって何だ？」
18 MILES OF BOOKS
果てしのない本の話
「アリランって何だ？」
137
&Lifelong Items
これから20年、使いたい日用品。
「ステンカラーコート」
これから20年、使いたい日用品。
「ステンカラーコート」
138
&NAOKO
大草直子の好きな時間、好きなもの。
「〈イッタラ〉のウォーターボウル」
次号予告
大草直子の好きな時間、好きなもの。
「〈イッタラ〉のウォーターボウル」
次号予告