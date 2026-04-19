&Premium No. 151 試し読みと目次

no.151 July 2026

features

020

Work & Life

仕事と生き方。

022

My Work Philosophy

いい仕事をするために大切にしていること、10人の答え。

言葉と仕事–永井玲衣 チームと仕事–今泉力哉 子育てと仕事–寿木けい

常識と仕事–鈴木俊貴 好きと仕事–甲斐みのり こだわりと仕事–鰤岡力也

伝統と仕事–桂 二葉 仕事場と仕事–吉田隆人 年齢と仕事–横尾光子

継承と仕事–𠮷田克幸

042

Way of Working

自分らしく働くための、3つのルール。

安藤由香 長田佳子 島塚絵里

060

Ayako Miyawaki

宮脇綾子、ひたすらに”続ける”仕事と生き方。

068

Spare the Time

よく働き、よく休むための、時間と余白のつくり方。

柳沢小実

072

Mentors’ Words

先輩に聞く、いい仕事を続ける秘訣。

上野千鶴子×小林エリカ 小池一子×橋本麻里 吉村 眸×大橋利枝子

087

Career-inspiring Movies

明日からの仕事を頑張りたくなる映画。

ふくだももこ 大島育宙

regulars

007

&days

よい一日を、このアイテムと

014

&style

「Honest Hands」

095

&TRIED IT

オモムロニ。さんが使ってわかった

これ、ここがいいよね。

〈バルミューダ／ボダム〉

097

&selection

THINGS for BETTER LIFE

〈ボッテガ・ヴェネタ〉ほか

107

nanuk & premium

「教えること」

108

&Paris

木戸美由紀のパリところどころ案内

「本のある場所」ほか

114

&Taipei

片倉真理の台北漫遊指南

「陽明山」ほか

120

&Kyoto

大和まこの京都さんぽ部

「書店」ほか

126

&COOKING

渡辺有子の料理教室ノート

「自分のためのお弁当」

128

&music

カフェと音楽

「遠藤珈琲店」

129

&CAR LIFE

私とクルマ。

「松島真央×フィアット パンダ セレクタ」

130

&Beauty

キレイの理屈

〈ルルルン／SHISEIDO〉

132

&food

Ｐレミアム通信

「パスタ、パスタ、パスタ。

パスタ天国」

136

&BOOKS

18 MILES OF BOOKS

果てしのない本の話

「アリランって何だ？」

137

&Lifelong Items

これから20年、使いたい日用品。

「ステンカラーコート」

138

&NAOKO

大草直子の好きな時間、好きなもの。

「〈イッタラ〉のウォーターボウル」

次号予告



