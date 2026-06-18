マガジンワールド

&Premium No. 153 試し読みと目次

no.153 September 2026

features
020

MOVIES TO SHARE
誰かと語りたい、あの映画。

 
022

Talk about the Movie
映画を愛する65人が、誰かと語り合った映画。
01 井浦 新　02 光浦靖子　03 安田謙一　04 たなかみさき　05 加賀美 健　
06 稲田良子　07 稲葉俊郎　08 菊池亜希子　09 森岡督行　10 植本一子　
11 福田春美　12 西山慎一郎　13 佐伯ゆう子　14 宮澤エマ　15 かとうさおり　
16 三田修平　17 山戸ユカ　18 tofubeats　19 山内マリコ　20 堀 道広　
21 鈴木ジェロニモ　22 表 萌々花　23 岡本 亮　24 小菅くみ　25 奥村 忍　
26 堅田真衣　27 西川美和　28 伊藤 紺　29 クニモンド瀧口　30 金城小百合　
31 田尾沙織　32 狩野岳朗　33 岡本敬子　34 大谷優依　35 山口博之　
36 口尾麻美　37 大島依提亜　38 黒住 光　39 清水 彩　40 伊藤亜和　
41 田邉 栞　42 藤原さくら　43 小池アミイゴ　44 原 直子　45 須山 実　
46 古川 葵　47 野川かさね　48 林 悠介　49 山口萌菜　50 田中嵐洋　
51 小池花恵　52 菅原信子　53 若木信吾　54 広瀬裕子　55 小木戸 寛　
56 野口花梨　57 朝倉充展　58 蔵屋美香　59 花井祐介　60 大橋利枝子　
61 よしひろまさみち　62 前田エマ　63 下田昌克　64 大平一枝　65 鈴木優香

 
052

Lifestyle in Movies ー Fashion ー
装いを楽しむ映画。
杉本学子　岡野真紀子

 
058

Lifestyle in Movies ー Food ー
食欲がそそられる映画。
ツレヅレハナコ　白央篤司

 
064

Lifestyle in Movies ー Music ー
音に身を委ねる映画。
中島ノブユキ　沖田 敦

 
070

Lifestyle in Movies ー Travel ー
旅に誘われる映画。
別所哲也　高崎卓馬

 
076

Theaters with Stories
物語のある映画館で、
映画を語ろう。

 
083

ANIME FOR GROWN-UPS
大人だからこそ観たい、
アニメーション映画。
土居伸彰　久野遥子　DIZ

 
 
regulars
007
&days
よい一日を、このアイテムと
 
014
&style
「雨の降る街角で」
 
082
&TRIED IT
オモムロニ。さんが使ってわかった
これ、ここがいいよね。
〈Shokz／LGエレクトロニクス〉
 
093
&selection
THINGS for BETTER LIFE
〈セリーヌ〉ほか
 
103
nanuk & premium
「遠回りのこと」
 
104
&Paris
木戸美由紀のパリところどころ案内
「サン・ドミニク通り」ほか
 
110
&Taipei
片倉真理の台北漫遊指南
「中山國中・民生社區」ほか
 
116
&Kyoto
大和まこの京都さんぽ部
「賀茂川2026」ほか
 
122
&COOKING
渡辺有子の料理教室ノート
「発酵食品を、もっと身近に」
 
124
&music
カフェと音楽。
『伴奏珈琲店』
 
125
&CAR LIFE
私とクルマ。
「奥原麻衣子×ボルボ 240 エステート」
 
126
&Beauty
キレイの理屈
〈明色化粧品／ソフィスタンス〉
 
128
&food
Ｐレミアム通信
『Onggi』
 
132
&BOOKS
18 MILES OF BOOKS
果てしのない本の話
「世界は不思議で美しい」
 
133
&Lifelong Items
これから20年、使いたい日用品。
「定番デザインのホウロウポット」
 
134
&NAOKO
大草直子の好きな時間、好きなもの。
「〈ジバンシイ〉のハイライター」
次号予告
 


アンド プレミアム No. 153

誰かと語りたい、あの映画。

980円 — 2026.07.17電子版あり
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アンド プレミアム No. 153 —『誰かと語りたい、あの映画。』
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