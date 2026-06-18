&Premium No. 153 試し読みと目次

no.153 September 2026

features

020

MOVIES TO SHARE

誰かと語りたい、あの映画。

022

Talk about the Movie

映画を愛する65人が、誰かと語り合った映画。

01 井浦 新 02 光浦靖子 03 安田謙一 04 たなかみさき 05 加賀美 健

06 稲田良子 07 稲葉俊郎 08 菊池亜希子 09 森岡督行 10 植本一子

11 福田春美 12 西山慎一郎 13 佐伯ゆう子 14 宮澤エマ 15 かとうさおり

16 三田修平 17 山戸ユカ 18 tofubeats 19 山内マリコ 20 堀 道広

21 鈴木ジェロニモ 22 表 萌々花 23 岡本 亮 24 小菅くみ 25 奥村 忍

26 堅田真衣 27 西川美和 28 伊藤 紺 29 クニモンド瀧口 30 金城小百合

31 田尾沙織 32 狩野岳朗 33 岡本敬子 34 大谷優依 35 山口博之

36 口尾麻美 37 大島依提亜 38 黒住 光 39 清水 彩 40 伊藤亜和

41 田邉 栞 42 藤原さくら 43 小池アミイゴ 44 原 直子 45 須山 実

46 古川 葵 47 野川かさね 48 林 悠介 49 山口萌菜 50 田中嵐洋

51 小池花恵 52 菅原信子 53 若木信吾 54 広瀬裕子 55 小木戸 寛

56 野口花梨 57 朝倉充展 58 蔵屋美香 59 花井祐介 60 大橋利枝子

61 よしひろまさみち 62 前田エマ 63 下田昌克 64 大平一枝 65 鈴木優香

052

Lifestyle in Movies ー Fashion ー

装いを楽しむ映画。

杉本学子 岡野真紀子

058

Lifestyle in Movies ー Food ー

食欲がそそられる映画。

ツレヅレハナコ 白央篤司

064

Lifestyle in Movies ー Music ー

音に身を委ねる映画。

中島ノブユキ 沖田 敦

070

Lifestyle in Movies ー Travel ー

旅に誘われる映画。

別所哲也 高崎卓馬

076

Theaters with Stories

物語のある映画館で、

映画を語ろう。

083

ANIME FOR GROWN-UPS

大人だからこそ観たい、

アニメーション映画。

土居伸彰 久野遥子 DIZ

regulars

007

&days

よい一日を、このアイテムと

014

&style

「雨の降る街角で」

082

&TRIED IT

オモムロニ。さんが使ってわかった

これ、ここがいいよね。

〈Shokz／LGエレクトロニクス〉

093

&selection

THINGS for BETTER LIFE

〈セリーヌ〉ほか

103

nanuk & premium

「遠回りのこと」

104

&Paris

木戸美由紀のパリところどころ案内

「サン・ドミニク通り」ほか

110

&Taipei

片倉真理の台北漫遊指南

「中山國中・民生社區」ほか

116

&Kyoto

大和まこの京都さんぽ部

「賀茂川2026」ほか

122

&COOKING

渡辺有子の料理教室ノート

「発酵食品を、もっと身近に」

124

&music

カフェと音楽。

『伴奏珈琲店』

125

&CAR LIFE

私とクルマ。

「奥原麻衣子×ボルボ 240 エステート」

126

&Beauty

キレイの理屈

〈明色化粧品／ソフィスタンス〉

128

&food

Ｐレミアム通信

『Onggi』

132

&BOOKS

18 MILES OF BOOKS

果てしのない本の話

「世界は不思議で美しい」

133

&Lifelong Items

これから20年、使いたい日用品。

「定番デザインのホウロウポット」

134

&NAOKO

大草直子の好きな時間、好きなもの。

「〈ジバンシイ〉のハイライター」

次号予告



