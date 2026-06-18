&Premium No. 153 試し読みと目次
no.153 September 2026
MOVIES TO SHARE
誰かと語りたい、あの映画。
Talk about the Movie
映画を愛する65人が、誰かと語り合った映画。
01 井浦 新 02 光浦靖子 03 安田謙一 04 たなかみさき 05 加賀美 健
06 稲田良子 07 稲葉俊郎 08 菊池亜希子 09 森岡督行 10 植本一子
11 福田春美 12 西山慎一郎 13 佐伯ゆう子 14 宮澤エマ 15 かとうさおり
16 三田修平 17 山戸ユカ 18 tofubeats 19 山内マリコ 20 堀 道広
21 鈴木ジェロニモ 22 表 萌々花 23 岡本 亮 24 小菅くみ 25 奥村 忍
26 堅田真衣 27 西川美和 28 伊藤 紺 29 クニモンド瀧口 30 金城小百合
31 田尾沙織 32 狩野岳朗 33 岡本敬子 34 大谷優依 35 山口博之
36 口尾麻美 37 大島依提亜 38 黒住 光 39 清水 彩 40 伊藤亜和
41 田邉 栞 42 藤原さくら 43 小池アミイゴ 44 原 直子 45 須山 実
46 古川 葵 47 野川かさね 48 林 悠介 49 山口萌菜 50 田中嵐洋
51 小池花恵 52 菅原信子 53 若木信吾 54 広瀬裕子 55 小木戸 寛
56 野口花梨 57 朝倉充展 58 蔵屋美香 59 花井祐介 60 大橋利枝子
61 よしひろまさみち 62 前田エマ 63 下田昌克 64 大平一枝 65 鈴木優香
Lifestyle in Movies ー Fashion ー
装いを楽しむ映画。
杉本学子 岡野真紀子
Lifestyle in Movies ー Food ー
食欲がそそられる映画。
ツレヅレハナコ 白央篤司
Lifestyle in Movies ー Music ー
音に身を委ねる映画。
中島ノブユキ 沖田 敦
Lifestyle in Movies ー Travel ー
旅に誘われる映画。
別所哲也 高崎卓馬
Theaters with Stories
物語のある映画館で、
映画を語ろう。
ANIME FOR GROWN-UPS
大人だからこそ観たい、
アニメーション映画。
土居伸彰 久野遥子 DIZ
よい一日を、このアイテムと
「雨の降る街角で」
オモムロニ。さんが使ってわかった
これ、ここがいいよね。
〈Shokz／LGエレクトロニクス〉
THINGS for BETTER LIFE
〈セリーヌ〉ほか
「遠回りのこと」
木戸美由紀のパリところどころ案内
「サン・ドミニク通り」ほか
片倉真理の台北漫遊指南
「中山國中・民生社區」ほか
大和まこの京都さんぽ部
「賀茂川2026」ほか
渡辺有子の料理教室ノート
「発酵食品を、もっと身近に」
カフェと音楽。
『伴奏珈琲店』
私とクルマ。
「奥原麻衣子×ボルボ 240 エステート」
キレイの理屈
〈明色化粧品／ソフィスタンス〉
Ｐレミアム通信
『Onggi』
18 MILES OF BOOKS
果てしのない本の話
「世界は不思議で美しい」
これから20年、使いたい日用品。
「定番デザインのホウロウポット」
大草直子の好きな時間、好きなもの。
「〈ジバンシイ〉のハイライター」
次号予告