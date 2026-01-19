&Premium No. 148 試し読みと目次

no.148 April 2026 features 022 Kyoto Local Guide

京都、ローカルガイド。 026 ６つのエリアで巡る、京都、ローカルガイド。

026 01 吉田

036 02 大徳寺

046 03 五条

056 04 鴨川

066 05 一乗寺

076 06 御所南 040 &Kyoto Special

大和まこの京都さんぽ部スペシャル

034 #1 朝食ガイド

044 #2 おやつガイド

054 #3 酒場ガイド

064 #4 お土産ガイド

074 #5 ローカルガイド 087 KYOTO STROLLING GUIDE

京都さんぽの大定番観光地と、寄り道スポット案内。

01 清水寺 02 金閣寺 03 北野天満宮 04 渡月橋 05 元離宮二条城

06 下鴨神社 07 上賀茂神社 08 平安神宮 09 錦市場 10 京都国立博物館

11 ニデック京都タワー 12 東寺 13 伏見稲荷大社 14 大山崎山荘美術館

15 平等院 regulars 007 &days

よい一日を、このアイテムと 014 &style

「春を探して」 086 &TRIED IT

オモムロニ。さんが使ってわかった

これ、ここがいいよね。

〈ドクターエア／シャクティジャパン〉 097 &selection

THINGS for BETTER LIFE

〈セリーヌ〉ほか 111 nanuk & premium

「得意なこと」

112

&Paris

木戸美由紀のパリところどころ案内

「マレ地区」ほか

118

&Taipei

片倉真理の台北漫遊指南

「大稲埕５」ほか

124

&Kyoto

祝！京都ガイド本大賞受賞

ムックのお知らせ

126

&COOKING

渡辺有子の料理教室ノート

「季節の変わり目ごはん」

128

&music

カフェと音楽

「喫茶 カルネ」

129

&CAR LIFE

私とクルマ。

「辻田奈穂×アウディ TT」

130

&Beauty

キレイの理屈

〈雪肌精／エルメス〉

132

&food

Ｐレミアム通信

「心が温まり胸が高鳴る、“すず”料理」

136

&BOOKS

18 MILES OF BOOKS

果てしのない本の話

「写真か光画か」

137

&Lifelong Items

これから20年、使いたい日用品。

「軽くて手軽な調理用ボウル」

138

&NAOKO

大草直子の好きな時間、好きなもの。

「〈メゾン カナウ〉のバッグ」

次号予告



