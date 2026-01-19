マガジンワールド

&Premium No. 148 試し読みと目次

no.148 April 2026

features
022

Kyoto Local Guide
京都、ローカルガイド。

 
026

６つのエリアで巡る、京都、ローカルガイド。
026　01 吉田　
036　02 大徳寺
046　03 五条　
056　04 鴨川　
066　05 一乗寺
076　06 御所南

 
040

&Kyoto Special
大和まこの京都さんぽ部スペシャル
034　#1 朝食ガイド　　
044　#2 おやつガイド　
054　#3 酒場ガイド　　
064　#4 お土産ガイド　
074　#5 ローカルガイド

 
087

KYOTO STROLLING GUIDE
京都さんぽの大定番観光地と、寄り道スポット案内。
01 清水寺　02 金閣寺　03 北野天満宮　04 渡月橋　05 元離宮二条城
06 下鴨神社　07 上賀茂神社　08 平安神宮　09 錦市場　10 京都国立博物館
11 ニデック京都タワー　12 東寺　13 伏見稲荷大社　14 大山崎山荘美術館
15 平等院

 
 
regulars
007
&days
よい一日を、このアイテムと
 
014
&style
「春を探して」
 
086
&TRIED IT
オモムロニ。さんが使ってわかった
これ、ここがいいよね。
〈ドクターエア／シャクティジャパン〉
 
097
&selection
THINGS for BETTER LIFE
〈セリーヌ〉ほか
 
111

nanuk & premium
「得意なこと」

 
112
&Paris
木戸美由紀のパリところどころ案内
「マレ地区」ほか
 
118
&Taipei
片倉真理の台北漫遊指南
「大稲埕５」ほか
 
124
&Kyoto
祝！京都ガイド本大賞受賞
ムックのお知らせ
 
126
&COOKING
渡辺有子の料理教室ノート
「季節の変わり目ごはん」
 
128
&music
カフェと音楽
「喫茶 カルネ」
 
129
&CAR LIFE
私とクルマ。
「辻田奈穂×アウディ TT」
 
130
&Beauty
キレイの理屈
〈雪肌精／エルメス〉
 
132
&food
Ｐレミアム通信
「心が温まり胸が高鳴る、“すず”料理」
 
136
&BOOKS
18 MILES OF BOOKS
果てしのない本の話
「写真か光画か」
 
137
&Lifelong Items
これから20年、使いたい日用品。
「軽くて手軽な調理用ボウル」
 
138
&NAOKO
大草直子の好きな時間、好きなもの。
「〈メゾン カナウ〉のバッグ」
次号予告
 


アンド プレミアム No. 148

京都、ローカルガイド。

980円 — 2026.02.19
