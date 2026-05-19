マガジンワールド

&Premium No. 152 試し読みと目次

no.152 August 2026

features
020

Travel with Books
旅と、本と。

 
022

#1 Poets’ Words
詩人の言葉を巡る旅。
鹿児島 屋久島

 
030

私を旅に誘った言葉。
高橋久美子　三宅 唱　ほか

 
032

#2 Enormous Collection
３万冊の蔵書に包まれる旅。
長野 茅野〜蓼科

 
040

旅する気分で
楽しめる作品集。
いわさきちひろ　原田泰治　ほか

 
042

#3 World of Novels
物語の世界に浸る旅。
岩手 遠野～花巻

 
050

わざわざ行きたい、
旅の目的地となる本屋。
小鳩書房　バロック ブックス庭文庫　ほか

 
052

#4 Art & Architecture
建築やアートを巡る旅。
石川 金沢

 
060

旅先で手に入れたい、
本屋のトートバッグ。
ブックナード　レベルブックス　ほか

 
062

#5 Mingei & Craftwork
手仕事を辿る旅。
鳥取 鳥取～倉吉

 
070

エッセイ、
本と旅するということ。
文／岡本真帆

 
072

Solo Trip Plans for Book Lovers
旅好き読書家たちの、
１泊２日ひとり旅プラン。

 
087

JAPAN’S GOOD BOOKSTORES: YOUR LOCAL GUIDE
47都道府県のいい本屋がガイド。この街を歩くのが楽しくなる本。

 
 
regulars
007
&days
よい一日を、このアイテムと
 
014
&style
「本と歩いて」
 
086
&TRIED IT
オモムロニ。さんが使ってわかった
これ、ここがいいよね。
〈アントゥーレ／ローロー〉
 
103
&selection
THINGS for BETTER LIFE
〈カルティエ〉ほか
 
115
nanuk & premium
「不便なこと」
 
116
&Paris
木戸美由紀のパリところどころ案内
「シャンゼリゼ通り周辺」ほか
 
122
&Taipei
片倉真理の台北漫遊指南
「雙連」ほか
 
128
&Kyoto
大和まこの京都さんぽ部
「御所南2026」ほか
 
134
&COOKING
渡辺有子の料理教室ノート
「生姜風味のトマトパスタ」
 
136
&music
カフェと音楽。
『春の雨 cafe & records』
 
137
&CAR LIFE
私とクルマ。
「根岸夏瑚×トヨタ セリカ ST202」
 
138
&Beauty
キレイの理屈
〈ファンケル／エスト〉
 
140
&food
Ｐレミアム通信
『Ăn Đi』
 
144
&BOOKS
18 MILES OF BOOKS
果てしのない本の話
「この記憶は誰のもの? 」
 
145
&Lifelong Items
これから20年、使いたい日用品。
「シープスキンのスツール」
 
146
&NAOKO
大草直子の好きな時間、好きなもの。
「特大白の〈リモワ〉」
次号予告
 


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旅と、本と。

980円 — 2026.06.19
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