&Premium No. 152 試し読みと目次
no.152 August 2026
features
020
Travel with Books
旅と、本と。
022
#1 Poets’ Words
詩人の言葉を巡る旅。
鹿児島 屋久島
030
私を旅に誘った言葉。
高橋久美子 三宅 唱 ほか
032
#2 Enormous Collection
３万冊の蔵書に包まれる旅。
長野 茅野〜蓼科
040
旅する気分で
楽しめる作品集。
いわさきちひろ 原田泰治 ほか
042
#3 World of Novels
物語の世界に浸る旅。
岩手 遠野～花巻
050
わざわざ行きたい、
旅の目的地となる本屋。
小鳩書房 バロック ブックス庭文庫 ほか
052
#4 Art & Architecture
建築やアートを巡る旅。
石川 金沢
060
旅先で手に入れたい、
本屋のトートバッグ。
ブックナード レベルブックス ほか
062
#5 Mingei & Craftwork
手仕事を辿る旅。
鳥取 鳥取～倉吉
070
エッセイ、
本と旅するということ。
文／岡本真帆
072
Solo Trip Plans for Book Lovers
旅好き読書家たちの、
１泊２日ひとり旅プラン。
087
JAPAN’S GOOD BOOKSTORES: YOUR LOCAL GUIDE
47都道府県のいい本屋がガイド。この街を歩くのが楽しくなる本。
regulars
007
&days
よい一日を、このアイテムと
よい一日を、このアイテムと
014
&style
「本と歩いて」
「本と歩いて」
086
&TRIED IT
オモムロニ。さんが使ってわかった
これ、ここがいいよね。
〈アントゥーレ／ローロー〉
オモムロニ。さんが使ってわかった
これ、ここがいいよね。
〈アントゥーレ／ローロー〉
103
&selection
THINGS for BETTER LIFE
〈カルティエ〉ほか
THINGS for BETTER LIFE
〈カルティエ〉ほか
115
nanuk & premium
「不便なこと」
「不便なこと」
116
&Paris
木戸美由紀のパリところどころ案内
「シャンゼリゼ通り周辺」ほか
木戸美由紀のパリところどころ案内
「シャンゼリゼ通り周辺」ほか
122
&Taipei
片倉真理の台北漫遊指南
「雙連」ほか
片倉真理の台北漫遊指南
「雙連」ほか
128
&Kyoto
大和まこの京都さんぽ部
「御所南2026」ほか
大和まこの京都さんぽ部
「御所南2026」ほか
134
&COOKING
渡辺有子の料理教室ノート
「生姜風味のトマトパスタ」
渡辺有子の料理教室ノート
「生姜風味のトマトパスタ」
136
&music
カフェと音楽。
『春の雨 cafe & records』
カフェと音楽。
『春の雨 cafe & records』
137
&CAR LIFE
私とクルマ。
「根岸夏瑚×トヨタ セリカ ST202」
私とクルマ。
「根岸夏瑚×トヨタ セリカ ST202」
138
&Beauty
キレイの理屈
〈ファンケル／エスト〉
キレイの理屈
〈ファンケル／エスト〉
140
&food
Ｐレミアム通信
『Ăn Đi』
Ｐレミアム通信
『Ăn Đi』
144
&BOOKS
18 MILES OF BOOKS
果てしのない本の話
「この記憶は誰のもの? 」
18 MILES OF BOOKS
果てしのない本の話
「この記憶は誰のもの? 」
145
&Lifelong Items
これから20年、使いたい日用品。
「シープスキンのスツール」
これから20年、使いたい日用品。
「シープスキンのスツール」
146
&NAOKO
大草直子の好きな時間、好きなもの。
「特大白の〈リモワ〉」
次号予告
大草直子の好きな時間、好きなもの。
「特大白の〈リモワ〉」
次号予告