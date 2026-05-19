&Premium No. 152 試し読みと目次

no.152 August 2026

features

020

Travel with Books

旅と、本と。

022

#1 Poets’ Words

詩人の言葉を巡る旅。

鹿児島 屋久島

030

私を旅に誘った言葉。

高橋久美子 三宅 唱 ほか

032

#2 Enormous Collection

３万冊の蔵書に包まれる旅。

長野 茅野〜蓼科

040

旅する気分で

楽しめる作品集。

いわさきちひろ 原田泰治 ほか

042

#3 World of Novels

物語の世界に浸る旅。

岩手 遠野～花巻

050

わざわざ行きたい、

旅の目的地となる本屋。

小鳩書房 バロック ブックス庭文庫 ほか

052

#4 Art & Architecture

建築やアートを巡る旅。

石川 金沢

060

旅先で手に入れたい、

本屋のトートバッグ。

ブックナード レベルブックス ほか

062

#5 Mingei & Craftwork

手仕事を辿る旅。

鳥取 鳥取～倉吉

070

エッセイ、

本と旅するということ。

文／岡本真帆

072

Solo Trip Plans for Book Lovers

旅好き読書家たちの、

１泊２日ひとり旅プラン。

087

JAPAN’S GOOD BOOKSTORES: YOUR LOCAL GUIDE

47都道府県のいい本屋がガイド。この街を歩くのが楽しくなる本。

regulars

007

&days

よい一日を、このアイテムと

014

&style

「本と歩いて」

086

&TRIED IT

オモムロニ。さんが使ってわかった

これ、ここがいいよね。

〈アントゥーレ／ローロー〉

103

&selection

THINGS for BETTER LIFE

〈カルティエ〉ほか

115

nanuk & premium

「不便なこと」

116

&Paris

木戸美由紀のパリところどころ案内

「シャンゼリゼ通り周辺」ほか

122

&Taipei

片倉真理の台北漫遊指南

「雙連」ほか

128

&Kyoto

大和まこの京都さんぽ部

「御所南2026」ほか

134

&COOKING

渡辺有子の料理教室ノート

「生姜風味のトマトパスタ」

136

&music

カフェと音楽。

『春の雨 cafe & records』

137

&CAR LIFE

私とクルマ。

「根岸夏瑚×トヨタ セリカ ST202」

138

&Beauty

キレイの理屈

〈ファンケル／エスト〉

140

&food

Ｐレミアム通信

『Ăn Đi』

144

&BOOKS

18 MILES OF BOOKS

果てしのない本の話

「この記憶は誰のもの? 」

145

&Lifelong Items

これから20年、使いたい日用品。

「シープスキンのスツール」

146

&NAOKO

大草直子の好きな時間、好きなもの。

「特大白の〈リモワ〉」

次号予告



