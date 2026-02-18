&Premium No. 149 試し読みと目次
no.149 May 2026
features
022
NEW STANDARDS
これからの、スタンダード。
024
Theory of Standards
平林奈緒美のスタンダード論。
032
Staple Everyday Goods
中村ヒロキ、ケルシーの暮らしをつくる愛用品。
040
Kawaii on the Table
岡尾美代子、食卓にかわいらしさを。
050
Tomorrow’s Houses
黒田美津子、伊藤まさこが考える、これからの住まいのスタンダード。
060
New Masterpieces
長く使いたい、暮らしの名品カタログ。
070
How to Wear Standards
私の、定番アイテムの着こなし方。
小島 聖 服部恭子 春風亭昇羊 山口萌菜
よしいちひろ 菊池紀子 松岡 歩
078
Creator’s Perspective
ものづくりの名手の言葉に学ぶ、
スタンダードを見いだす眼。
083
The Essentials for Today and Tomorrow
井伊百合子の、日々をつなぐ装い。
regulars
007
&days
よい一日を、このアイテムと
よい一日を、このアイテムと
014
&style
「Better Together」
「Better Together」
082
&TRIED IT
オモムロニ。さんが使ってわかった
これ、ここがいいよね。
〈StandardBrush／レイコップ〉
オモムロニ。さんが使ってわかった
これ、ここがいいよね。
〈StandardBrush／レイコップ〉
103
&selection
THINGS for BETTER LIFE
〈シャネル〉ほか
THINGS for BETTER LIFE
〈シャネル〉ほか
115
nanuk & premium
「知らないことがあること」
「知らないことがあること」
116
&Paris
木戸美由紀のパリところどころ案内
「16区」ほか
木戸美由紀のパリところどころ案内
「16区」ほか
122
&Taipei
片倉真理の台北漫遊指南
「深夜咖啡廳」ほか
片倉真理の台北漫遊指南
「深夜咖啡廳」ほか
128
&Kyoto
大和まこの京都さんぽ部
「テイクアウト」ほか
大和まこの京都さんぽ部
「テイクアウト」ほか
134
&COOKING
渡辺有子の料理教室ノート
「春野菜たっぷり、体にうれしい中華献立」
渡辺有子の料理教室ノート
「春野菜たっぷり、体にうれしい中華献立」
136
&music
カフェと音楽
「音と食 凹」
カフェと音楽
「音と食 凹」
137
&CAR LIFE
私とクルマ。
「小堺あすみ×ローバー ミニ セブン」
私とクルマ。
「小堺あすみ×ローバー ミニ セブン」
138
&Beauty
キレイの理屈
〈ドモホルンリンクル／
ソフィーナ プリマヴィスタ〉
キレイの理屈
〈ドモホルンリンクル／
ソフィーナ プリマヴィスタ〉
140
&food
Ｐレミアム通信
「おいしくて、きれいになって、
元気になる店」
Ｐレミアム通信
「おいしくて、きれいになって、
元気になる店」
144
&BOOKS
18 MILES OF BOOKS
果てしのない本の話
「10年後」
18 MILES OF BOOKS
果てしのない本の話
「10年後」
145
&Lifelong Items
これから20年、使いたい日用品。
「大判サイズで使いでのある、
リネンのキッチンクロス」
これから20年、使いたい日用品。
「大判サイズで使いでのある、
リネンのキッチンクロス」
146
&NAOKO
大草直子の好きな時間、好きなもの。
「5000円台の〈NUEF〉のメガネ」
次号予告
大草直子の好きな時間、好きなもの。
「5000円台の〈NUEF〉のメガネ」
次号予告