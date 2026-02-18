&Premium No. 149 試し読みと目次

no.149 May 2026

features

022

NEW STANDARDS

これからの、スタンダード。

024

Theory of Standards

平林奈緒美のスタンダード論。

032

Staple Everyday Goods

中村ヒロキ、ケルシーの暮らしをつくる愛用品。

040

Kawaii on the Table

岡尾美代子、食卓にかわいらしさを。

050

Tomorrow’s Houses

黒田美津子、伊藤まさこが考える、これからの住まいのスタンダード。

060

New Masterpieces

長く使いたい、暮らしの名品カタログ。

070

How to Wear Standards

私の、定番アイテムの着こなし方。

小島 聖 服部恭子 春風亭昇羊 山口萌菜

よしいちひろ 菊池紀子 松岡 歩

078

Creator’s Perspective

ものづくりの名手の言葉に学ぶ、

スタンダードを見いだす眼。

083

The Essentials for Today and Tomorrow

井伊百合子の、日々をつなぐ装い。

regulars

007

&days

よい一日を、このアイテムと

014

&style

「Better Together」

082

&TRIED IT

オモムロニ。さんが使ってわかった

これ、ここがいいよね。

〈StandardBrush／レイコップ〉

103

&selection

THINGS for BETTER LIFE

〈シャネル〉ほか

115

nanuk & premium

「知らないことがあること」

116

&Paris

木戸美由紀のパリところどころ案内

「16区」ほか

122

&Taipei

片倉真理の台北漫遊指南

「深夜咖啡廳」ほか

128

&Kyoto

大和まこの京都さんぽ部

「テイクアウト」ほか

134

&COOKING

渡辺有子の料理教室ノート

「春野菜たっぷり、体にうれしい中華献立」

136

&music

カフェと音楽

「音と食 凹」

137

&CAR LIFE

私とクルマ。

「小堺あすみ×ローバー ミニ セブン」

138

&Beauty

キレイの理屈

〈ドモホルンリンクル／

ソフィーナ プリマヴィスタ〉

140

&food

Ｐレミアム通信

「おいしくて、きれいになって、

元気になる店」

144

&BOOKS

18 MILES OF BOOKS

果てしのない本の話

「10年後」

145

&Lifelong Items

これから20年、使いたい日用品。

「大判サイズで使いでのある、

リネンのキッチンクロス」

146

&NAOKO

大草直子の好きな時間、好きなもの。

「5000円台の〈NUEF〉のメガネ」

次号予告



