マガジンワールド

anan No. 2232 試し読みと目次

16 SixTONES
-2021- 次なる世界。
28 NEXT!
新時代を生き抜くための教科書。
30 新時代を生き抜く力
キュレーション力
自分ごと化力／アップデート力
あざとたくまし力／脱力力
42 自分と向き合い、更新し続ける人たち。
未知なるわたしの切り拓き方。
紗栄子／平野ノラ
長坂真護／前田有紀
57 目利きなアノ人が推す、私的NEXT!
chelmico／和田彩花／上坂すみれ／宇内梨沙
奥森皐月／九龍ジョー／ゆっきゅん／BABI
横川良明／末吉9太郎／関 俊行／歌広場 淳
65 劇場版
「美少女戦士セーラームーンEternal」
ときめきのすべて。
81 今すぐ誰かに話したくなる
2021年のトレンド大予測!
NEXT ARTIST
可能性の光がまばゆい、新時代のアーティストたち。
崎山蒼志／川崎鷹也
NEXT GIRLS’ CULTURE
次なる話題はこれ。気になる2021年の流行7選!
NEXT FASHION / BEAUTY
小西桜子が纏う
2021年の春夏トレンドファッション＆メイク。
NEXT BOYS
90 Lil かんさい　ぼくらの可能性。
98 高橋文哉　闇射抜く光
102 坂東龍汰　馳せる風雅
110 新連載
Hey! Say! JUMPカレンダーへの道 vol.1
知念侑李 — ピンクのやさしさ —
124 辻村深月『ハケンアニメ!』スピンオフ第２弾
連載小説 音と声の冒険 ①
7 Food news
『GEN GEN AN幻』の本日の肉とハーブのピタパン＆茶
9 Antenna
Pearl Accessory／Must Buy and News／Textile
14 Beauty news
Cosme Labo
SISI「ロザリティ ウォータリーマスク」
Weekly Must Buy!
anan美容部員がお試し！ 今週のマストバイ。
52 守屋 茜（櫻坂46）× 大園桃子（乃木坂46）
「美容の坂道のぼり隊」
54 anan総研
お題「始めたいこと」
73 Who’s Hot?／明日海りお
76 紙のラジオ／朝井リョウ×古市憲寿
社会のじかん／堀 潤×五月女ケイ子
体育ですけど、オンガクです。／岡崎体育
新連載 シネマで英会話／鈴木亮平×スティーブ・ソレイシィ
帰ってきた乙女談義／野沢雅子
SanPaKuちゃんのわがまま気まま愛のRoom／犬山紙子
いい女ごっこ／横澤夏子
妄想スイッチ／根本宗子
80 ここぞというときのスピリチュアル!
江原啓之の“私たちの窮地”
108 ananカラダにいいものカタログ
認定！ 「ブレス・コンフィ」
118 Cooking
「chiobenさんのかんたん弁当」
119 anan Entertainment News
稲垣吾郎 シネマナビ！ 『聖なる犯罪者』
TV　ドラマ25『直ちゃんは小学三年生』
Book　もちぎ『悪魔の夜鳴きそば』
Movie　お杉とB子のMOVIE TALK
『43年後のアイ・ラヴ・ユー』
Art　和装男子－江戸の粋と色気
Comic　小田 扉『横須賀こずえ』3
Music　My Hair is Bad
Stage　劇団四季 ミュージカル
『ロボット・イン・ザ・ガーデン』
Book　王谷 晶『ババヤガの夜』
128 anan Girls Journal
Perfume「新それってわからん！」
のっち「のっちのイチブ」
It GIRL　宮本侑芽
129 益田ミリ「僕の姉ちゃん」
「恋」
130 今週の運勢 1月6日～1月12日
132 Antenna plus
133 次号予告
134 林 真理子「美女入門」
「好きだから耐えるの」


アンアン No. 2232

NEXT!2021/SixTONES

650円 — 2021.01.06
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アンアン No. 2232 —『NEXT!2021/SixTONES』
紙版
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