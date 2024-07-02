マガジンワールド

anan No. 2406 試し読みと目次

 
12 いま、追いかけたい、
大人の男 2024
14 いまの時代における“大人の男”とは。
文・平井まさあき（男性ブランコ）
お話・浅田智穂（インティマシーコーディネーター）
16 いま注目の大人の輝き
ヴィランとしての輝き
玉置玲央
エイジレスな輝き
千葉雄大
エンターテイナーの輝き
宮野真守
28 テレビドラマに見る、
時代を象徴する大人の男たち。
30 ふたりの大人論
杉野遥亮×大森南朋
安田 顕×I.CINNAMOROLL
38 いまアツいのはこの人!
“大人の男”座談会。
40 大人の男Close up
上田竜也（KAT-TUN）
毛皮の下の素顔。
51 伝えたい、MY憧れの大人の男。
ヒコロヒー／アタック西本（ジェラードン）／広瀬奈々子
三宅香帆／吉田靖直（トリプルファイヤー）
フモフモ編集長／辛酸なめ子／堀井美香
59 稲葉浩志
偉大なる星。
Man ㏌ the Star.
92 いまどきリーダーの条件
三浦大輔（横浜DeNAベイスターズ）
96 世界の大人の男を愛でる
カルチャーガイド。
100 愛される男の条件
飯尾和樹（ずん）
森田哲矢（さらば青春の光）
ふぉ～ゆ～
116 不定期連載 アスリートの素顔 ＃08
荒木遼太郎松木玖生
（サッカー／FC東京）
5 Food topics／chico
『L'Artisan Moderne』のサヴァラン ボタニストなど
7 Antenna
Sherbet Color／Must Buy and News／How to Enjoy Drinking
48 Beauty news
New Item／お試し隊・碓井玲菜
Makeup／アタック西本（ジェラードン）
50 中島健人の KENTREND
「＃縦型映画」
83 Who’s Hot?／近藤春菜
86 社会のじかん／堀 潤×五月女ケイ子
体育ですけど、オンガクです。／岡崎体育
推してる、より、愛してる。／最果タヒ
シネマで英会話／鈴木亮平×スティーブ・ソレイシィ
chelmicoのちいさなにっき／Rachel
SanPaKuちゃんのわがまま気まま愛のRoom／犬山紙子
いい女ごっこ／横澤夏子
あんたがDIVA／ゆっきゅん×valknee
90 江原啓之の愛ってなんなの?
91 お金の教科書
最新・金融経済教育
125 Femcare File
子宮内膜ポリープって知ってる？
127 anan総研
お題「手紙」
128 Cooking
「瀬尾幸子さんのやさしい和食」
129 anan Entertainment News
稲垣吾郎 シネマナビ！『メイ・ディセンバー ゆれる真実』
Movie 『大いなる不在』
Music　鞘師里保
Art　空想旅行案内人 ジャン＝ミッシェル・フォロン
Movie　お杉とB子のMOVIE TALK
『フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン』
Art　鈴木康広展 ただ今、発見しています。
Comic　大横山飴『花の在りか』上・下
Book　岸本佐知子『わからない』
134 Perfume「新それってわからん!」
のっち「のっちのイチブ」
135 益田ミリ「僕の姉ちゃん」
「トランポリン」「時系列」
136 今週の運勢 7月17日〜7月23日
138 林 真理子「美女入門」
「着物愛ゆえに」
139 次号予告


アンアン No. 2406

大人の男2024/稲葉浩志

880円 — 2024.07.17電子版あり
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アンアン No. 2406 —『大人の男2024/稲葉浩志』
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