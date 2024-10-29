マガジンワールド

anan No. 2422 試し読みと目次

『anan No.2422』『anan No.2422増刊』『anan No.2422 Special Edition』は、表紙と厚紙ピンナップの有無が異なり内容はすべて同一です。
 
14 Hey! Say! JUMP
JUMP in WONDERLAND
–POP spirit is FOREVER!!!!!!!!–
30 今年、日本中をもっとも癒したシンデレラガール♥
#倉田瑛茉
33 今年の流行りモノ総決算!
ananトレンド大賞 2024
34 FOOD
いますぐ食べたい! がきっと見つかる。
注目のトレンドフード総まとめ。
40 LIFE STYLE
デザインと技術のチカラで
心地よい暮らしをアップデート。
46 BEAUTY
素の美を彩るハイテクコスメ続々!
岡崎紗絵さんも体感。
高機能アイテムで最旬顔。
50 FASHION
永瀬莉子さんが様々に変身。
今年を彩る3つの世界観。
57 劇場公開作、連ドラ、配信、没入系施設…
話題作ずらり。映像エンタメ総決算。
65 水木しげる生誕100年を経た今、伝えたいメッセージ。
『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』が継承するもの。
81 CLOSE UP
有村架純×坂口健太郎
近くて遠いふたり。
88 CLOSE UP
月城かなと
華やかなる帰還。
94 CULTURE
懐かしグッズも、進化したエンタメも。
いま楽しみたい、最旬カルチャー!
106 美しくダークなドラマが幕を開ける。
東洋空想世界「blue egoist」とは。
110 Aぇ! group
連載決定スペシャル座談会
#プロローグ「連載内容作戦会議」
5 Food topics／chico
『ル・ビスキュイ・アラン・デュカス 東京』のピュール・ブールほか
7 Antenna
Animal Pattern／Must Buy and News／Shoe Care
12 Beauty news
New Item／お試し隊・中島侑香
美ジュ-1グランプリ／ひょうろく
54 Femcare File
私とフェムケアの話。
55 anan総研
お題「LINEの価値観」
56 中島健人の KENTREND
「＃デジカメ」
73 Who’s Hot?／アイナ・ジ・エンド
76 社会のじかん／堀 潤×五月女ケイ子
体育ですけど、オンガクです。／岡崎体育
推してる、より、愛してる。／最果タヒ
シネマで英会話／鈴木亮平×スティーブ・ソレイシィ
新連載 かしこくなるクイズ／QuizKnock
SanPaKuちゃんのわがまま気まま愛のRoom／犬山紙子
いい女ごっこ／横澤夏子
あんたがDIVA／ゆっきゅん×朝井リョウ
80 江原啓之の愛ってなんなの?
105 お金の教科書
知っておきたい雇用保険
122 Cooking
「瀬尾幸子さんのやさしい和食」
123 anan Entertainment News
稲垣吾郎 シネマナビ！
『アングリースクワッド 公務員と7人の詐欺師』
TV 『あのクズを殴ってやりたいんだ』
TV 『らんま1/2』
Book　菰野江名『さいわい住むと人のいう』
Movie　お杉とB子のMOVIE TALK
『ふたりで終わらせる／IT ENDS WITH US』
Art　渡辺志桜里　宿/Syuku
Music　PEDRO
Movie 『ぼくとパパ、約束の週末』
Comic　漫画・鶴谷香央理　原作・辻村深月『傲慢と善良』1
128 Perfume「新それってわからん!」
かしゆか「気になりだしたらキリがない！」
129 益田ミリ「僕の姉ちゃん」
「アクション」「未来」
130 今週の運勢 11月13日〜11月19日
133 次号予告
134 林 真理子「美女入門」
「ワンコがいる人生」


アンアン No. 2422

トレンド大賞 2024/Hey! Say! JUMP

780円 — 2024.11.13
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