マガジンワールド

anan No. 2400 試し読みと目次

anan2400号とanan2400号スペシャルエディション（増刊号）は、表紙のみが異なり内容はすべて同一です。
 
14 King & Prince 輪舞（La Ronde）
永瀬 廉（King & Prince）
第3幕　狂おしいほどの、恋におちて。
30 より快適に、進化中!
Life style家電 2024
34 味も見た目も愛らしい食卓に。
進化系カフェ家電。
38 毎日を心地よく整えたい人に。
QOLを上げる暮らし家電。
42 ファッショナブル＆機能性抜群。
大活躍の持ち歩きコンパクトガジェット。
46 ペットにも私たちにも心地よく!
わんにゃん家電はますます進化中。
51 お手入れから処分まで“困った”に答えます。
家電レスキュー相談室。
59 アニメ『怪獣8号』
新たな地平を切り拓く規格外ヒーローたち。
68 不定期連載 アスリートの素顔 ＃03
東江雄斗×部井久アダム勇樹
（ハンドボール／ジークスター東京）
84 初夏、お出かけの準備はOK?
便利なトラベル＆アウトドア家電。
88 夏の肌やボディのお悩みをケア!
美容賢者たちの偏愛美容家電。
92 グルメにデスク、涼しさに癒しも!?
バラエティプチ家電カタログ。
96 部屋の空気を回して、湿気を退治!
夏のすこやか除湿生活。
102 CLOSE UP
平泉 成×佐野晶哉（Aぇ! group）
撮るふたり。撮られるふたり。
110 井上瑞稀
Hi.zip File01　秘めたる湿度。
5 Food topics／宇賀なつみ
『SPHINX エジプト料理店』のババガヌーシュ
7 Antenna
Kago Bag／Must Buy and News／Rainy Season
12 Beauty news
New Item／お試し隊・藤原さくら
美容の坂道のぼり隊／岩本蓮加（乃木坂46）
50 ゲームクリエイター小島秀夫の
an-an-an、とっても大好き○○○○●
73 anan総研
お題「自転車」
74 お金の教科書
新しい固定費、把握してる？
75 Who’s Hot?／OWV
78 社会のじかん／堀 潤×五月女ケイ子
体育ですけど、オンガクです。／岡崎体育
推してる、より、愛してる。／最果タヒ
シネマで英会話／鈴木亮平×スティーブ・ソレイシィ
chelmicoのちいさなにっき／Rachel
SanPaKuちゃんのわがまま気まま愛のRoom／犬山紙子
いい女ごっこ／横澤夏子
あんたがDIVA／ゆっきゅん×小野絵里華
82 江原啓之の愛ってなんなの?
83 Femcare File
外出先でのデリケートゾーンケア。
118 Cooking
「chiobenさんのかんたん弁当」
119 anan Entertainment News
稲垣吾郎 シネマナビ！『かくしごと』
Movie 『蛇の道』
Music　MONO NO AWARE
Art　Borrowed Landscapes
フェイイ ウェン | パン カー 二人展
Comic　世良田波波『恋とか夢とかてんてんてん』1
Movie　お杉とB子のMOVIE TALK
『ドライブアウェイ・ドールズ』
Book　松井玲奈『私だけの水槽』
Book　浅倉秋成『家族解散まで千キロメートル』
124 Perfume「新それってわからん!」
のっち「のっちのイチブ」
125 益田ミリ「僕の姉ちゃん」
「夢の国」
126 今週の運勢 6月5日〜6月11日
129 次号予告
130 林 真理子「美女入門」
「“神”フィット！」


アンアン No. 2400

Life style家電 2024/永瀬廉

750円 — 2024.06.05電子版あり
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