マガジンワールド

anan No. 2439 試し読みと目次

 
12 睡眠ケア・血流ケア・自律神経ケアetc.
カラダが整う、
免疫ケア 2025
16 “温活、眠活、心活”。
免疫を元気にする生活習慣、基本のキ。
22 気になる不調もまとめてケア!
免疫力をキープするおにぎりレシピ。
26 細菌＆ウイルスをブロック!
粘膜免疫と唾液のチカラ。
28 この春がちょっと快適になる!
免疫ケア情報局2025
34 パペットスンスンと一緒にトライ!
上向きマインドになれる、10のヒント。
38 ヘルシーなカラダと曇りない笑顔が魅力。
武田玲奈さんの免疫ケア術。
41 信子さん＆きょんちぃさんがガチ実践!
朝にゆるめて夜にもむ!
めちゃラク・超アゲ⤴⤴ストレッチ。
49 ジェシー
京本大我
（SixTONES）
奏で合う、無二の旋律。
74 CLOSE UP
髙木雄也（Hey! Say! JUMP）
妖美な無邪気さ。
88 井上一太
眩い一等星。
後ろ読み
Kōki,×渡邊圭祐×綱 啓永
日本版『女神降臨』の魅力に迫る!
5 Food topics／平野紗季子
『yum』の手作り点心
7 Antenna
Design Denim／Must Buy and News／Marble
40 岡田准一の EXPOSURE season2
「オカダのジショ」
65 Who’s Hot?／バッテリィズ
68 社会のじかん／堀 潤×五月女ケイ子
体育ですけど、オンガクです。／岡崎体育
推してる、より、愛してる。／最果タヒ
シネマで英会話／鈴木亮平×スティーブ・ソレイシィ
かしこくなるクイズ／QuizKnock
SanPaKuちゃんのわがまま気まま愛のRoom／犬山紙子
いい女ごっこ／横澤夏子
あんたがDIVA／ゆっきゅん
72 江原啓之の愛ってなんなの?
73 Femcare File
私とフェムケアの話。
84 anan総研
お題「肌管理」
86 Beauty news
New Item／お試し隊・碓井玲菜
Interview／藤間爽子
98 Cooking
「坂田阿希子さんの満足ブランチ」
100 anan Entertainment News
稲垣吾郎 シネマナビ！『けものがいる』
Movie 『BAUS 映画から船出した映画館』
Music　Little Glee Monster
Sports　ISU 世界フィギュアスケート選手権大会 2025
Movie 『早乙女カナコの場合は』
Stage　サモ・アリナンズ プロデュース第28弾『蹂躙さん』
104 Perfume「新それってわからん!」
のっち「のっちのイチブ」
105 益田ミリ「僕の姉ちゃん」
「風邪」
106 今週の運勢 3月19日〜3月25日
108 林 真理子「美女入門」
「今も昔も、これからも？」
109 次号予告


アンアン No. 2439

カラダが整う、免疫ケア2025/ジェシー&京本大我

800円 — 2025.03.19電子版あり
試し読み購入定期購読 (27%OFF)
アンアン No. 2439 —『カラダが整う、免疫ケア2025/ジェシー&京本大我』
紙版
定期購読／バックナンバー
デジタル版
読み放題※ 記事の一部が掲載されない場合もあります。
  • buy-dmagazine
  • buy-rakuten-2024

詳しい購入方法は、各書店のサイトにてご確認ください。書店によって、この本を扱っていない場合があります。ご了承ください。