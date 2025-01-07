マガジンワールド

anan No. 2431 試し読みと目次

 
14 向井康二×室 龍太
ふたりの旅路が交わる時。
28 温泉、ご馳走、パンダetc.
欲張りに楽しむ
冬のご自愛旅へ。
30 癒しの旅1　野沢温泉
温泉文化が根付く村で
“湯三昧”なほっこり旅へ。
34 癒しの旅2　白浜
パンダに“お城”、温泉…
ときめきに溢れた海辺の町へ。
38 癒しの旅3　奥飛騨
夢のように美しい雪景色!
“白い世界”でとっぷりおこもり。
42 癒しの旅4　会津
手仕事の風合いに触れる、
クラフトの息づく城下町。
49 ソロ旅に優しいホテルガイド。
57 timelesz × anan プロデュース
timelesz
PROJECT –AUDITION– DOCUMENTARY
＃7 12人の候補生 Special フォトセッション!
90 癒しの旅5　ポロト
アイヌ文化に触れ、
北の美食をとことん満喫。
94 癒しの旅6　軽井沢
リニューアル＆ニューオープンが続々。
避暑地で味わう冬の癒し体験。
98 弾丸! 餃ビー＆サウナ旅。中島侑香と編集Fの、
日帰り食べ尽くしリフレッシュプラン。
100 Newワーケーションのススメ。
最新リモートワークホテルで
仕事終わりに充実ステイ。
102 思い出をシェアしたくなる!
ユニークな体験型ホテル7選。
110 anan AWARD 2024　受賞記念CLOSE UP
小島 健（Aぇ! group）
フルスロットルへの誓い。
116 短期集中連載
Travis Japan カレンダーへの道 vol.03
七五三掛龍也
耽美な時間の過ごし方。
5 Food topics／平野紗季子
『豆腐屋料理店 四方八方』の魚介の白湯葉スンドゥブと汲み上げ豆腐
7 Antenna
Red／Must Buy and News／Steam
12 Beauty news
New Item／お試し隊・長﨑望未
Makeup／坂井仁香（超ときめき♡宣伝部）
46 anan総研
お題「自分へのご褒美」
48 岡田准一の EXPOSURE season2
「オカダのジショ」
81 Who’s Hot?／見取り図
84 社会のじかん／堀 潤×五月女ケイ子
体育ですけど、オンガクです。／岡崎体育
推してる、より、愛してる。／最果タヒ
シネマで英会話／鈴木亮平×スティーブ・ソレイシィ
かしこくなるクイズ／QuizKnock
SanPaKuちゃんのわがまま気まま愛のRoom／犬山紙子
いい女ごっこ／横澤夏子
あんたがDIVA／ゆっきゅん×田中大資
88 江原啓之の愛ってなんなの?
89 Femcare File
妊娠中の不安をデジタルでサポート。
109 Cooking
「坂田阿希子さんの満足ブランチ」
122 anan Entertainment News
稲垣吾郎 シネマナビ！『デュオ 1/2のピアニスト』
Movie 『満ち足りた家族』
Book　伊坂幸太郎『楽園の楽園』
Art　SKY GALLERY EXHIBITION SERIES vol.8
「PARADISCAPE」異彩を放つ作家たちが描くせかい
Art　堀内誠一展 FASHION・FANTASY・FUTURE
Music　OKAMOTO'S
Book　yeye著　菅原光沙紀訳『はじめまして、ムンゲです。』
128 Perfume「新それってわからん!」
かしゆか「気になりだしたらキリがない！」
129 益田ミリ「僕の姉ちゃん」
「旅」「お土産」
130 今週の運勢 1月22日〜1月28日
133 次号予告
134 林 真理子「美女入門」
「“おかえり”コーデ」


アンアン No. 2431

冬のご自愛旅へ。/向井康二&室龍太

850円 — 2025.01.22電子版あり
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アンアン No. 2431 —『冬のご自愛旅へ。/向井康二&室龍太』
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