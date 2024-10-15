マガジンワールド

anan No. 2420 試し読みと目次

『anan No.2420』『anan No.2420増刊』『anan No.2420 Special Edition』は、表紙のみが異なり内容はすべて同一です。
 
14 阿部亮平（Snow Man）
キミと僕を守るために。
SNS、お金、防災、人間関係etc.
自己防御の基本のキ。
自分の護り方。
30 教えて! 堀潤さん、山崎怜奈さん。
「今の時代、護るべき大事なものとは?」
34 【デジタル編】
個人情報の流出、詐欺、SNSまわりのトラブル…。
スマホの中の“私”を護る。
42 【お金編】
無意識、後回しが無駄遣いを招く!?
ロストマネーを堰き止める技術（テクニック）
46 【防災編】
もしもの時に備えていますか?
防災ポーチ＆リュックを作ろう。
48 〈となりの雑談〉
ジェーン・スーさん＆桜林直子さんと見つめる
“ネガティブ感情”との付き合い方。
55 自分の身は自分で護る!
自己防衛TIPS
63 Specialグラビア＆インタビュー
Perfume
homeful and hopeful
自分を護る場所。
88 オカルト×青春×バトルの化学反応。
アニメ『ダンダダン』の世界へ。
96 CLOSE UP
竹内涼真×賀来賢人
伝説のその先へ。
104 CLOSE UP
永岡蓮王
永久（とわ）にアイドル。
112 Netflix
『The Boyfriend』PICK UP Vol.4
RYOTA×GENSEI
後ろ読み
秋の夜長のお供に。
にゃんこLOVE
5 Food topics／宇賀なつみ
『お好み焼き 寛』の米粉 お好み焼き ミックス
7 Antenna
Soft Pink／Must Buy and News／Fabric
12 Beauty news
New Item／お試し隊・NANAMI
美ジュ-1グランプリ／阪本（マユリカ）
52 チョコレート・ピース（最終回）／青山美智子
ガトーショコラ・タイムレス
54 ゲームクリエイター小島秀夫の
an-an-an、とっても大好き○○○○●
79 Who’s Hot?／坂本真綾
82 社会のじかん／堀 潤×五月女ケイ子
体育ですけど、オンガクです。／岡崎体育
推してる、より、愛してる。／最果タヒ
シネマで英会話／鈴木亮平×スティーブ・ソレイシィ
chelmicoのちいさなにっき（最終回）／Rachel×Mamiko
SanPaKuちゃんのわがまま気まま愛のRoom／犬山紙子
いい女ごっこ／横澤夏子
あんたがDIVA／ゆっきゅん×朝井リョウ
86 江原啓之の愛ってなんなの?
100 Femcare File
乳がん検査の新しい選択肢。
102 anan総研
お題「衣替え」
114 Cooking
「chiobenさんのかんたん弁当」
115 anan Entertainment News
稲垣吾郎 シネマナビ！『本心』
Movie 『アイミタガイ』
Book　燃え殻『明けないで夜』
Movie　お杉とB子のMOVIE TALK
『ベルナデット 最強のファーストレディ』
TV　火曜ドラマ9『天狗の台所 Season2』
Art　荒川ナッシュ医
ペインティングス・アー・ポップスターズ
Art　川崎市市制100周年・開館25周年記念
「岡本太郎に挑む淺井裕介・福田美蘭」展
Sports　WTAファイナルズ　Nitto ATPファイナルズ
Comic　西村たまじ『吉沢猫』1
120 Perfume「新それってわからん!」
あ〜ちゃん「あ〜ちゃんの発ぽ〜♡最（仮）」
121 益田ミリ「僕の姉ちゃん」
「ムリな人」「週末」
122 今週の運勢 10月30日〜11月5日
124 お金の教科書
プレゼントの今どき予算は？
125 次号予告
126 林 真理子「美女入門」
「わかりますう？」


アンアン No. 2420

自分の護り方。/阿部亮平

780円 — 2024.10.30電子版あり
試し読み購入定期購読 (27%OFF)
アンアン No. 2420 —『自分の護り方。/阿部亮平』
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