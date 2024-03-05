マガジンワールド

anan No. 2390 試し読みと目次

anan2390号とanan2390号スペシャルエディション（増刊号）は、表紙のみが異なり内容はすべて同一です。
 
16 山下智久
高潔なる開拓者
30 日々に溶け込み、
より快適にする家電＆サービスは?
最先端の暮らし 2024
34 インテリア感覚でフィット。
暮らしに溶け込む、ステルス家電。
36 コンパクトで省スペース!
便利でスマートなおひとりさま家電。
38 おいしさ極め、楽しさアップする新スタメン!
毎日を彩る、キッチン家電の最新型。
44 お手入れラク、省エネ、エコetc…。
クリーン家電で部屋を最快適化。
48 進化し続けるウェルネス市場を
最注目“キーワード”で徹底解説。
52 レトロにもモダンにも進化中。
音楽を楽しむための最新オーディオ。
56 ハイエンドからローファイまで。
写真も動画も楽しみ尽くすデジカメトピックス。
67 住環境からエンタメまで
ライフスタイルの未来を追え!
75 誌上写真展連載
WINK of LIFE vol.3
CHITO×河北彩花・うんぱい
91 大泉 洋
挑戦は、終わらない。
アーティストとして魅せる、エンターテインメントの本質。
106 タイパもコスパもおいしさも!
素晴らしき冷凍食品の世界。
後ろ読み
ZEROBASEONE
Blooming Moment
きらめくこの瞬間を生きる。
7 Food topics／chico
『LA BASE de Chez Lui』のタルトオショコラとエピス
9 Antenna
Happy Check Pattern／Must Buy and News／Bowwow!
14 Beauty news
New Item／お試し隊・石井亜美
Interview／タカシ（超特急）
64 お金の教科書
ちょっと気になる金投資【後編】
65 Femcare File
スポーツ時の経血漏れ対策。
66 中島健人の KENTREND
「＃マイクロモビリティ」
83 Who’s Hot?／さや香
86 社会のじかん／堀 潤×五月女ケイ子
体育ですけど、オンガクです。／岡崎体育
推してる、より、愛してる。／最果タヒ
シネマで英会話／鈴木亮平×スティーブ・ソレイシィ
chelmicoのちいさなにっき／Rachel
SanPaKuちゃんのわがまま気まま愛のRoom／犬山紙子
いい女ごっこ／横澤夏子
あんたがDIVA／ゆっきゅん×柴田聡子
90 江原啓之の福体質になる方法
127 anan総研
お題「花」
128 Cooking
「瀬尾幸子さんのやさしい和食」
129 anan Entertainment News
稲垣吾郎 シネマナビ！『ブルックリンでオペラを』
Stage 『La Mère 母』『Le Fils 息子』
Book　上田岳弘『K＋ICO』
Podcast 『マユリカのうなげろりん！！』
Sports　2024 MLB 開幕戦
Movie　お杉とB子のMOVIE TALK
『デューン 砂の惑星 PART2』
Art　テレビ朝日開局65周年記念　MUCA展
ICONS of Urban Art〜バンクシーからカウズまで〜
Movie 『ビニールハウス』
Comic　冬野梅子『スルーロマンス』3
134 益田ミリ「僕の姉ちゃん」
「世間話」
135 Perfume「新それってわからん!」
あ〜ちゃん「あ〜ちゃんの発ぽ〜♡最（仮）」
136 柚木麻子「ドラマななめ読み!」
「あの文学賞出身者たちが描き出す、女性を取り巻く世界」
140 今週の運勢 3月19日〜3月26日
143 次号予告
144 林 真理子「美女入門」
「まさかの試合終了!?」


アンアン No. 2390

最先端の暮らし2024/山下智久

750円 — 2024.03.19電子版あり
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アンアン No. 2390 —『最先端の暮らし2024/山下智久』
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