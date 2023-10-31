マガジンワールド

anan No. 2373 試し読みと目次

anan2373号とanan2373号スペシャルエディション（増刊号）は、表紙のみが異なり内容はすべて同一です。
 
16 京本大我
髙地優吾
（SixTONES）
きみへ贈る、繋ぐ想い。
30 ギフトの達人たちが教えてくれました。
とっておきの
贈り物 BEST
31 松井玲奈書き下ろしエッセイ「ほっとぷれーと」
32 スペシャリスト3人がセレクト!
あの人が選ぶ、今年の手みやげBEST5
38 ラグジュアリーホテルの
気品あふれる上質手みやげ。
42 一緒にワイワイ盛り上がろう!
エンタメ＆サプライズなフードギフト。
44 ヴィーガン、グルテンフリー、発酵、漢方etc カラダも心も喜ぶ!
ヘルシー＆テイスティな贈り物。
48 造り手の物語（ストーリー）とともに。
こだわりのお酒、そしてグラス。
57 贈り物がもっと特別（スペシャル）になる!
簡単＆便利なギフトアイデア集。
65 ちょっぴり贅沢な気分で贈る
ときめきのご褒美ギフト。
81 NEW FACE、続々。
頼れる手みやげ新名所。
88 海外のあの人に贈る、
メイド・イン・ジャパン。
90 撮影や取材で大活躍!
2023年版 anan編集部の“テッパン”リスト。
93 おいしいに愛らしさを添えて。
かわいいあの子を、手みやげに。
106 CLOSE UP
Gemini & Fourth
Your Dream is My Dream!
112 與那城 奨&豆原一成（JO1）
Special Gift for JAM
5 Food topics／真野知子
『MORI wakuden』の鯛サンド
7 Antenna
Boa Boa／Must Buy and News／Hot Drink
14 Beauty news
New Item／お試し隊・餅田コシヒカリ
Interview／スー・ルイチー
56 岡田准一の EXPOSURE season2
「オカダのジショ」
73 Who’s Hot?／伊藤万理華
76 社会のじかん／堀 潤×五月女ケイ子
体育ですけど、オンガクです。／岡崎体育
推してる、より、愛してる。／最果タヒ
シネマで英会話／鈴木亮平×スティーブ・ソレイシィ
chelmicoのちいさなにっき／Mamiko
SanPaKuちゃんのわがまま気まま愛のRoom／犬山紙子
いい女ごっこ おめでた編3rdシーズン／横澤夏子
妄想タイムトラベル／根本宗子
80 江原啓之の福体質になる方法
100 カツセマサヒコ「傷と雨傘」
「とりあえず、生きましょう」
101 Femcare File
多い日の経血漏れ対策。
104 anan総研
お題「サブスク」
120 Cooking
「渡辺有子さんの野菜いろいろ」
121 anan Entertainment News
稲垣吾郎 シネマナビ！『リアリティ』
Webtoon 『ハケンアニメ！』
Music　吉澤嘉代子
Movie 『車軸』
TV　連続ドラマW–30『東京貧困女子。
–貧困なんて他人事だと思ってた–』
Book　ブレイディみかこ『私労働小説 ザ・シット・ジョブ』
Art　倉俣史朗のデザイン—記憶のなかの小宇宙
Comic　ツルリンゴスター『ランジェリー・ブルース』
126 Perfume「新それってわからん!」
のっち「のっちのイチブ」
127 益田ミリ「僕の姉ちゃん」
「ある夜」
128 今週の運勢 11月15日〜11月21日
131 次号予告
132 林 真理子「美女入門」
「バッグに見る人間模様」


アンアン No. 2373

とっておきの贈り物Best/京本大我&髙地優吾

730円 — 2023.11.15
試し読み購入定期購読 (27%OFF)
アンアン No. 2373 —『とっておきの贈り物Best/京本大我&髙地優吾』
紙版
定期購読／バックナンバー
読み放題※ 記事の一部が掲載されない場合もあります。
  • buy-dmagazine
  • buy-rakuten

詳しい購入方法は、各書店のサイトにてご確認ください。書店によって、この本を扱っていない場合があります。ご了承ください。