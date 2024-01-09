anan No. 2382 試し読みと目次
※特別付録：THE RAMPAGE スペシャルフォトカード 『anan No.2382』『anan No.2382増刊』『anan No.2382 Special Edition SWEET side』『anan No.2382 Special Edition BITTER side』は表紙、特別付録の有無が異なります。そのほかの内容はすべて同一です。
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今年も甘く美しく、進化中。
チョコレート
LOVE 2024
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|IT Chocolate COLLECTION♥2024
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連載小説チョコレート・ピース 特別出張版
エッセイ ふたつのチョコレート
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ニューオープンや初上陸も続々。
最新チョコレートトレンド7
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大切な人へ、自分へのご褒美に。
至高のホテルメイド・チョコ12選。
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進化が止まらない!
気鋭のパティシエが作る最新ショコラ。
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イートインでしか味わえない、スペシャルな体験を!
感動の“ライブ”チョコレート。
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あの日、あの時のチョコレート。
私とチョコレート、ビタースイート物語。
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THE RAMPAGE
Wishing You Sweet Moments.
特別付録 スペシャルフォトカード
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身近な仲良しに、今年も新商品が続々登場!
デイリー＆ちょっぴり贅沢チョコニュース。
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CLOSE UP
水美舞斗
瀬央ゆりあ
ときには肩をあずけて。
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CLOSE UPアンコール
八木勇征（FANTASTICS）
SWEETな彼。
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Food topics／chico
『Dining 33 Pâtisserie à la maison』のフォレヴェールなど
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Antenna
Calm-colored Hat／Must Buy and News／Feel the Chocolate♡
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Beauty news
New Item／お試し隊・井上咲楽
Interview／花山瑞貴
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中島健人の KENTREND
「＃限界◯◯」
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|Who’s Hot?／関水 渚
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社会のじかん／堀 潤×五月女ケイ子
体育ですけど、オンガクです。／岡崎体育
推してる、より、愛してる。／最果タヒ
シネマで英会話／鈴木亮平×スティーブ・ソレイシィ
chelmicoのちいさなにっき／Mamiko
SanPaKuちゃんのわがまま気まま愛のRoom／犬山紙子
いい女ごっこ／横澤夏子
妄想タイムトラベル（最終回）／根本宗子
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|江原啓之の福体質になる方法
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お金の教科書
メルカリ活用術❶
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Femcare File
ギフトにオススメのフェムケアアイテムLIST。
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anan総研
お題「ランチタイム」
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Cooking
「瀬尾幸子さんのやさしい和食」
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anan Entertainment News
稲垣吾郎 シネマナビ！『一月の声に歓びを刻め』
Art 京都市美術館開館90周年記念展 村上隆 もののけ 京都
Music ヒグチアイ
Art ガラスの器と静物画
山野アンダーソン陽子と18人の画家
Comic 香日ゆら『JK漱石』2
Movie お杉とB子のMOVIE TALK『哀れなるものたち』
Art 印象派 モネからアメリカへ ウスター美術館所蔵
Movie 『ザ・ガーディアン／守護者』
Book 北沢 陶『をんごく』
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Perfume「新それってわからん!」
のっち「のっちのイチブ」
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益田ミリ「僕の姉ちゃん」
「チョイス」「怖いもの」
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|今週の運勢 1月24日〜1月30日
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|次号予告
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林 真理子「美女入門」
「お籠もりチャンスに」