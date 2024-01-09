マガジンワールド

anan No. 2382 試し読みと目次

※特別付録：THE RAMPAGE スペシャルフォトカード 『anan No.2382』『anan No.2382増刊』『anan No.2382 Special Edition SWEET side』『anan No.2382 Special Edition BITTER side』は表紙、特別付録の有無が異なります。そのほかの内容はすべて同一です。
 
14 今年も甘く美しく、進化中。
チョコレート
LOVE 2024
18 IT Chocolate COLLECTION♥2024
24 連載小説チョコレート・ピース　特別出張版
エッセイ ふたつのチョコレート
26 ニューオープンや初上陸も続々。
最新チョコレートトレンド7
36 大切な人へ、自分へのご褒美に。
至高のホテルメイド・チョコ12選。
42 進化が止まらない!
気鋭のパティシエが作る最新ショコラ。
46 イートインでしか味わえない、スペシャルな体験を!
感動の“ライブ”チョコレート。
51 あの日、あの時のチョコレート。
私とチョコレート、ビタースイート物語。
59 THE RAMPAGE
Wishing You Sweet Moments.
特別付録　スペシャルフォトカード
84 身近な仲良しに、今年も新商品が続々登場!
デイリー＆ちょっぴり贅沢チョコニュース。
90 CLOSE UP
水美舞斗
瀬央ゆりあ
ときには肩をあずけて。
102 CLOSE UPアンコール
八木勇征（FANTASTICS）
SWEETな彼。
5 Food topics／chico
『Dining 33 Pâtisserie à la maison』のフォレヴェールなど
7 Antenna
Calm-colored Hat／Must Buy and News／Feel the Chocolate♡
12 Beauty news
New Item／お試し隊・井上咲楽
Interview／花山瑞貴
50 中島健人の KENTREND
「＃限界◯◯」
75 Who’s Hot?／関水 渚
78 社会のじかん／堀 潤×五月女ケイ子
体育ですけど、オンガクです。／岡崎体育
推してる、より、愛してる。／最果タヒ
シネマで英会話／鈴木亮平×スティーブ・ソレイシィ
chelmicoのちいさなにっき／Mamiko
SanPaKuちゃんのわがまま気まま愛のRoom／犬山紙子
いい女ごっこ／横澤夏子
妄想タイムトラベル（最終回）／根本宗子
82 江原啓之の福体質になる方法
83 お金の教科書
メルカリ活用術❶
112 Femcare File
ギフトにオススメのフェムケアアイテムLIST。
113 anan総研
お題「ランチタイム」
114 Cooking
「瀬尾幸子さんのやさしい和食」
115 anan Entertainment News
稲垣吾郎 シネマナビ！『一月の声に歓びを刻め』
Art　京都市美術館開館90周年記念展 村上隆 もののけ 京都
Music　ヒグチアイ
Art　ガラスの器と静物画
山野アンダーソン陽子と18人の画家
Comic　香日ゆら『JK漱石』2
Movie　お杉とB子のMOVIE TALK『哀れなるものたち』
Art　印象派 モネからアメリカへ ウスター美術館所蔵
Movie 『ザ・ガーディアン／守護者』
Book　北沢 陶『をんごく』
120 Perfume「新それってわからん!」
のっち「のっちのイチブ」
121 益田ミリ「僕の姉ちゃん」
「チョイス」「怖いもの」
122 今週の運勢 1月24日〜1月30日
125 次号予告
126 林 真理子「美女入門」
「お籠もりチャンスに」


アンアン No. 2382

チョコレートLOVE2024/THE RAMPAGE

800円 — 2024.01.24電子版あり
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アンアン No. 2382 —『チョコレートLOVE2024/THE RAMPAGE』
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