色が教えてるあなたの本質は? 大好評・しいたけ.カラー心理学最新版!　anan THIS WEEK’S ISSUE No.2227

簡単な選択テストで、その時どきの自分のもっている“色”を知り、自分の本質や弱点などを知る——。毎回大好評、超人気占い師・しいたけ.さんによる「しいたけ.カラー心理学」の最新版、満を持しての登場です。

年齢や時代が纏う雰囲気によっても変化していくその人のカラー。コロナ禍の中、好むと好まざるにかかわらず、ライフスタイルを変えざるを得なかった2020年ですが、2021年に向けて、自分の中のキャラクターを生かしながらどう進んでいくべきか? 今、この時点でのあなたを「あなたの真の姿と2021年の行方」「得意&不得意な働き方と窮地の乗り越え方」「落ち込む状況とリカバリー法」の3つのテストでそれぞれ18の色に託して分析&アドバイスします。

カバーは先日、乃木坂46を卒業したばかりの白石麻衣さん。先週18日には、弊誌が今年立ち上げたanan AWARDで、「ananAWARD2020ミューズ」を受賞されたことも記憶に新しいところです。卒業後初の登場の本誌では、色をテーマにしたファッショングラビアとともに、しいたけ.さんとの初対談も実現、時代のミューズへのしいたけ.さんの分析・アドバイスにも注目です。

その他、Snow Man「短期集中連載『滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie』の軌跡」の7回目にはラウールさんが、CLOSE UPには少女時代のテヨンさんが登場。さらに、バックカバーからは、50周年を迎えた(ananと同い年!)ドラえもんの大特集。作家の辻村深月さん、俳優の妻夫木聡さんが語るドラえもんの魅力から、公開中の映画『STAND BY ME ドラえもん2』の見どころまでたっぷりご紹介。

今週も盛りだくさんの内容でお送りいたします!(HN)