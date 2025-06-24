マガジンワールド

anan No. 2454 試し読みと目次

anan2454号とanan2454号スペシャルエディション（増刊号）は、表紙のみが異なり内容はすべて同一です。
 
10 向井康二（Snow Man）
March
微笑みの国で、君との逢瀬。
27 映像・舞台・音楽etc.世界をより楽しむ
ボーダレスカルチャー 2025
28 日本＆世界が注目する話題作とは?
ボーダレスカルチャー最前線。
32 ボーダレスに広がるエンタメ作品の数々。
今、日本の動画配信エンタメがアツい。
36 今秋上演される話題の作品にも出演!
加藤和樹さん、甲斐翔真さんがレコメンド。
日本で存分に楽しめる!
韓国ミュージカルの世界。
40 向井康二さん主演の異文化ラブストーリー
『Dating Game〜口説いてもいいですか、ボス!?〜』の魅力とは?
45 柚木麻子さんも登場!
愛されるその理由は?
世界で輝く東アジアの文学。
53 スペシャルグラビア
佐藤 健
町田啓太
志尊 淳
（TENBLANK from Netflixシリーズ『グラスハート』）
美しく親密なセッション。
78 ボーダレスCLOSE UP
木全翔也×與那城 奨（JO1）
Ready, set, action!
ボクらの瞬間。
84 比江島 慎×小川敦也（宇都宮ブレックス）
二人で、その先に—。
90 みんなを幸せにするお笑いは万国共通!
本場、大阪のお笑いを世界へ届ける。
94 Welcome to EXPO2025!　vol.02
大阪・関西万博で
世界のカルチャーを体験する。
102 100回記念スペシャル
中島健人の KENTREND
「＃100回」
5 Food topics／真野知子
『京屋本店』のクリームチーズ西京焼
7 Antenna
Boushi／Must Buy and News／Clear
44 anan総研
お題「仕事の人間関係」
69 Who’s Hot?／黒川想矢
72 社会のじかん／堀 潤×五月女ケイ子
推してる、より、愛してる。／最果タヒ
かしこくなるクイズ／QuizKnock
あんたがDIVA／ゆっきゅん
74 連載小説「王国」湊かなえ
76 江原啓之の愛ってなんなの?
77 お金の教科書
クレカの不正利用に気をつけよう
100 Beauty news
New Item／お試し隊・碓井玲菜
美ジュ-1グランプリ／前田裕太（ティモンディ）
106 Femcare File
女性のカラダと栄養。
107 Cooking
「瀬尾幸子さんのやさしい和食」
108 anan Entertainment News
稲垣吾郎 シネマナビ！『逆火』
TV 『ちはやふる—めぐり—』
Sports　MLB™ オールスター・ゲーム2025
Movie　お杉とB子のMOVIE TALK『スーパーマン』
Stage　ミュージカル『ジェイミー』
Book　芦花公園『みにくいふたり』
112 Perfume「新それってわからん!」
のっち「のっちのイチブ」
113 益田ミリ「僕の姉ちゃん」
「帰り道」
114 今週の運勢 7月9日〜7月15日
117 次号予告
118 林 真理子「美女入門」
「カラダは覚えてる」


アンアン No. 2454

ボーダレスカルチャー2025/向井康二&March

880円 — 2025.07.09電子版あり
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アンアン No. 2454 —『ボーダレスカルチャー2025/向井康二&March』
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