クリエイターたちが愛する部屋

一歩も外に出ないと決めた休日に1日を過ごせるソファがある?

辛いことがあった時、深く体を沈められるベッドがある?

その前で無理やり笑えば明日も生きられるような気がする鏡がある?

必ずしもゴージャスな部屋である必要はないと思うけど

(もちろんゴージャスでキンキラもいいですけど!)

気持ちのいい部屋に住むことで、たぶんいろんなことが変わると思う。

歌いたくなる、何かを書きたくなる、誰かといっしょにいたくなる…

自分の居場所を愛し大事にすることで、明日に希望が生まれるのかも。

クリエイターたちの愛する大事な部屋をこっそりのぞいてみましょう。

Also In The Next Issue

幸せな眠りのための大研究、GINZAガールの間取り拝見、

海外クリエイターたちの部屋、憧れブランドのインテリア、ソファと私……

Not all contents are guaranteed; replacements will be satisfying.

