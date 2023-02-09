マガジンワールド

Ginza No. 310 試し読みと目次

2023 APRIL
GINZA ISSUE 310

 

2023年春に知っておきたい
流行と人気

036 スプリング ブルーム
杉咲 花
042 quick ears!　1. Music
044 quick ears!　2. Word
046 ふわり きらり ひらり
佐久間由衣
056 新ドレスコードは“デニム”
060 気になる6のキーワード
062 生物学、マーケティング、エンタメ視点で分析 流行と人気の正体
066 青のプリズム　藤間爽子
072 quick ears!　3. Art
074 quick ears!　4. Digital
076 木漏れ日のなかで　森 七菜
082 ファッション新体験
問いかけるリアルショップ
085 quick ears!　5. Journal
086 光と色が満ちる人　眞栄田郷敦
092 quick ears!　6. Films
094 quick ears!　7. Serial
095 quick ears!　8. Food
096 高橋文哉、森田 想、奥平大兼……
極私的なブームを教えます
140 GINZA CHARMING BUSTERS
新進ブランドと仲間たち 2023SS
 
FASHION
102 CHANEL　ストップモーション
アオイヤマダ
108 Louis Vuitton × Yayoi Kusama　
アートな愉しみ
120 BALENCIAGA savage mode
MFS
126 MIU MIU by the sea
132 HARRY WINSTON　ふたりの指輪物語
 
BEAUTY
144 では、ビューティの時間です!
147 Davines　Lasting Beauty #1
太田莉菜
148 N.　鮮やかな季節に似合うヘアカラー
Cony Plankton
150 クール顔、セミマット肌、進化系よもぎ蒸し…“きれい”のヒット予想図
138 Yakult 未来へのクリエイションをそっと支えるもの
建築家・永山祐子
 
180 中島健人（Sexy Zone）
open sesame　　　　　　　
 
027 G’s WONDER
030 G’s CHARM
100 まさかさかさま　満島ひかり×又吉直樹
134 G’s SCOOP Special
137 東京ケンチク物語
156 CANVAS
158 信号旗K　朝吹真理子の訪問記
写真家・高木由利子
162 G’s SCOOP
163 私的なオノマトペ ハマ・オカモト
164 Girl’s Column YJY松田ゆう姫／石田真澄／aggiiiiiii
166 一生ものの、本と映画と音楽とアート。加賀美 健
168 3月のエンタメの新作レビュー
169 HITO TONARI 中村佳穂／
なんでも古典芸能でムリクリ相談室 木ノ下裕一
171 西澤千央／福田フクスケ／ストリーミング百人隊長
172 小さな料理 大きな味 平松洋子
173 NEWLY OPENED　“FOODIE”なあの人を誘って
174 ホロスコープ　今月のえらい子ちゃん
176 SHOP LIST
178 Let me dance like a puppet on a string.
松尾スズキ
 
＊「永山瑛太 写真」は休載中です


ギンザ No. 310

流行と人気/杉咲花

880円 — 2023.03.10
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ギンザ No. 310 —『流行と人気/杉咲花』
紙版
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