マガジンワールド

Ginza No. 321 試し読みと目次

2024 MARCH
GINZA ISSUE 321

 

個性あふれるお部屋を公開！

024 隅々にまでストーリーが行き渡った16軒
040 海外クリエイターのアーティルーム
054 伊藤万理華
誰かのHOME SWEET HOME 特別編!
058 ボタニカルのプロの部屋
062 いま欲しい名作ペンダントライト
064 GINZA CHARMING BUSTERS
本棚と私の愛読書
068 ゆるプリティ、ウソ植物、ご自慢ボードゲーム…
愉快なインテリアコラム
 
BAG
080 新しいバッグ案内
090 おニューなバッグパーティ
 
FASHION
098 LOUIS VUITTON　ノスタルジックな肖像
110 PRADA　美しさの方程式
116 GUCCI　birth to a new dream
122 OUTDOOR PRODUCTS
黒のデイリーシック
124 me ISSEY MIYAKE
かたちを着替えて #3
 
SHOES
126 up over the clouds　夢見る春シューズ
132 靴のサーカス団
BEAUTY
072 木村カエラ、黒木 華、片岡千之助
石橋静河、eri、江﨑文武（WONK）
ようこそGINZA美容室へ 松浦美穂がカット
142 では、ビューティの時間です!
 
144 G’s interview
パンクな精神とともに取り組むサーキュレーション
148 G’s interview
又吉直樹が手がけた渾身のパジャマとは
 
164 田島将吾 西 洸人（INI）
take the flow　　 　　　　　　　
 
013 G’s WONDER
017 G’s CHARM
071 東京ケンチク物語
078 Girl’s Column　YJY松田ゆう姫／石田真澄／aggiiiiiii
125 HITO TONARI　中村佳穂／
なんでも古典芸能でムリクリ相談室　木ノ下裕一
136 CANVAS
138 信号旗K　朝吹真理子の訪問記　和多利月子
147 私的なオノマトペ ハマ・オカモト
150 一生ものの、本と映画と音楽とアート。山瀬まゆみ
153 2月のエンタメの新作レビュー
155 西澤千央／福田フクスケ／ストリーミング百人隊長
156 NEWLY OPENED　“FOODIE”なあの人を誘って
157 小さな料理 大きな味　平松洋子
158 SHOP LIST
160 ホロスコープ　今月のえらい子ちゃん
162 Let me dance like a puppet on a string. 松尾スズキ
 
＊「永山瑛太 写真」は休載中です


ギンザ No. 321

個性あふれるお部屋を公開!

900円 — 2024.02.13電子版あり
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ギンザ No. 321 —『個性あふれるお部屋を公開!』
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