マガジンワールド

Ginza No. 303 試し読みと目次

2022 SEPTEMBER

 
クリエイターの頭の中を空想トリップ!
アニメを創る人たち
 
ANIMATION
026 The Chemistry of Fashion & Anime
030 手仕事の温もりと、最新技術の融合
ストップモーションのかわいい小宇宙
036 全身で浴びる映像の魅力
湯浅政明ワールド
048 制作陣が語る話題作 心躍るマストウォッチ
050 クリエイターが表現する
新しいアニメーション
056 制作スタジオから楽しむアニメ
058 まだ知らない魅力がたくさん
世界のスクリーンから
064 高杉真宙、山本美月、神田伯山、ローランド、ランジャタイ…
みんなに観てほしい! とっておきの作品を教えます
068 アニメ大好き王国トピックス回覧板
 
BAG
078 おかしな二人と新しいバッグ
090 a cat’s view
昼下がりのバッグハンティング
 
FASHION
100 満島ひかり、永山瑛太、アオイヤマダが出演!
スペシャルムービー『KAGUYA by GUCCI』に浸る
108 PRADA 約束の惑星
114 BALENCIAGA
90年代からのタイムリープ
120 ナイキ×ジャックムス
華麗なるアスリート
 
SHOES
124 TRIP A-GO-GO!
シューズマニアの旅支度
130 on flying feet シューズターミナル
134 GINZA CHARMING BUSTERS
365日!スニーカーと一緒
 
BEAUTY
137 SHOLAYERED 香りの記憶 #7
138 では、ビューティの時間です!
140 先取りコスメで作る 秋メイクの新提案
 
172 深澤辰哉（Snow Man）
easygoing　　　　　　　
019 G’s WONDER
022 G’s CHARM
076 まさかさかさま 満島ひかり×又吉直樹
098 Girlʼs Column YJY松田ゆう姫／石田真澄／aggiiiiiii
146 G’s STORY
147 私的なオノマトペ ハマ・オカモト
148 一生ものの、本と映画と音楽とアート。
森 美穂子
150 東京ケンチク物語
151 8月のエンタメの新作レビュー
153 HITO TONARI 中村佳穂／
なんでも古典芸能でムリクリ相談室 木ノ下裕一
155 福田フクスケ／西澤千央／ストリーミング百人隊長
157 小さな料理 大きな味 平松洋子
159 NEWLY OPENED “FOODIE”なあの人を誘って
160 SHOP LIST
162 Let me dance like a puppet on a string.
松尾スズキ
164 CANVAS
166 信号旗K 朝吹真理子の訪問記
ドミニク・チェン
170 HOROSCOPE 今月のえらい子ちゃん
 
＊永山瑛太 写真は休載中です


ギンザ No. 303

アニメを創る人たち

860円 — 2022.08.10
試し読み購入定期購読 (17%OFF)
ギンザ No. 303 —『アニメを創る人たち』
紙版
定期購読／バックナンバー

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