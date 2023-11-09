マガジンワールド

Ginza No. 319 試し読みと目次

2024 JANUARY
GINZA ISSUE 319

 

研ぎ澄まされた
クリエイター

030 King Gnu
創造のサバンナを疾走する
042 クリエイティビティの軌跡
043 新たな一歩をふみだす
『THE GREATEST UNKNOWN』
044 4人の視点をたずねる
常田大希
048 新井和輝
052 勢喜 遊
056 井口 理
060 OSRIN、川上智之、宮川 純、荒居 誠、木村太一、常田俊太郎
協業する仲間へ迫る
066 海外クリエイティブ集団を実録
070 音楽、現代アート、VR、グラフィック…
シーンを塗り替える表現者たち
079 ジョナサン・アンダーソンさん
いま気になるアーティストは誰ですか?
080 6年ぶりのランデブー
ピース・冒険はまだ続く
088 広がる3Dプリント旋風
090 創作を刺激する　造り手のニッチな視点
092 GINZA CHARMING BUSTERS
新進デザイナーと仲間たち
 
FASHION
098 Louis Vuitton　tales of aqua
110 DIOR　幻影、フリーダ・カーロ
118 MM6 Maison Margiela
PRISM IN THE SHADE　たゆたう午後
松田ゆう姫
124 swatch　ドローンガール
 
JEWELRY
130 ときめきの結晶　ファインジュエリー展覧会
138 quiet brilliance　冬のおめかしゴールド
 
BEAUTY
164 では、ビューティの時間です!
166 ファッションとの融合、韓国や北欧の新勢力…
香りの最新コンポジション
 
023 G’s WONDER
026 G’s CHARM
095 東京ケンチク物語
096 Girl’s Column YJY松田ゆう姫／石田真澄／aggiiiiiii
129 HITO TONARI 中村佳穂／
なんでも古典芸能でムリクリ相談室 木ノ下裕一
144 CANVAS
146 G’s STORY
147 私的なオノマトペ ハマ・オカモト
148 12月のエンタメの新作レビュー
149 G’s SCOOP
150 一生ものの、本と映画と音楽とアート。池田宏実
153 西澤千央／福田フクスケ／ストリーミング百人隊長
155 NEWLY OPENED “FOODIE”なあの人を誘って
159 小さな料理 大きな味　平松洋子
161 SHOP LIST
162 Let me dance like a puppet on a string. 松尾スズキ
163 G’s STORY
172 信号旗K 朝吹真理子の訪問記
176 ホロスコープ　今月のえらい子ちゃん
 
＊「永山瑛太 写真」は休載中です


ギンザ No. 319

研ぎ澄まされたクリエイター/King Gnu

900円 — 2023.12.12
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ギンザ No. 319 —『研ぎ澄まされたクリエイター/King Gnu』
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