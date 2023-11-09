Ginza No. 319 試し読みと目次
2024 JANUARY
GINZA ISSUE 319
研ぎ澄まされた
クリエイター
|030
|King Gnu
創造のサバンナを疾走する
|042
|クリエイティビティの軌跡
|043
|新たな一歩をふみだす
『THE GREATEST UNKNOWN』
|044
|4人の視点をたずねる
常田大希
|048
|新井和輝
|052
|勢喜 遊
|056
|井口 理
|060
|OSRIN、川上智之、宮川 純、荒居 誠、木村太一、常田俊太郎
協業する仲間へ迫る
|066
|海外クリエイティブ集団を実録
|070
|音楽、現代アート、VR、グラフィック…
シーンを塗り替える表現者たち
|079
|ジョナサン・アンダーソンさん
いま気になるアーティストは誰ですか?
|080
|6年ぶりのランデブー
ピース・冒険はまだ続く
|088
|広がる3Dプリント旋風
|090
|創作を刺激する 造り手のニッチな視点
|092
|GINZA CHARMING BUSTERS
新進デザイナーと仲間たち
|FASHION
|098
|Louis Vuitton tales of aqua
|110
|DIOR 幻影、フリーダ・カーロ
|118
|
MM6 Maison Margiela
PRISM IN THE SHADE たゆたう午後
松田ゆう姫
|124
|swatch ドローンガール
|JEWELRY
|130
|ときめきの結晶 ファインジュエリー展覧会
|138
|quiet brilliance 冬のおめかしゴールド
|BEAUTY
|164
|では、ビューティの時間です!
|166
|
ファッションとの融合、韓国や北欧の新勢力…
香りの最新コンポジション
|023
|G’s WONDER
|026
|G’s CHARM
|095
|東京ケンチク物語
|096
|Girl’s Column YJY松田ゆう姫／石田真澄／aggiiiiiii
|129
|HITO TONARI 中村佳穂／
なんでも古典芸能でムリクリ相談室 木ノ下裕一
|144
|CANVAS
|146
|G’s STORY
|147
|私的なオノマトペ ハマ・オカモト
|148
|12月のエンタメの新作レビュー
|149
|G’s SCOOP
|150
|一生ものの、本と映画と音楽とアート。池田宏実
|153
|西澤千央／福田フクスケ／ストリーミング百人隊長
|155
|NEWLY OPENED “FOODIE”なあの人を誘って
|159
|小さな料理 大きな味 平松洋子
|161
|SHOP LIST
|162
|Let me dance like a puppet on a string. 松尾スズキ
|163
|G’s STORY
|172
|信号旗K 朝吹真理子の訪問記
|176
|ホロスコープ 今月のえらい子ちゃん
|＊「永山瑛太 写真」は休載中です