マガジンワールド

Ginza No. 334 試し読みと目次

2025 APRIL
GINZA ISSUE 334

 

春服を着て出かけよう。
私たちの好きな、東京！

040 広瀬すず、杉咲 花、清原果耶
切なく、強く、儚いランデヴー
054 ここが私の東京
日高由起刀／瀧波ユカリ／栗山愛以／堺 小春
058 artistic breeze
ふんわりエアリーに春爛漫
066 海外クリエイターに聞いた東京の楽しみ方
072 銀座を駆けるジャケット
080 フレッシュなスタイリスト4人が選んだ
いま欲しい東京ブランド
084 東東イーストひがし東京でミニミニ散歩
092 當真あみと巡るSSSSpecial Small Shop
096 GINZA CHARMING BUSTERS
Tokyo Independent Book Store
本屋で過ごす私だけの時間
100 フーディたちは幡ケ谷に集う
104 GINZA早耳調査隊が行く!
ウ・ワ・サのニューオープン
106 撮影でおじゃましました!
注目!　SPRING TOKYO GUIDE
110 街の文化を担った“あの場所”へ
 
FASHION
114 BALENCIAGA
a tribute to fashion
122 LOEWE
クラフトから生まれる
アートとファッションの交差点
130 穂志もえか in FENDI
フラジャイルな白昼夢
138 MIU MIU
PURE PLEASURE
146 無印良品
理想のチノパンの条件
 
144 〈茉莉花〉と、ごきげんな春　　　　　
 
別冊付録
WELCOME TO GREAT BURBERRY
 
BEAUTY
152 では、ビューティの時間です!
154 東京ビューティバイブス　　　　　
 
150 やっぱり行動することが愛だと思う
加藤シゲアキ
160 Jun. K（2PM）　next stage awaits　　　
 
029 G’s WONDER
032 G’s CHARM
148 G’s SCOOP
149 G’s STORY
166 東京ケンチク物語
167 私的なオノマトペ ハマ・オカモト
168 Girl’s Column YJY松田ゆう姫／石田真澄／aggiiiiiii
170 一生ものの、本と映画と音楽とアート。西原志保
173 3月のエンタメの新作レビュー
174 HITO TONARI 中村佳穂／
なんでも古典芸能でムリクリ相談室 木ノ下裕一
175 西澤千央／福田フクスケ／ストリーミング百人隊長
176 NEWLY OPENED “FOODIE”なあの人を誘って
177 小さな料理 大きな味 平松洋子
178 SHOP LIST
180 ホロスコープ 今月のえらい子ちゃん
182 Let me dance like a puppet on a string. 松尾スズキ
 

＊「CANVAS」は休載です


ギンザ No. 334

私たちの好きな、東京!/広瀬すず&杉咲花&清原果耶

950円 — 2025.03.12
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ギンザ No. 334 —『私たちの好きな、東京!/広瀬すず&杉咲花&清原果耶』
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