Ginza No. 334 試し読みと目次
2025 APRIL
GINZA ISSUE 334
春服を着て出かけよう。
私たちの好きな、東京！
|040
|広瀬すず、杉咲 花、清原果耶
切なく、強く、儚いランデヴー
|054
|ここが私の東京
日高由起刀／瀧波ユカリ／栗山愛以／堺 小春
|058
|artistic breeze
ふんわりエアリーに春爛漫
|066
|海外クリエイターに聞いた東京の楽しみ方
|072
|銀座を駆けるジャケット
|080
|フレッシュなスタイリスト4人が選んだ
いま欲しい東京ブランド
|084
|東東東京でミニミニ散歩
|092
|當真あみと巡るSSS
|096
|GINZA CHARMING BUSTERS
Tokyo Independent Book Store
本屋で過ごす私だけの時間
|100
|フーディたちは幡ケ谷に集う
|104
|GINZA早耳調査隊が行く!
ウ・ワ・サのニューオープン
|106
|撮影でおじゃましました!
注目! SPRING TOKYO GUIDE
|110
|街の文化を担った“あの場所”へ
|FASHION
|114
|BALENCIAGA
a tribute to fashion
|122
|LOEWE
クラフトから生まれる
アートとファッションの交差点
|130
|穂志もえか in FENDI
フラジャイルな白昼夢
|138
| MIU MIU
PURE PLEASURE
|146
|無印良品
理想のチノパンの条件
|144
|〈茉莉花〉と、ごきげんな春
別冊付録
WELCOME TO GREAT BURBERRY
WELCOME TO GREAT BURBERRY
|BEAUTY
|152
|では、ビューティの時間です!
|154
|東京ビューティバイブス
|150
|
やっぱり行動することが愛だと思う
加藤シゲアキ
|160
|Jun. K（2PM） next stage awaits
|029
|G’s WONDER
|032
|G’s CHARM
|148
|G’s SCOOP
|149
|G’s STORY
|166
|東京ケンチク物語
|167
|私的なオノマトペ ハマ・オカモト
|168
|Girl’s Column YJY松田ゆう姫／石田真澄／aggiiiiiii
|170
|一生ものの、本と映画と音楽とアート。西原志保
|173
|3月のエンタメの新作レビュー
|174
|HITO TONARI 中村佳穂／
なんでも古典芸能でムリクリ相談室 木ノ下裕一
|175
|西澤千央／福田フクスケ／ストリーミング百人隊長
|176
|NEWLY OPENED “FOODIE”なあの人を誘って
|177
|小さな料理 大きな味 平松洋子
|178
|SHOP LIST
|180
|ホロスコープ 今月のえらい子ちゃん
|182
|Let me dance like a puppet on a string. 松尾スズキ
＊「CANVAS」は休載です