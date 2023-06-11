マガジンワールド

Ginza No. 314 試し読みと目次

2023 AUGUST
GINZA ISSUE 314

 

人気ミュージシャンのツアーグッズ565大集合!
MERCH（マーチ）は楽しい

024 アーティストこだわりマーチ大解剖
028 Tシャツで、愛を語る
032 マイワールドへようこそ／
きらりアクセサリー
034 GINZA CHARMING BUSTERS
自分のマーチ! ミュージシャンの着こなしをキャッチ
038 お部屋でリラ〜ックス♪
あのサウンドを香りで／グラスでおいしくゴクリ
040 あちこちにじゃら付け!／
ポーチに憧れを秘めて
041 ステッカーでぺたっと主張
042 青春の香りでスポーティに
044 HIMIがほしいものをグッズに／
ひと工夫あるバッグを狙え!
045 犬! 犬!! 犬!!! 大行進
046 菊乃、SUMIRE、飯田珠緒、井野将之、伊賀大介
音楽が好きだから♡
051 what creates merch trends
海外アーティストグッズの底力
056 個性あふれる! フェスアイテム2023夏
058 レーベル生まれのプロダクト
062 物販パパ、ペンライト手芸、J-POP古着…
最新マーチ事情
 
FASHION
070 LOUIS VUITTON まどろみの夏
082 北イタリアの「美しい島」でショーを開催　
LOUIS VUITTON 2024クルーズ・コレクションレポート
086 SAINT LAURENT
5時から7時までのフェリシティ
096 発光する身体
100 キャッツアイ、ニュアンスカラー、個性派テンプル…
真夏のBUDDY
131 niaulab by ZOZO
「似合う」に会える研究所
 
BEAUTY
109 Davines Lasting Beauty
110 では、ビューティの時間です!
112 美容マニア13人の
きれいになれるヒットコスメ
 
018 MIKIMOTO artwork by Cookie!
 
092 “124年ぶりの大改修”太宰府天満宮仮殿
〈Mame Kurogouchi〉が紡いだ御帳（みとばり）と几帳（きちょう）
 
092 小泉今日子
明日を、よりよく生きるために　　　
124 TSUKI Billlieとして、福富つきとしての挑戦
 
160 道枝駿佑（なにわ男子）
seize the day　　　　　　　
 
013 G’s WONDER
016 G’s CHARM
067 G’s SCOOP
068 Girl’s Column YJY松田ゆう姫／石田真澄／aggiiiiiii
118 CANVAS
120 信号旗K 朝吹真理子の訪問記 北村道子
127 東京ケンチク物語
129 HITO TONARI 中村佳穂／
なんでも古典芸能でムリクリ相談室 木ノ下裕一
143 私的なオノマトペ ハマ・オカモト
144 G’s SCOOP
145 7月のエンタメの新作レビュー
146 一生ものの、本と映画と音楽とアート。藤井志織
149 西澤千央／福田フクスケ／ストリーミング百人隊長
151 小さな料理 大きな味 平松洋子
153 NEWLY OPENED “FOODIE”なあの人を誘って
154 ホロスコープ 今月のえらい子ちゃん
156 SHOP LIST
158 Let me dance like a puppet on a string.
松尾スズキ
 
＊「永山瑛太 写真」は休載中です


ギンザ No. 314

人気ミュージシャンのツアーグッズ565大集合! MERCHは楽しい

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