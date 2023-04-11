マガジンワールド

Ginza No. 312 試し読みと目次

2023 JUNE
GINZA ISSUE 312

 

2023/spring おしゃれな人のワードローブ総点検
クローゼットスナップ!

030 14人のセンスとアイデアが詰まったクローゼット探訪
046 WORLD’S CHARMING CLOSETS
個性が生まれる場所
058 私の捨てられない宝物
063 愛しのアクセサリー図鑑
067 ステージ上でチャーム爆発!
ミュージシャンの舞台衣装
072 グランマの衣装部屋
076 小さなスペースに光る個性
偏愛ドレッサー自慢
080 服、どう片づける？
収納アップデート集
083 GINZA CHARMING BUSTERS
私の5日間ワードローブ
 
SPECIAL
088 KIM CHAEWON
FEARLESSな彼女　　　　　　　　
 
FASHION
096 CHANEL　発光する肖像
102 Chloé　inspiring women
106 Chloéを導くガブリエラ・ハースト
自由を愛するゲームチェンジャー
108 MM6 Maison Margiela dance in motion
 
122 シトウレイが撮るパリ＆ミラノSNAP
オフランウェイも原点回帰へ!
JEWELRY
026 MIKIMOTO　artwork by Cookie!
114 初夏のよそゆきジュエリー
 
BEAUTY
129 Davines Lasting Beauty
中島沙希
148 では、ビューティの時間です!
 
156 菊池風磨（Sexy Zone）
freewheeling　　　　　　　
 
019 G’s WONDER
023 G’s CHARM
130 G’s STORY
131 私的なオノマトペ　ハマ・オカモト
132 Girl’s Column　YJY松田ゆう姫／石田真澄／aggiiiiiii
134 一生ものの、本と映画と音楽とアート。藤田佳子
136 5月のエンタメの新作レビュー
137 HITO TONARI　中村佳穂／
なんでも古典芸能でムリクリ相談室 木ノ下裕一
139 西澤千央／福田フクスケ／ストリーミング百人隊長
141 NEWLY OPENED　“FOODIE”なあの人を誘って
143 小さな料理 大きな味　平松洋子
144 ホロスコープ　今月のえらい子ちゃん
146 Let me dance like a puppet on a string.
松尾スズキ
147 SHOP LIST
150 CANVAS
152 信号旗K 朝吹真理子の訪問記 澁澤龍子
 
＊今号の「東京ケンチク物語」は休載です
＊「永山瑛太 写真」は休載中です


ギンザ No. 312

クローゼットスナップ!/KIM CHAEWON

880円 — 2023.05.12
試し読み購入定期購読 (17%OFF)
ギンザ No. 312 —『クローゼットスナップ!/KIM CHAEWON』
紙版
定期購読／バックナンバー

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