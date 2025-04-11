マガジンワールド

Ginza No. 336 試し読みと目次

2025 JUNE
GINZA ISSUE 336

 

CLOSET SNAP 2025!
理想のクローゼットの作り方

032 The best dresser
036 MY CLOSET, MY RULE
スタイルのある収納アイデア
054 気になる10のトピックス
クローゼットのこぼれ話
056 海外デザイナーの私的空間にお邪魔します!
064 残しておきたい宝物
西田尚美／奥平大兼／村上由鶴
アオイヤマダ／毛利悠子／Takanohvskaya
 
070 有村架純　let’s get changed!
078 ミュージシャンのステージ衣装コレクション　　　
ゆっきゅん／セントチヒロ・チッチ／優河／A VIRGIN
083 UPDATE YOUR CLOSET JOURNAL　　　
この際、いろいろ見直してみよう!計画
099 AAAMYYY×chelmico　　　
収納、トラック、リリックのはなし
 
FASHION
104 “大人のはずし”が席巻中
シトウレイの最新パリコレSNAP!
110 Light and Shadows
芽吹くジュエリー
110 Pomellato
シークレット トーク
118 初夏のアンダーウェア
122 GINZA CHARMING BUSTERS
東京ブランドとクリエイター仲間
126 無印良品
理想のTシャツの条件
 
BEAUTY
130 では、ビューティの時間です!
132 ミニマルにまとう初夏メイク　　　　
 
128 アイドルとアーティストの垣根を越えて　中島健人　
 
138 TOMOYA / SO GEON（NEXZ）
born to shine　
 
023 G’s WONDER
027 G’s CHARM
144 東京ケンチク物語
145 G’s STORY MALIBU SANDALS
146 G’s SCOOP CHANEL
147 私的なオノマトペ ハマ・オカモト
148 Girl’s Column YJY松田ゆう姫／石田真澄／aggiiiiiii
150 一生ものの、本と映画と音楽とアート。 土井 光
152 5月のエンタメの新作レビュー
153 HITO TONARI 中村佳穂／
なんでも古典芸能でムリクリ相談室 木ノ下裕一
154 NEWLY OPENED “FOODIE”なあの人を誘って
155 小さな料理 大きな味 平松洋子
157 西澤千央／福田フクスケ／ストリーミング百人隊長
158 SHOP LIST
160 ホロスコープ 今月のえらい子ちゃん
162 Let me dance like a puppet on a string. 松尾スズキ
 

＊「CANVAS」は休載です


ギンザ No. 336

理想のクローゼットの作り方/有村架純

930円 — 2025.05.12
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ギンザ No. 336 —『理想のクローゼットの作り方/有村架純』
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