マガジンワールド

Ginza No. 313 試し読みと目次

2023 JULY
GINZA ISSUE 313

 

“制服ムード”に注目&毎日同じ服を着る人
気になるのはユニフォーム感

030 news topics 6 ユニフォームから目が離せない!
034 海外クリエイターたちのチームウェア
038 同じ服を着る人たち
048 dressed in uniforms　仲 里依紗
056 制服由来のベーシック
060 チンチャ キヨウォ!
K-POPアイドルの装いの新基準
064 GINZA CHARMING BUSTERS
退屈じゃない、私の正装
068 みんな同じなのに、個性的!
英国学生服、不変の魅力
070 1970年にタイムスリップ!
パビリオンガール衣装ガイド
072 Tシャツ、スウェット…
デイリーに着る企業の顔
074 テクノロジーが詰まってる!
スポーツウェア最前線
076 オフィスから現場まで
お仕事服の新スタイル
078 お笑い芸人コスチューム図鑑
080 買う、観る、着る、学ぶ?
追跡!　制服トピックス
 
FASHION
084 LOUIS VUITTON a day in tokyo
090 GUCCI
初潜入!　Gucci ArtLab
アイコンバッグの物語　橋本 愛
096 ファッションウィークが完全復活!
2023-24年秋冬ミラノ・パリコレクションレポート
122 Lemaire　
パリと東京、ふたりのクリエイション
 
BEAUTY
105 Davines Lasting Beauty　haru.
106 では、ビューティの時間です!
108 日差しに映えるクラフトネイル
 
026 MIKIMOTO artwork by Cookie!
114 Nitori　ファブリックを変えるだけ
部屋を夏仕様にアップデート
 
118 永山瑛太　ストイックに遊ぶひと
120 ペトラ・コリンズ
10代の自分がいつも隣に
124 The Rose
世界へ飛躍する4人組バンドの物語
 
156 永瀬 廉　髙橋海人（King & Prince）
waypoint　　　　　　　　
 
021 G’s WONDER
024 G’s CHARM
083 東京ケンチク物語
130 G’s SCOOP
131 私的なオノマトペ ハマ・オカモト
132 Girl’s Column YJY松田ゆう姫／石田真澄／aggiiiiiii
134 一生ものの、本と映画と音楽とアート。宮里祐人
136 6月のエンタメの新作レビュー
137 HITO TONARI 中村佳穂／
なんでも古典芸能でムリクリ相談室 木ノ下裕一
139 西澤千央／福田フクスケ／ストリーミング百人隊長
141 小さな料理 大きな味 平松洋子
143 NEWLY OPENED “FOODIE”なあの人を誘って
144 ホロスコープ　今月のえらい子ちゃん
146 Let me dance like a puppet on a string. 松尾スズキ
148 CANVAS
150 信号旗K 朝吹真理子の訪問記 佐藤 允
154 SHOP LIST
 
＊「永山瑛太 写真」は休載中です


ギンザ No. 313

気になるのはユニフォーム感/仲里依紗

880円 — 2023.06.12
試し読み購入定期購読 (17%OFF)
ギンザ No. 313 —『気になるのはユニフォーム感/仲里依紗』
紙版
定期購読／バックナンバー

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