Ginza No. 313 試し読みと目次
2023 JULY
GINZA ISSUE 313
“制服ムード”に注目&毎日同じ服を着る人
気になるのはユニフォーム感
|030
|news topics 6 ユニフォームから目が離せない!
|034
|海外クリエイターたちのチームウェア
|038
|同じ服を着る人たち
|048
|dressed in uniforms 仲 里依紗
|056
|制服由来のベーシック
|060
|チンチャ キヨウォ!
K-POPアイドルの装いの新基準
|064
|GINZA CHARMING BUSTERS
退屈じゃない、私の正装
|068
|みんな同じなのに、個性的!
英国学生服、不変の魅力
|070
|1970年にタイムスリップ!
パビリオンガール衣装ガイド
|072
|Tシャツ、スウェット…
デイリーに着る企業の顔
|074
|テクノロジーが詰まってる!
スポーツウェア最前線
|076
|オフィスから現場まで
お仕事服の新スタイル
|078
|お笑い芸人コスチューム図鑑
|080
|買う、観る、着る、学ぶ?
追跡! 制服トピックス
|FASHION
|084
|LOUIS VUITTON a day in tokyo
|090
|
GUCCI
初潜入! Gucci ArtLab
アイコンバッグの物語 橋本 愛
|096
|
ファッションウィークが完全復活!
2023-24年秋冬ミラノ・パリコレクションレポート
|122
|
Lemaire
パリと東京、ふたりのクリエイション
|BEAUTY
|105
|Davines Lasting Beauty haru.
|106
|では、ビューティの時間です!
|108
|日差しに映えるクラフトネイル
|026
|MIKIMOTO artwork by Cookie!
|114
|
Nitori ファブリックを変えるだけ
部屋を夏仕様にアップデート
|118
|永山瑛太 ストイックに遊ぶひと
|120
|ペトラ・コリンズ
10代の自分がいつも隣に
|124
|The Rose
世界へ飛躍する4人組バンドの物語
|156
|永瀬 廉 髙橋海人（King & Prince）
waypoint
|021
|G’s WONDER
|024
|G’s CHARM
|083
|東京ケンチク物語
|130
|G’s SCOOP
|131
|私的なオノマトペ ハマ・オカモト
|132
|Girl’s Column YJY松田ゆう姫／石田真澄／aggiiiiiii
|134
|一生ものの、本と映画と音楽とアート。宮里祐人
|136
|6月のエンタメの新作レビュー
|137
|HITO TONARI 中村佳穂／
なんでも古典芸能でムリクリ相談室 木ノ下裕一
|139
|西澤千央／福田フクスケ／ストリーミング百人隊長
|141
|小さな料理 大きな味 平松洋子
|143
|NEWLY OPENED “FOODIE”なあの人を誘って
|144
|ホロスコープ 今月のえらい子ちゃん
|146
|Let me dance like a puppet on a string. 松尾スズキ
|148
|CANVAS
|150
|信号旗K 朝吹真理子の訪問記 佐藤 允
|154
|SHOP LIST
|＊「永山瑛太 写真」は休載中です