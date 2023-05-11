Ginza No. 313 試し読みと目次













2023 JULY

GINZA ISSUE 313

“制服ムード”に注目&毎日同じ服を着る人

気になるのはユニフォーム感

030 news topics 6 ユニフォームから目が離せない! 034 海外クリエイターたちのチームウェア 038 同じ服を着る人たち 048 dressed in uniforms 仲 里依紗 056 制服由来のベーシック 060 チンチャ キヨウォ!

K-POPアイドルの装いの新基準 064 GINZA CHARMING BUSTERS

退屈じゃない、私の正装 068 みんな同じなのに、個性的!

英国学生服、不変の魅力 070 1970年にタイムスリップ!

パビリオンガール衣装ガイド 072 Tシャツ、スウェット…

デイリーに着る企業の顔 074 テクノロジーが詰まってる!

スポーツウェア最前線 076 オフィスから現場まで

お仕事服の新スタイル 078 お笑い芸人コスチューム図鑑 080 買う、観る、着る、学ぶ?

追跡! 制服トピックス FASHION 084 LOUIS VUITTON a day in tokyo 090 GUCCI

初潜入! Gucci ArtLab

アイコンバッグの物語 橋本 愛 096 ファッションウィークが完全復活!

2023-24年秋冬ミラノ・パリコレクションレポート 122 Lemaire

パリと東京、ふたりのクリエイション BEAUTY 105 Davines Lasting Beauty haru. 106 では、ビューティの時間です! 108 日差しに映えるクラフトネイル

026 MIKIMOTO artwork by Cookie! 114 Nitori ファブリックを変えるだけ

部屋を夏仕様にアップデート 118 永山瑛太 ストイックに遊ぶひと 120 ペトラ・コリンズ

10代の自分がいつも隣に 124 The Rose

世界へ飛躍する4人組バンドの物語 156 永瀬 廉 髙橋海人（King & Prince）

waypoint 021 G’s WONDER 024 G’s CHARM 083 東京ケンチク物語 130 G’s SCOOP 131 私的なオノマトペ ハマ・オカモト 132 Girl’s Column YJY松田ゆう姫／石田真澄／aggiiiiiii 134 一生ものの、本と映画と音楽とアート。宮里祐人 136 6月のエンタメの新作レビュー 137 HITO TONARI 中村佳穂／

なんでも古典芸能でムリクリ相談室 木ノ下裕一 139 西澤千央／福田フクスケ／ストリーミング百人隊長 141 小さな料理 大きな味 平松洋子 143 NEWLY OPENED “FOODIE”なあの人を誘って 144 ホロスコープ 今月のえらい子ちゃん 146 Let me dance like a puppet on a string. 松尾スズキ 148 CANVAS 150 信号旗K 朝吹真理子の訪問記 佐藤 允 154 SHOP LIST ＊「永山瑛太 写真」は休載中です



