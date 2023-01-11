マガジンワールド

Ginza No. 309 試し読みと目次

2023 MARCH
GINZA ISSUE 309

 
クリエイターが住むお部屋
022 センスのいい12組のチャーミングな暮らし
038 パリ、ミラノ、ロンドン、ソウル、上海…
ミラクル・ルーム、海外編
050 ミュージシャンのファンタスティコ空間
054 表参道の小道に広がる原風景
「Mame Kurogouchi Aoyama」オープン
058 ニューオープン、キュートな一輪挿し、チュンチュン…
interior topics
063 GINZA CHARMING BUSTERS
デザイナーのアトリエ訪問
126 『夕暮れに、手をつなぐ』の下宿先に潜入
空豆と音が暮らす場所
 
BAG & SHOES
068 新作バッグのオムニバスストーリー
076 春のバッグだワン!ダーランド
114 tap your spring shoes
かかと鳴らして冒険へ
120 doctor’s wish list
シューズマニアの研究所
 
FASHION
088 LOUIS VUITTON デフォルマシオン
100 PRADA 迷宮トンネル
106 FENDI 3人のスタイリストが描く
表参道ワンダーガールズ
112 IKKO TANAKA ISSEY MIYAKE
愛しのピオニー・マジック
 
BEAUTY
130 では、ビューティの時間です!
132 スキンケア、UV、ツールの進化をレポート
ブライトニングの新常識
 
164 佐久間大介（Snow Man）
taking the lead　　　　　　　
 
013 G’s WONDER
016 G’s CHARM
066 まさかさかさま　満島ひかり×又吉直樹
086 Girl’s Column　YJY松田ゆう姫／石田真澄／aggiiiiiii
124 CANVAS
138 信号旗K　朝吹真理子の訪問記
三浦半島
142 東京ケンチク物語
143 G’s SCOOP
147 私的なオノマトペ　ハマ・オカモト
148 一生ものの、本と映画と音楽とアート。　美和小織
150 2月のエンタメの新作レビュー
151 HITO TONARI 中村佳穂／
なんでも古典芸能でムリクリ相談室 木ノ下裕一
153 西澤千央／福田フクスケ／ストリーミング百人隊長
155 小さな料理 大きな味　平松洋子
157 NEWLY OPENED　“FOODIE”なあの人を誘って
158 HOROSCOPE　今月のえらい子ちゃん
160 SHOP LIST
162 Let me dance like a puppet on a string.
松尾スズキ
 
＊「永山瑛太 写真」は休載中です


ギンザ No. 309

クリエイターが住むお部屋

880円 — 2023.02.10
試し読み購入定期購読 (17%OFF)
ギンザ No. 309 —『クリエイターが住むお部屋』
紙版
定期購読／バックナンバー

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