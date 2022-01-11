マガジンワールド

Ginza No. 297　試し読みと目次

2022 MARCH

 
チャーミングなお部屋公開
CHARMING ROOMS
 
LOVELY ROOM
022 〝好き〟を凝縮した小宇宙
クリエイターの居室
032 はじめまして! BiSHリンリン
私だけのミュージアム
036 世界の憧れスイートホーム
Happy Vibes From the World
044 こだわりの自分だけの城
TOKYO REAL LIFE
054 054　藤田嗣治、アイリーン・グレイ、
ジョージア・オキーフ、トーベ・ヤンソン
お手本インテリア
058 おいしいごはんが生まれる現場を捜索!
GINZAキッチン警察
062 GINZA CHARMING BUSTERS
実家に住むひと
066 軽やかに暮らすフィロソフィー
070 エディターにこが巡る!
まるで店主のコレクション部屋!?
ヴィンテージ＆ユーズドショップ
072 みんなのグリーン自慢
075 実店舗もオンラインも進化中!
インテリアストア＆ギャラリー
 
BAG
080 新しいバッグ
Outing with My Favorite　　　　　
088 バッグストリートガールズ
 
SHOES
124 Take a step forward 春待ちシューズ
130 光のステップを踏んで
 
BEAUTY
137 SHOLAYERED 香りの記憶 vol.1
138 では、ビューティの時間です!
140 スキンケアの新スタンダード もっと自由に心地よく!
 
096 PRADA ドレスの誘惑
102 Dior 蒼い春のポエトリー 服部樹咲
110 LOEWE 「ハンモック」と私の関係
アイナ・ジ・エンド（BiSH）
116 Maison Kitsuné いつだってピンクに夢中
 
167 杉野遥亮
TURNING POINT　　　　　　　　　
 
013 G’s WONDER
016 G’s CHARM
078 まさかさかさま 満島ひかり×又吉直樹
120 〔新連載〕信号旗K 朝吹真理子の訪問記
小説家・村田沙耶香
134 CANVAS
136 東京ケンチク物語
147 G’s SCOOP MIKIMOTO
149 G’s SCOOP GLOBAL-IST
151 私的なオノマトペ ハマ・オカモト
152 Girl’s Column YJY松田ゆう姫／石田真澄／aggiiiiiii
154 一生ものの、本と映画と音楽とアート。 堀 道広
156 2月のエンタメの新作レビュー
157 HITO TONARI 中村佳穂／
なんでも古典芸能でムリクリ相談室 木ノ下裕一
158 福田フクスケ／西澤千央／ストリーミング百人隊長
159 G’s SCOOP
LOUIS VUITTON／DIOR MAISON
160 小さな料理 大きな味 平松洋子
161 〔新連載〕NEWLY OPENED
“FOODIE”なあの人を誘って
162 HOROSCOPE 今月のえらい子ちゃん
164 SHOP LIST
166 〔新連載〕 Let me dance like a puppet on a string.
踊ろう、手のひらの上で 松尾スズキ
 
＊永山瑛太 写真は休載中です


ギンザ No. 297

チャーミングなお部屋公開/リンリン(BiSH)

860円 — 2022.02.12
試し読み購入定期購読 (17%OFF)
ギンザ No. 297 —『チャーミングなお部屋公開/リンリン(BiSH)』
紙版
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