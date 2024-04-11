マガジンワールド

Ginza No. 324 試し読みと目次

2024 JUNE
GINZA ISSUE 324

 

ちょっと扉を開けさせてください
クローゼットスナップ！

034 “好き”があふれた16軒
059 creative closets around the world
クローゼットは自由だ！
071 AAAMYYY、力毅（Cody・Lee（李））
ミュージシャンを訪ねて カルチャーの詰まった一角
075 服飾史、建築、政治学からの視点
クローゼット、もうひとつの扉
078 2泊3日のマイ・パッキング
082 ワードローブ収納の救世主
086 こんなことできたらいいな
妄想衣装空間
088 探す、着る、収納する。その先に…
扉の奥のヒミツ、大集合!
091 GINZA CHARMING BUSTERS
あの人のワードローブ、徹底調査
 
FASHION
096 ジャケットの麗人 綾瀬はるか
106 手元から始まる物語
114 BALENCIAGA ガールクラッシュ
120 LOEWE × On 自由に描くフォルム
126 EMPORIO ARMANI bubbly girl
133 短期連載 ATTISESSION
四谷奈々可のおしゃれトーク #2
GUEST 福士リナ
134 シトウレイのSNAP パリコレ編
服好きたちがカムバック！
 
BEAUTY
140 では、ビューティの時間です！
142 初夏リップに塗り替えて
148 コスメドレッサー、美しい整理術
 
156 川尻 蓮（JO1）
with a playful spirit 　　　　　　　
021 G’s WONDER
025 G’s CHARM
031 G’s COSME
050 東京ケンチク物語
104 Girl’s Column YJY松田ゆう姫／石田真澄／aggiiiiiii
154 G’s STORY
155 HITO TONARI 中村佳穂／
なんでも古典芸能でムリクリ相談室 木ノ下裕一
156 一生ものの、本と映画と音楽とアート。 九段理江
159 5月のエンタメの新作レビュー
161 西澤千央／福田フクスケ／ストリーミング百人隊長
165 NEWLY OPENED “FOODIE”なあの人を誘って
167 小さな料理 大きな味 平松洋子
168 ホロスコープ 今月のえらい子ちゃん
170 Let me dance like a puppet on a string. 松尾スズキ
171 G’s STORY
172 CANVAS
174 信号旗K 朝吹真理子の訪問記
178 SHOP LIST
 
＊「永山瑛太 写真」と「私的なオノマトペ ハマ・オカモト」は休載です


ギンザ No. 324

クローゼットスナップ!/綾瀬はるか

920円 — 2024.05.11
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ギンザ No. 324 —『クローゼットスナップ!/綾瀬はるか』
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