Ginza No. 298 試し読みと目次
2022 APRIL
|いま知っておきたい103人!
クリエイターにLOVE CALL
|CREATOR
|037
|ファッションと表現者たち
|045
|
2022年春夏コレクションで気になった
フレッシュな才能たち
|046
|ヴァージル・アブロー 創造の軌跡
|048
|PERIMETRONのこの一年
|050
|全身クリエイター中村佳穂
|062
|背中合わせのロードトリップ
|074
|24人のマイ・ベスト 私を刺激する人
|080
|スタイリスト服部昌孝のMV×ファッション考察
|084
|Party in the Virtual World
|094
|もうひとつの奥山由之
|102
|誰だって創造的! GINZA誌上展覧会
|106
|
GINZA CHARMING BUSTERS
共鳴する作り手たち
|FASHION
|113
|Alexander McQueen Essential Beauty #9
|114
|LOUIS VUITTON Immortal Chic
|124
|BALENCIAGA anytime, anywhere iri
|130
|MIU MIU FREE NORMALITY
|136
|
STELLA McCARTNEY
a touch of fantasy
|140
|Maison Margiela フリュイドの美学
|146
|
TOD’S Minis for Spring
西野七瀬
|152
|
MARNI Summer Breeze
上白石萌歌
|BEAUTY
|169
|SHOLAYERED 香りの記憶 #2
|1709
|では、ビューティの時間です!
|172
|今年は守るだけじゃない! UVケアの新常識
|196
|京本大我(SixTONES)
swingin’ beat
|027
|G’s WONDER
|031
|031 G’s CHARM
|110
|まさかさかさま 満島ひかり×又吉直樹
|112
|東京ケンチク物語
|158
|信号旗K 朝吹真理子の訪問記 表参道にて
|162
|CANVAS
|165
|G’s SCOOP LOUIS VUITTON
|167
|G’s SCOOP STELLA McCARTNEY
|168
|HITO TONARI 中村佳穂／
なんでも古典芸能でムリクリ相談室 木ノ下裕一
|179
|私的なオノマトペ ハマ・オカモト
|180
|Girl’s Column YJY松田ゆう姫／石田真澄／aggiiiiiii
|182
|一生ものの、本と映画と音楽とアート。竹中万季
|185
|3月のエンタメの新作レビュー
|186
|福田フクスケ／西澤千央／ストリーミング百人隊長
|188
|小さな料理 大きな味 平松洋子
|189
|NEWLY OPENED “FOODIE”なあの人を誘って
|190
|HOROSCOPE 今月のえらい子ちゃん
|192
|SHOP LIST
|194
|Let me dance like a puppet on a string.
松尾スズキ
|＊永山瑛太 写真は休載中です