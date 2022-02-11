マガジンワールド

Ginza No. 298 試し読みと目次

2022 APRIL

 
いま知っておきたい103人!
クリエイターにLOVE CALL
 
CREATOR
037 ファッションと表現者たち
045 2022年春夏コレクションで気になった
フレッシュな才能たち
046 ヴァージル・アブロー 創造の軌跡
048 PERIMETRONのこの一年
050 全身クリエイター中村佳穂
062 背中合わせのロードトリップ
074 24人のマイ・ベスト 私を刺激する人
080 スタイリスト服部昌孝のMV×ファッション考察
084 Party in the Virtual World
094 もうひとつの奥山由之
102 誰だって創造的! GINZA誌上展覧会
106 GINZA CHARMING BUSTERS
共鳴する作り手たち
 
FASHION
113 Alexander McQueen Essential Beauty #9
114 LOUIS VUITTON　Immortal Chic
124 BALENCIAGA　anytime, anywhere　iri
130 MIU MIU　FREE NORMALITY
136 STELLA McCARTNEY
a touch of fantasy
140 Maison Margiela　フリュイドの美学
146 TOD’S　Minis for Spring
西野七瀬
152 MARNI　Summer Breeze
上白石萌歌
 
BEAUTY
169 SHOLAYERED 香りの記憶 #2
1709 では、ビューティの時間です!
172 今年は守るだけじゃない! UVケアの新常識
 
196 京本大我(SixTONES)
swingin’ beat　　　　　　　　　
 
027 G’s WONDER
031 031　G’s CHARM
110 まさかさかさま 満島ひかり×又吉直樹
112 東京ケンチク物語
158 信号旗K 朝吹真理子の訪問記 表参道にて
162 CANVAS
165 G’s SCOOP LOUIS VUITTON
167 G’s SCOOP STELLA McCARTNEY
168 HITO TONARI 中村佳穂／
なんでも古典芸能でムリクリ相談室 木ノ下裕一
179 私的なオノマトペ ハマ・オカモト
180 Girl’s Column YJY松田ゆう姫／石田真澄／aggiiiiiii
182 一生ものの、本と映画と音楽とアート。竹中万季
185 3月のエンタメの新作レビュー
186 福田フクスケ／西澤千央／ストリーミング百人隊長
188 小さな料理 大きな味 平松洋子
189 NEWLY OPENED “FOODIE”なあの人を誘って
190 HOROSCOPE 今月のえらい子ちゃん
192 SHOP LIST
194 Let me dance like a puppet on a string.
松尾スズキ
 
＊永山瑛太 写真は休載中です


ギンザ No. 298

クリエイターにLOVE CALL/中村佳穂

860円 — 2022.03.11
試し読み購入定期購読 (17%OFF)
ギンザ No. 298 —『クリエイターにLOVE CALL/中村佳穂』
紙版
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